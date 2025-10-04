Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trung Thu yêu thương - Tết Đoàn viên hạnh phúc tại trường Tiểu học Tân Định

AN PHONG
HHTO - Trong không khí rộn ràng của mùa trăng tháng Tám, trường Tiểu học Tân Định (Hà Nội) tưng bừng tổ chức chương trình “Trung Thu yêu thương” đầy màu sắc và ý nghĩa dành cho toàn thể các em học sinh.

tan-dinh7.jpg
tan-dinh1.jpg

Chương trình Trung Thu Yêu Thương của trường Tiểu học Tân Định không chỉ là dịp để các em nhỏ được vui chơi, giao lưu, mà còn là cơ hội để cùng nhau tận hưởng trọn vẹn niềm vui của ngày Tết Đoàn viên - một trong những nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam.

tan-dinh3.jpg
tan-dinh2.jpg
tan-dinh6.jpg

Mở đầu chương trình là phần lễ hội Trung Thu được dàn dựng công phu với màn múa lân sôi động, cùng tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các em học sinh biểu diễn. Từng nụ cười rạng rỡ, từng ánh mắt háo hức của các con đã làm cho sân trường trở nên rực rỡ, chan hòa niềm vui.

tan-dinh10.jpg
tan-dinh8.jpg

Sau phần lễ là không gian hội chợ Trung Thu đầy hấp dẫn ngay tại sân trường. Mỗi khối lớp đều chuẩn bị một gian hàng riêng, được trang trí sáng tạo theo chủ đề riêng biệt - từ những quầy bánh kẹo, đồ chơi, đồ handmade đến các gian hàng tái hiện nét đẹp văn hóa dân gian như nặn tò he, làm đèn ông sao...

tan-dinh11.jpg
tan-dinh9.jpg

Tại hội chợ, các em học sinh không chỉ được mua sắm, thưởng thức những món ăn yêu thích mà còn được trực tiếp tham gia bán hàng, trao đổi, giao tiếp với bạn bè. Qua đó, các con học được cách quản lý tiền, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tinh thần hợp tác và ý thức trân trọng giá trị lao động. Niềm vui của ngày hội càng thêm trọn vẹn khi nhà trường tổ chức nhiều trò chơi vận động vui nhộn như ném vòng trúng thưởng, đập bóng, kéo co… giúp các em được vận động, rèn luyện sức khỏe và tinh thần đồng đội.

tan-dinh5.jpg
tan-dinh4.jpg

Chương trình Trung Thu Yêu Thương khép lại trong tiếng cười giòn giã và ánh mắt rạng rỡ của các em học sinh. Với những trải nghiệm ý nghĩa ấy, Tết Trung thu năm nay chắc chắn sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp, góp phần nuôi dưỡng trong tâm hồn các em tình yêu thương, lòng biết ơn và niềm tự hào về những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

30fe9ff76538ef66b629.jpg
AN PHONG
