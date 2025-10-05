Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vầng Trăng yêu thương 2025: Ngày Tết sẻ chia của học sinh Tiểu học Đoàn Thị Điểm

AN PHONG - Ảnh: Nhà trường cung cấp
HHTO - Mùa Trăng tháng Tám lại về, mang theo niềm vui, tiếng cười và tinh thần đoàn viên đến với học sinh Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội). Năm nay, nhà trường tổ chức “Hội chợ Từ thiện Trung Thu 2025” - hoạt động thường niên đầy ý nghĩa nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái, gửi yêu thương đến những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước.

Tại hội chợ Vầng Trăng Yêu Thương 2025 của trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, các em học sinh đã mang đến những cuốn sách, bộ đồng phục, món đồ chơi và vật dụng cá nhân đã qua sử dụng nhưng vẫn còn giá trị để trao đổi, gây quỹ ủng hộ.

img-2565.jpg
img-2563.jpg
img-2528.jpg﻿
img-2545.jpg

Thông qua hoạt động này, các em không chỉ được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tính tự lập mà còn học được bài học sâu sắc về sự sẻ chia, lòng đồng cảm và trân trọng giá trị của đồ vật.

﻿﻿img-2502.jpg﻿
img-2505.jpg
img-2504.jpg
img-2503.jpg

Bên cạnh đó, đêm văn nghệ Vầng Trăng Yêu Thương - Ánh Sáng Của Mặt Trăng với phần biểu diễn của học sinh khối 1, 2 đã để lại nhiều ấn tượng đẹp.

img-2885.jpg
img-2834.jpg
img-2753.jpg
img-2882.jpg

Các tiết mục hát múa rộn ràng, đáng yêu không chỉ thể hiện sự tự tin, sáng tạo của các em mà còn tạo nên không gian gắn kết giữa gia đình và nhà trường - nơi cha mẹ và con cùng nhau thắp sáng những giá trị đoàn kết, nhân ái.

img-2823.jpg
img-2745.jpg
img-2674.jpg
img-2857.jpg

Toàn bộ số tiền quyên góp được từ hội chợ và đêm văn nghệ sẽ được gửi vào Quỹ Từ thiện của Nhà trường nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ trẻ em vùng lũ và tặng quà cho con em chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi hải đảo.

img-2662.jpg
img-2715.jpg
﻿img-2768.jpg
img-2850.jpg

Ngay sau chương trình, đại diện Nhà trường cùng Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì Biển đảo quê hương sẽ tới Lữ đoàn 147 - Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân (Quảng Yên, Quảng Ninh) để trao quà và học bổng, mang đến cho các em nhỏ nơi đây một mùa Trăng ấm áp.

img-2658.jpg
img-2637.jpg

Mỗi nụ cười hôm nay là một ánh trăng rực rỡ trong ký ức mai sau" - Chắc chắn rằng chương trình Vầng Trăng Yêu Thương 2025 sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp, là dấu ấn khó quên trong hành trình tuổi thơ của các bạn nhỏ trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm.

30fe9ff76538ef66b629.jpg
AN PHONG - Ảnh: Nhà trường cung cấp
