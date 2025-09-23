Teen THPT Việt Đức thử sức với Cuộc thi hùng biện tiếng Anh Unlock The IELTS 2025

HHTO - Ngày 22/9, Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) đã trở thành điểm hẹn tiếp theo trong chuỗi vòng sơ loại Cuộc thi hùng biện tiếng Anh liên trường “Unlock The IELTS 2025”, thu hút đông đảo các bạn học sinh tham gia.

Với khẩu hiệu “Speak with confidence - Shine with pride” (Tự tin nói - Tỏa sáng niềm tự hào), cuộc thi Unlock The IELTS 2025 hướng tới việc khuyến khích học sinh chinh phục ngoại ngữ, vượt qua rào cản giao tiếp, đồng thời rèn luyện sự tự tin và bản lĩnh trước đám đông. Đây không chỉ là cơ hội để các em thể hiện vốn tiếng Anh, mà còn giúp trau dồi kỹ năng phản xạ, tư duy, giao tiếp và mở rộng cánh cửa hội nhập trong tương lai.

Trước đó, vòng sơ loại đã được tổ chức tại nhiều trường, như Trường THPT CLC Lê Lợi (16/9) và Trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm với sự tham gia của hàng nghìn học sinh. Không khí tại mỗi điểm trường đều sôi động, chứng tỏ sức hút lớn của sân chơi này.

Phát biểu tại sự kiện, cô Trần Thị Quỳnh Hoa - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức nhấn mạnh: “Ngoại ngữ không chỉ giúp học sinh giao tiếp, mà còn là cánh cửa để tiếp cận tinh hoa văn hóa, tri thức nhân loại. Đây là hành trang quan trọng để các em trở thành công dân toàn cầu trong tương lai".

Đại diện đơn vị đồng hành, IELTS LangGo, cho biết trong nhiều năm qua, đơn vị đã hỗ trợ hơn 15.000 học viên trên khắp cả nước đạt được mục tiêu IELTS, và mong muốn thông qua cuộc thi này sẽ tiếp tục truyền cảm hứng học tập tiếng Anh tới học sinh phổ thông.

Các thí sinh tại Trường Việt Đức bày tỏ sự hào hứng khi được thử sức với phần thi hùng biện tiếng Anh. Nhiều em cho rằng đây là cơ hội để luyện tập thực tế, khác hẳn với việc học ngữ pháp hay từ vựng trên lớp. Sự cổ vũ nhiệt tình từ bạn bè càng khiến bầu không khí thêm sôi nổi, giúp các thí sinh mạnh dạn thể hiện bản thân.

“Unlock The IELTS 2025” không chỉ là cuộc thi ngoại ngữ, mà còn là hành trình khích lệ học sinh dám bước ra khỏi vùng an toàn, tự tin bày tỏ quan điểm và rèn luyện khả năng hội nhập quốc tế ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.