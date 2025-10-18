Teen cùng nhau lan tỏa yêu thương qua các hoạt động mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

HHTO - Hòa trong không khí chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, các trường THPT đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Những chương trình như “October Inspirations” của Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật hay “Gửi yêu thương trên trang giấy” tại Trường THPT Nguyễn Huệ không chỉ giúp học sinh rèn luyện kỹ năng, sáng tạo mà còn là dịp để các bạn học sinh bày tỏ lòng biết ơn với những người phụ nữ thân yêu quanh mình.

Hướng tới kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nhiều trường THPT đã tổ chức những hoạt động ngoại khóa sôi nổi, ý nghĩa nhằm tri ân, bày tỏ yêu thương và đề cao vai trò của người phụ nữ trong cuộc sống.

Tại trường THPT Nguyễn Thiện Thuật (Nha Trang, Khánh Hòa), tổ Tiếng Anh của trường đã tổ chức hoạt động ngoại khóa với chủ đề "October Inspirations - Learning, Gratitude & Women’s Empowerment". Hoạt động nhằm tạo sân chơi học tập sáng tạo, giúp học sinh vừa rèn luyện khả năng tiếng Anh vừa thể hiện lòng biết ơn đối với mẹ, cô giáo và những người phụ nữ xung quanh.

Tổ Tiếng Anh - Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật tổ chức ﻿hoạt động ngoại khóa chào mừng 20/10. ﻿Ảnh: Đoàn Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật - Nha Trang

Buổi ngoại khóa là dịp để các bạn học sinh thể hiện lòng biết ơn với mẹ, cô giáo và những người phụ nữ xung quanh; đồng thời rèn luyện khả năng giao tiếp tiếng Anh qua nhiều phần thi sôi nổi và ý nghĩa.

Các đội thi đều thể hiện tự tin, năng động và sôi nổi trong phần thi của mình. Ảnh: Đoàn Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật - Nha Trang

Hoạt động gồm có các tiết mục văn nghệ; phần thi của 4 đội chơi và phần trò chơi khán giả… Mỗi phần thi đều thể hiện sự tự tin, năng động và tinh thần học hỏi của học sinh THPT Nguyễn Thiện Thuật đã mang lại không khí vui tươi, gắn kết, thể hiện tinh thần học hỏi và sáng tạo.

Học sinh Nguyễn Thiện Thuật tự tin giao lưu, thể hiện khả năng tiếng Anh. - Ảnh: Đoàn Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật - Nha Trang

Bên cạnh đó, tại trường THPT Nguyễn Huệ, câu lạc bộ Văn học cũng phát động hoạt động “Gửi yêu thương trên trang giấy”, nhằm khuyến khích học sinh viết những lời chúc, những dòng cảm xúc giản dị gửi tặng đến mẹ, cô giáo hoặc bất kỳ người phụ nữ nào mà các bạn trân quý.

Hoạt động bắt đầu từ ngày 15/10, với góc check-in yêu thương được trang trí ấm áp, nơi mỗi tấm thiệp, mỗi lời nhắn là một thông điệp đẹp về tình yêu thương và sự tri ân.

Góc check-in yêu thương được trang trí ấm áp bởi Câu lạc bộ Văn học. - Ảnh: Câu lạc bộ Văn học - THPT Nguyễn Huệ

Tháng Mười gõ cửa, mang theo sắc hoa nhẹ đáp bên khung cửa sổ. Đây cũng là dịp để chúng ta nói lời cảm ơn đến những người phụ nữ thân thương quanh mình. Không cần những món quà xa hoa, chỉ cần một lời chúc nhỏ, một dòng chữ chân thành cũng đủ để sưởi ấm trái tim của người nhận.