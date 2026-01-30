Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TP.HCM: Ngôi trường hơn trăm tuổi có nhiều học sinh giỏi Quốc gia nhất cả nước

Phi Long (tổng hợp)

HHTO - Năm nay, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) vẫn là ngôi trường dẫn đầu số lượng học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia trên cả nước. Cùng tìm hiểu đôi nét về ngôi trường hơn trăm tuổi với thành tích đáng tự hào này nha!

Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia vừa qua, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã lập kỷ lục với 153 giải, trong đó có 5 giải Nhất, 44 giải Nhì, 39 giải Ba và 65 giải Khuyến khích. Đây là tổng số lượng giải thưởng đứng đầu cả nước và chiếm hơn 50% số giải thưởng của TP.HCM.

Trong 5 giải Nhất của trường, môn Tin học chiếm 3 giải, 2 giải còn lại thuộc các môn Hóa học và Toán. Ở khối Khoa học Tự nhiên, Vật lí là môn có số lượng giải nhiều nhất với 24 giải, tiếp đến là Hóa học (16 giải), Toán và Tin học (cùng 11 giải), Sinh học (8 giải). Bên cạnh đó, các môn ngoại ngữ tiếp tục là thế mạnh của nhà trường với tổng cộng 63 giải gồm: Tiếng Pháp dẫn đầu với 24 giải, tiếp đến là tiếng Anh (21 giải), tiếng Trung (11 giải) và tiếng Nhật (7 giải).

z6144844494138-0856a61a0ab8894d3bc59cab83042130-3431jpg.jpg
Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong tại lễ ra quân kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia. Nguồn: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM được xây dựng vào năm 1927 với tên gọi Petrus Ký (Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký). Từ ngôi trường này, các thế hệ học sinh - thanh niên yêu nước đã châm ngòi cho cách mạng chống Pháp, chống Mỹ như: Bãi khóa, đình công, biểu tình. Một trong những tấm gương chói lọi là Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Ơn đã hi sinh trong phong trào biểu tình của học sinh sinh viên Sài Gòn ngày 9/1/1950. Trường Trung học Petrus Ký còn là nơi theo học của các anh hùng dân tộc như Hồ Hảo Hớn, Nguyễn Thái Bình...

cong-truong-petrus-ky-1452608761.jpg
Trường Petrus Ký, tiền thân của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.
l-ba135c80-5911-4f54-bc4b-8451b8430deb.jpg
Trường THPT Lê Hồng Phong hiện tại. (Nguồn: nguoidothi.net)

Cũng từ mái trường này đã sản sinh nhiều nhà giáo, nhà cách mạng, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nổi tiếng như: GS Nguyễn Văn Chì, GS Phạm Thiều, Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, GS - Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa, GS - Viện sĩ - Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Ông Mai Văn Bộ, Ông Huỳnh Văn Tiểng, Nhà bác học Trần Đại Xường, GS - Bác sĩ Trịnh Kim Ảnh, GS - Bác sĩ Nguyễn Tấn Gi Trọng, GS - TS - Nhạc sĩ Trần Văn Khê, GS - TS Nguyễn Ngọc Trân...

Năm học 1976 - 1977, trường vinh dự mang tên cố Tổng Bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Phong. Năm 1995, Thủ tướng Chính phủ công nhận THPT chuyên Lê Hồng Phong là trung tâm chất lượng cao các tỉnh, thành phía Nam. Tính từ năm 1996 đến nay, tỷ lệ học sinh của trường tốt nghiệp xấp xỉ 100% với trên 90% thí sinh trúng tuyển đại học.

image-1.jpg
Phi Long (tổng hợp)
Thông tin tổng hợp từ website nhà trường
#Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong #Giải học sinh giỏi Quốc gia #Nhiều nhất cả nước

