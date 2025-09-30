Unlock the IELTS 2025: Cơ hội cho học sinh khẳng định bản lĩnh, tài năng ngoại ngữ

Cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh liên trường Unlock The IELTS 2025 do Báo Tiền Phong phối hợp cùng IELTS LangGo tổ chức đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng giáo dục. Với quy mô trải dài trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành lân cận, cuộc thi không chỉ là sân chơi học thuật uy tín mà còn là cơ hội để học sinh THPT rèn luyện kỹ năng tiếng Anh, tư duy phản biện và khẳng định bản thân.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, năng lực tiếng Anh không còn là một lựa chọn mà đã trở thành yếu tố tiên quyết cho thế hệ trẻ Việt Nam. Đặc biệt với học sinh THPT - giai đoạn quan trọng để chuẩn bị hành trang bước vào đại học và đời sống nghề nghiệp, việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hùng biện tiếng Anh mang ý nghĩa then chốt.

Tuy nhiên, không ít học sinh vẫn còn lúng túng khi phải sử dụng tiếng Anh trong các tình huống thực tế, đặc biệt là kỹ năng thuyết trình và tranh luận. Nhận thấy khoảng trống này, cuộc thi "Unlock The IELTS 2025" ra đời như một giải pháp toàn diện, tạo sân chơi để các em không chỉ học tiếng Anh trên lý thuyết mà còn được thực hành, trải nghiệm và phát triển các kỹ năng mềm quan trọng.

Các bạn học sinh THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm tự tin thể hiện kỹ năng Hùng Biện tiếng Anh.

Sân chơi học thuật quy mô liên trường

"Unlock The IELTS 2025" là cuộc thi hùng biện tiếng Anh liên trường với quy mô lớn, do Báo Tiền Phong - một trong những cơ quan báo chí uy tín hàng đầu Việt Nam - phối hợp cùng IELTS LangGo tổ chức. Đây không đơn thuần là một cuộc thi ngôn ngữ thông thường, mà là một chương trình giáo dục mang tính chiến lược, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục tiếng Anh trong nhà trường.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Đại diện BTC và Báo Tiền Phong phát biểu tại vòng Sơ loại.

Cuộc thi thu hút sự tham gia của học sinh đến từ 12 trường THPT trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành lân cận, mỗi trường cử 1 đội thi đại diện gồm tối đa 5 thí sinh (3 chính thức + 2 dự bị). Con số này cho thấy quy mô rộng khắp và tính lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi trong cộng đồng học sinh. Không chỉ dừng lại ở Hà Nội, cuộc thi còn mở rộng đến các tỉnh lân cận, tạo cơ hội công bằng cho tất cả học sinh có đam mê tiếng Anh, bất kể xuất phát điểm.

Hành trình tranh tài qua 3 vòng thi chuyên nghiệp

Điểm nổi bật của "Unlock The IELTS 2025" là cấu trúc thi đấu bài bản, khoa học với ba vòng thi được thiết kế riêng biệt, mỗi vòng mang một ý nghĩa và thử thách khác nhau:

Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh liên trường Unlock The IELTS 2025 hứa hẹn sẽ là 1 sân chơi kiến thức quy mô lớn và kịch tích.

Vòng Sơ loại (Tháng 9/2025) diễn ra ngay tại các trường THPT theo đề bài do Ban Tổ chức cung cấp. Đây là bước đầu tiên để lựa chọn ra 5 thí sinh xuất sắc nhất từ mỗi trường, đảm bảo tính công bằng và khách quan ngay từ khâu tuyển chọn.

Vòng Tài năng (Tháng 10/2025) là một phần đặc biệt của cuộc thi, nơi các đội thi được thể hiện sự sáng tạo và tài năng thông qua các tiết mục nghệ thuật bằng tiếng Anh đa dạng như hát, diễn kịch, hùng biện. Vòng thi này không chỉ đánh giá khả năng ngôn ngữ mà còn khuyến khích tinh thần sáng tạo, làm việc nhóm và khả năng biểu diễn. Các tiết mục sẽ được đăng tải trên fanpage của trung tâm IELTS LangGo và chấm điểm dựa trên lượt tương tác, tạo nên một làn sóng lan tỏa tích cực trên mạng xã hội về tài năng của các đội tham dự.

Vòng Chung kết (Tháng 11/2025) là đỉnh cao của hành trình, diễn ra tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) - một trong những cơ sở giáo dục đại học uy tín. Vòng chung kết không chỉ là cuộc so tài về kiến thức mà còn là sân khấu để các thí sinh thể hiện bản lĩnh, sự tự tin và khả năng tư duy phản xạ trước Ban giám khảo chuyên nghiệp. Nội dung thi gồm hai phần chính: Kiến thức chung và Hùng biện tiếng Anh, đánh giá toàn diện năng lực của thí sinh.

Giải thưởng giá trị - Động lực vươn xa

Với tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng, "Unlock The IELTS 2025" thực sự là một trong những cuộc thi tiếng Anh dành cho học sinh THPT có cơ cấu giải thưởng hấp dẫn nhất hiện nay. Cụ thể, giải Nhất nhận 10 triệu đồng tiền mặt cùng học bổng tiếng Anh, hai giải Nhì mỗi giải 5 triệu đồng, ba giải Ba mỗi giải 3 triệu đồng và sáu giải Khuyến khích mỗi giải 2 triệu đồng - tất cả đều đi kèm học bổng tiếng Anh lên đến 13 triệu đồng từ IELTS LangGo.

Đặc biệt, các đội thi còn có cơ hội giành "Giải Đội thi được yêu thích nhất" trong Vòng Tài năng với các suất học bổng 100%, 70% và 50%. Các học bổng này có giá trị từ 1,8 triệu đến 13,5 triệu đồng tùy theo trình độ, giúp các thí sinh có cơ hội tiếp cận chương trình học tiếng Anh chất lượng cao mà không lo gánh nặng tài chính.

Giá trị sâu sắc về kiến thức và kỹ năng sống

Vượt xa ý nghĩa của một cuộc thi thông thường, "Unlock The IELTS 2025" mang đến cho thí sinh những giá trị học thuật và kỹ năng sống vô cùng thiết thực.

Về mặt học thuật, cuộc thi giúp học sinh rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh trong môi trường thực tế, không chỉ dừng lại ở việc học thuộc từ vựng hay ngữ pháp. Học sinh được luyện tập khả năng tư duy phản biện, lập luận logic và phản xạ nhanh - những kỹ năng cực kỳ quan trọng không chỉ trong học tập mà còn trong cuộc sống và công việc tương lai.

Đặc biệt, các tiêu chí chấm điểm của cuộc thi được thiết kế toàn diện, bao gồm: Nội dung và lập luận, Kỹ năng ngôn ngữ, Phong thái trình bày, Khả năng phản biện và trả lời câu hỏi, cũng như Quản lý thời gian trình bày. Điều này giúp thí sinh phát triển một cách toàn diện, không chỉ về ngôn ngữ mà còn về kỹ năng mềm và tư duy.

Bên cạnh đó, cuộc thi còn là dịp để thí sinh giao lưu, học hỏi với bạn bè cùng đam mê tiếng Anh từ nhiều trường học khác nhau, mở rộng mạng lưới quan hệ và tạo động lực học tập tích cực. Không khí thi đấu sôi nổi nhưng lành mạnh sẽ thúc đẩy tinh thần cầu tiến và khát khao vươn lên của tuổi trẻ.

IELTS LangGo - Đồng hành cùng các bạn học sinh chinh phục tiếng Anh

Là đơn vị đồng tổ chức cuộc thi, IELTS LangGo không chỉ đơn thuần là nhà tài trợ mà còn là người đồng hành tận tâm trong hành trình phát triển tiếng Anh của học sinh Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục tiếng Anh, IELTS LangGo đã khẳng định vị thế là một trong những trung tâm có tỷ lệ học viên đạt và vượt band mục tiêu top đầu Việt Nam, cùng với tỷ lệ học viên hài lòng trên 96% - con số ấn tượng phản ánh chất lượng đào tạo xuất sắc.

Bí quyết tạo nên thành công của IELTS LangGo nằm ở đội ngũ giảng viên chuyên môn top đầu với quy trình tuyển dụng cực kỳ khắt khe. Chính sự đầu tư bài bản vào đội ngũ giảng viên đã giúp IELTS LangGo xây dựng được phương pháp giảng dạy hiện đại, kết hợp giữa kiến thức học thuật vững chắc và kỹ năng thực hành linh hoạt. Mỗi giảng viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là người định hướng, truyền cảm hứng và đồng hành cùng học viên trên hành trình chinh phục mục tiêu tiếng Anh.

Cô Nguyễn Diệu Hoa - Giám đốc phát triển và Đồng sáng lập IELTS LangGo đồng hành cùng cuộc thi.

Thông qua việc đồng hành cùng cuộc thi "Unlock The IELTS 2025", IELTS LangGo một lần nữa khẳng định cam kết đóng góp cho nền giáo dục Việt Nam, tạo cơ hội để thế hệ trẻ được tiếp cận với môi trường học tập chất lượng quốc tế ngay tại Việt Nam. Các suất học bổng giá trị mà LangGo dành tặng không chỉ là món quà vật chất mà còn là động lực tinh thần to lớn, giúp học sinh tiếp tục theo đuổi đam mê và chinh phục ước mơ du học, làm việc trong môi trường quốc tế.

"Unlock The IELTS 2025" không chỉ là một cuộc thi - đây là cơ hội để học sinh THPT mở khóa tiềm năng, khẳng định bản thân và vươn tới những đỉnh cao mới trong hành trình chinh phục tiếng Anh. Với quy mô lớn, giải thưởng hấp dẫn, cùng sự đồng hành của những đơn vị uy tín, cuộc thi hứa hẹn sẽ để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi thí sinh tham gia.

Đây là sân chơi học thuật chất lượng, nơi các thí sinh không chỉ thi đấu mà còn được học hỏi, trải nghiệm và phát triển toàn diện. Mỗi vòng thi là một bước đệm để các bạn tự tin hơn, trưởng thành hơn và sẵn sàng hơn cho những thử thách phía trước.

Ban Tổ chức kêu gọi các học sinh THPT trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành lân cận hãy nhanh tay đăng ký tham gia, đừng bỏ lỡ cơ hội vàng này. Hãy để "Unlock The IELTS 2025" trở thành bước ngoặt trong hành trình tiếng Anh của các bạn, mở ra cánh cửa dẫn đến tương lai tươi sáng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về cuộc thi và cách thức đăng ký, thí sinh có thể theo dõi fanpage chính thức của IELTS LangGo hoặc liên hệ trực tiếp với BTC. Chúc các bạn thành công và tỏa sáng!