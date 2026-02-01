Hồi hộp với trend bánh kem công chúa, mỗi lần mua là một lần khui "sít rịt"

Vào dịp đầu năm 2026, một trào lưu món ăn mới đang trở nên rầm rộ trên mạng xã hội. Trở thành món quà sinh nhật đang được ưa chuộng, bánh kem chảy váy công chúa được nhiều phụ huynh lẫn giới trẻ săn đón nhờ chính sự độc đáo, thậm chí hồi hộp khui "sít rịt" không thua gì túi mù.

Loại bánh kem này có tượng công chúa ở vị trí trung tâm, và bọc một lớp nhựa trong suốt xung quanh. Khi kéo phần nhựa này lên, kem bên trong chảy xuống tạo thành lớp váy phủ lên bánh kem, hóa thành nàng công chúa xinh đẹp.

Từ đó, đây trở thành món quà được ưa chuộng cho các bé gái dịp sinh nhật hay sự kiện đặc biệt nào đó. Thậm chí, các bạn nữ cũng đang dần "săn tìm" các tiệm bánh có loại bánh kem chảy váy công chúa này.

Mẫu bánh kem chảy váy công chúa tuyệt hảo từ tiệm bánh. Nguồn: @honeybakery.2020

Bánh kem váy công chúa trở thành món quà dành cho các bé gái. Nguồn: @nu.xinh.yeu

Những video "khui" bánh kem váy công chúa đạt tương tác khủng trên TikTok. Nguồn: @bobaby0121

Tuy vậy, không phải trường hợp nào cũng thành công 100%. Trên mạng xã hội TikTok, không ít chiếc bánh kem đã không mang đến chiếc váy phủ xinh đẹp như mong đợi. Thay vào đó, phần kem bị đông lại thành khối lớn, hoặc quá lỏng và chảy lênh láng khắp nơi. Chính vì vậy, chiếc bánh kem này mới trở thành "sít rịt" lớn nhất dịp đầu năm nay, thành hay bại phụ thuộc hoàn toàn vào tay nghề của thợ bánh.

Phần kem đặc lại khiến chiếc váy không thể chảy xuống. Nguồn: 13032000h

Cô gái bất ngờ khi chiếc váy kem không phủ xuống như mong đợi. Nguồn: @tinalee_127

Nhiều bình luận từ cộng đồng mạng cho rằng bí quyết cho chiếc "váy công chúa" thành công nằm ở chính phần kem chảy. "Đặc tính của kem sữa tươi là chỉ cần có thời gian, nó sẽ đặc lại. Lạnh thì đặc dẻo, nóng thì đặc khô xốp", một cư dân mạng phân tích. Vì lẽ đó, phần kem vốn dĩ nên được vận chuyển riêng kèm theo bánh kem, để khách tựa bơm lên bánh thay vì được chuẩn bị sẵn để tránh trường hợp kem đặc lại quá sớm.