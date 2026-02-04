Cô giáo Gen Z được học sinh "cứu đói" bằng mì gói: Ngôi nhà thứ ba của học trò

HHTO - Đoạn clip cô giáo Gen Z ghi lại khoảnh khắc được học mang mì gói sang tận nhà "cứu đói" vì nhìn cô "đáng thương" khiến cô và cộng đồng mạng "cười ra nước mắt", nhưng đồng thời cũng thấy dễ thương và ấm áp vô cùng.

Gói mì, củ đậu "nặng tình cảm"

Mới đây, tài khoản TikTok Cô giáo jet jet vừa chia sẻ một đoạn clip đáng yêu, bày tỏ sự xúc động khi vào một buổi tối muộn được hai cậu học trò nhỏ ghé nhà, gõ cửa để tặng 10 gói mì tôm. Theo đó, được biết đây là ngày thứ 36 cô giáo Nguyễn Minh Lệ Giang, sinh năm 2002, đang là giáo viên tại trường Tiểu học Nhân Hòa 1, tỉnh Bắc Ninh, sống một mình ở nhà riêng.

Đoạn clip cô Giang quay lại cảnh được học sinh "cứu đói" thu hút 1,3 triệu lượt xem.

Cô giáo kể lại tình huống "ghé thăm" bất ngờ khiến cô quyết định bấm máy quay lại như sau: "Bạn có gọi mấy lần rồi, lúc đầu nghe "Giang ơi" mà do mình ở một mình nên hơi sợ, nên mới ấn quay. Sau các bạn gọi "Cô Giang ơi" thì mình mới trả lời".

Cô cũng cho biết đây là thói quen giữa các cô trò, vì nhà cô gần trường, gần nhà các bạn nên thường xuyên lui tới. "Bình thường mình cũng hay gọi các bạn vào chơi, chia cho các bạn kẹo, bim bim. Các bạn còn bảo sợ cô ở một mình buồn nên hay qua chơi với cô lắm" - cô Giang tiết lộ.

Ngôi nhà nhỏ của cô Giang trở thành "căn cứ" sau giờ học của các cậu học trò nhỏ.

Còn về lý do được "học sinh mua mì tặng cô vì thấy cô đáng thương", cô Giang cho biết trước đó các bạn có qua nhà chơi và được cô nấu mì cho ăn, nhưng các bạn thấy còn ít nên "sợ cô hết đồ ăn".

Câu chuyện của cô Giang nhận về nhiều lượt "thả tim" từ netizen, đa số cảm động trước tình cảm và sự đáng yêu của cô trò. Theo đó, một số giáo viên khác cũng bày tỏ niềm hạnh phúc qua những kỷ niệm đẹp khi đồng hành cùng các bạn học sinh:

- Bình thường mình không dùng tiền mặt nên có hôm mình trêu tụi nhỏ cô nghèo lắm nè, còn đúng 20K mai không có mà ăn. Sáng hôm sau bé kia mang mì tôm rồi bánh cho mình.

- Mình còn nhớ vào sinh nhật, học sinh mang một quả táo tặng, "cưng xỉu" ý. Năm nay học sinh mang tặng mía mà do mía ngon quá nên em ăn hết dọc đường với các bạn, chừa mình một khúc.

- Bọn tui ở vùng cao nhà nghèo, ngày 20/11 các em hái hoa rừng với rau, củ đậu để tặng cô. Trên đường đến trường xa quá, đói nữa thế là cu cậu ăn mất củ đậu, chừa lại hoa với rau cho cô.

- Tui dạy ở nhà, ở với bố mẹ luôn nhưng mà học sinh có gì cũng mang qua nhà dù là cái kẹo mút, gói bim bim, que cay... Mua đồ ăn vặt thì lúc nào cũng mua cả cho tui, chuyện gì cũng tâm sự cùng.

Khi Gen Z làm giáo viên

Trò chuyện với Hoa Học Trò Online, cô giáo Lệ Giang cho biết trong quá trình giảng dạy, bản thân có nhiều thuận lợi khi thuộc thế hệ Z. Cô và học sinh xem nhau như những người bạn, dễ tâm sự, dễ lắng nghe, tạo cảm giác gần gũi để học sinh mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc. Ở chiều ngược lại, "người lái đò" nhanh chóng thấu hiểu học sinh, từ đó điều chỉnh cho phù hợp trong quá trình giao tiếp, dạy học.

"Là giáo viên, không phải ngày nào cũng dễ dàng. Có lúc mệt, có lúc áp lực, có lúc tự hỏi mình đã làm đủ tốt chưa. Nhưng chính những khoảnh khắc như vậy khiến mình hiểu rằng: Chỉ cần mình sống thật, dạy bằng trái tim thì các con sẽ cảm nhận được" - nữ giáo viên trẻ bộc bạch.

Cô giáo và các bạn học sinh cùng "đu trend".

Cô cũng tiết lộ bí kíp để xây dựng không khí trong giờ học: "Mình thường hỏi học sinh rằng nếu cô mắng thì các bạn có hiểu bài hơn không. Các bạn đều trả lời là không. Từ đó, mình và các bạn nhắc nhở nhau rằng nếu trong lớp học chỉ có trách móc, áp lực thì việc học sẽ không hiệu quả".

Đúc kết lại, cô Giang nhìn nhận điều quan trọng nhất trong lớp học là tình cảm, sự yêu thương và tôn trọng lẫn nhau giữa cô và trò. Cô cho rằng thành công của người giáo viên là khi đứng trên bục giảng dạy học sinh nên người và khi đã trở thành "giáo viên cũ" thì vẫn được các em nhớ đến, kính trọng.

"Có người hỏi mình rằng làm giáo viên vất vả vậy có khi nào nản không. Mình nghĩ là có, nhưng chưa bao giờ muốn bỏ. Bởi vì giữa những ngày bình thường nhất, mình lại nhận được những điều rất đặc biệt" - cô giáo trẻ chia sẻ về kim chỉ nam làm nghề.