Lễ hội Macchabée 2026: Sinh viên ĐH Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng tri ân những người đã hiến thân cho khoa học

HHTO - Vừa qua, Lễ hội Macchabée do trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng tổ chức đã thu hút đông đảo sinh viên toàn trường tham gia. Bên cạnh quy mô hoành tráng, buổi lễ còn khiến mọi người xúc động bởi thông điệp ý nghĩa đằng sau.

Tối 1/2, tại trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, Đoàn Thanh niên nhà trường đã tổ chức Lễ Hội Macchabée 2026. Sự kiện nhằm tri ân những người đã hiến thân xác cho khoa học thu hút đông đảo sinh viên tham gia cùng những hoạt động và thông điệp vô cùng ý nghĩa về ngành Y học.

﻿ ﻿ ﻿ Lễ Hội Macchabée nhằm tri ân những người đã hiến thân xác cho khoa học. Ảnh: Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng-DUMTP

Lễ Hội Macchabée vốn xuất phát từ văn hóa và giáo dục Y khoa phương Tây, gắn với các nghi thức tưởng niệm dành cho những thân xác được hiến tặng phục vụ giảng dạy và nghiên cứu giải phẫu. Hằng năm, cứ đến dịp cuối năm là các trường Y lại rộn ràng không khí chuẩn bị chào đón ngày lễ quan trọng này, năm nay là năm thứ 2 trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng tổ chức lễ hội.

Ảnh: Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng-DUMTP

Các đại biểu và sinh viên của trường vô cùng chăm chú theo dõi màn tái hiện sinh động về nguồn gốc và ý nghĩa của lễ hội. Nghi thức đọc văn tế tri ân được thực hiện vô cùng trang trọng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến thầm lặng cho sự nghiệp đào tạo và phát triển ngành Y.

Điểm nhấn của Lễ Hội Macchabée năm nay có sự tham gia hỗ trợ của hơn 500 tình nguyện viên là sinh viên nhà trường. Không gian buổi lễ được chuẩn bị công phu và long trọng với 10.000 nghìn hạc giấy và 8.000 ngọn nến hoa đăng, do chính sinh viên thực hiện xếp thành những dòng chữ lung linh.

Điểm nhấn của buổi lễ chính là khung cảnh các bạn sinh viên sắp xếp những ngọn nến thành dòng chữ đầy ý nghĩa, mang thông điệp tri ân những người đi trước. Ảnh: Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng-DUMTP.

Lễ hội gây sốt trên các trang mạng xã hội bởi độ đầu tư hoành tráng và ý nghĩa nhân văn đằng sau. Clip:@nnchann_15.

Chính vì ý nghĩa đặc biệt này, lễ hội còn là một dịp thích hợp để sinh viên Y khoa nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc không ngừng học tập, tự hào về ngành nghề mình đã chọn, tôn trọng giá trị thầm lặng của người đi trước để lại và bồi đắp những giá trị cốt lõi của người làm nghề Y: “Tận tâm - Nhân ái - Phụng sự".