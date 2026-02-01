Olympia 26: Nam sinh Hà Nội giành vòng nguyệt quế Tuần với điểm số áp đảo

HHTO - Bốn nhà leo núi màn tranh tài sôi nổi tại cuộc thi Tuần chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26, với chiến thắng thuyết phục thuộc về Nghiêm Trung Đức (trường THPT Sóc Sơn - Hà Nội) sau màn thể hiện xuất sắc cùng phong độ ổn định qua các phần thi.

Cuộc thi Tuần 1 - Tháng 1 - Quý 2 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với màn so tài của 4 thí sinh: Nguyễn Văn Tuấn Kiệt (trường THPT Thanh Chương 3 - Nghệ An), Nghiêm Trung Đức (trường THPT Sóc Sơn - Hà Nội), Ngô Gia Hoàng (trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức - Lâm Đồng) và Nguyễn Đăng Minh Hiếu (trường THPT Thủ Khoa Huân - TP. Hồ Chí Minh).

Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Vòng thi Khởi động diễn ra trong không khí sôi động, sau phần thi khởi động riêng và chung, tạm thời dẫn đầu đoàn leo núi là Trung Đức với 90 điểm. Ở vị trí thứ hai là Gia Hoàng với 30 điểm, Tuấn Kiệt về thứ ba với 25 điểm và cuối cùng là Minh Hiếu có 20 điểm.

Bốn nhà leo núi trong phần thi khởi động

Phần thi Vượt chướng ngại vật, sau 2 gợi ý được mở ra, Gia Hoàng bấm chuông giành quyền trả lời từ khóa nhưng chưa chính xác. Trung Đức ngay sau đó cũng đã bấm chuông và đưa ra đáp án đúng là "WTO", có thêm 60 điểm. Trung Đức tiếp tục giữ ngôi đầu bảng với 150 điểm, tạo cách biệt khá lớn so với các thí sinh còn lại. Tuấn Kiệt đứng thứ hai với 35 điểm. Gia Hoàng và Minh Hiếu cùng có số điểm là 30.

Phần thi Tăng tốc, sau một loạt câu hỏi của chương trình đưa ra, điểm số của các thí sinh đã được nâng lên đáng kể. Trung Đức đạt số điểm ấn tượng - 300 điểm. Tuấn Kiệt có 145 điểm, Gia Hoàng có 60 điểm và Minh Hiếu đạt 50 điểm.

Ở phần thi Về đích, Trung Đức lựa chọn gói câu hỏi 3 câu 20 điểm. Dù lựa chọn ngôi sao hy vọng ở ngay câu hỏi đầu tiên, nhưng nam sinh chưa ghi thêm điểm. Câu hỏi thứ hai với đáp án đúng giúp Trung Đức có thêm 20 điểm. Ở câu hỏi thứ ba, cả Đức và các thí sinh còn lại không ai có câu trả lời. Trung Đức về đích với 300 điểm.

Trung Đức về đích với điểm số ấn tượng - 300 điểm

Tuấn Kiệt chọn 3 câu 20-20-20. Trong câu hỏi đầu tiên, Kiệt có được 20 điểm. Ở câu thứ hai, cả Kiệt và Hiếu không đưa ra đáp án chính xác. Nam sinh có thêm 20 điểm ở câu hỏi cuối, hoàn thành phần thi với 185 điểm.

Tuấn Kiệt trong phần thi Về đích

Gia Hoàng lựa chọn 3 câu 20 điểm. Với câu hỏi đầu tiên, nam sinh chưa đưa ra được đáp án đúng. Hoàng có được 20 điểm ở câu hỏi thứ hai. Ngay sau đó, vụt mất 20 điểm ở câu hỏi cuối cùng vào tay Minh Hiếu. Gia Hoàng về đích với 60 điểm.

Minh Hiếu chọn về đích với gói 3 câu 20 điểm. Dù có thêm được 20 điểm trong câu hỏi thứ 2. Thế nhưng, nam sinh lại mất 40 điểm lần lượt cho Gia Hoàng và Tuấn Kiệt ở câu hỏi đầu tiên và câu hỏi cuối cùng. Sau khi về đích, Minh Hiếu đạt 20 điểm.

Minh Hiếu có phần thi chưa thực sự trọn vẹn

Kết quả chung cuộc, Trung Đức (trường THPT Sóc Sơn - Hà Nội) với phong độ ổn định và màn trình diễn ấn tượng qua từng vòng thi đã trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế cuộc thi Tuần 1 - Tháng 1 - Quý 2 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26. Về nhì là Tuấn Kiệt với 205 điểm (trường THPT Thanh Chương 3 - Nghệ An). Ở vị trí thứ 3 là Gia Hoàng, đạt 80 điểm (trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức - Lâm Đồng. Cuối cùng là Minh Hiếu (trường THPT Thủ Khoa Huân - TP.HCM) có 20 điểm.