Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Những thay đổi có thể làm sĩ tử 2K8 "rối não"

Văn Thuận (tổng hợp)

HHTO - Ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố Dự thảo Quy chế tuyển sinh Đại học năm 2026, bên cạnh những góc nhìn khách quan, mạng xã hội cũng tràn ngập hàng loạt bài đăng chia sẻ phản ứng của sĩ tử 2K8 về những mặt hạn chế có thể gặp phải đối với sự thay đổi gấp rút này.

Chỉ được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng

Điểm mới đầu tiên được đề cập trong Dự thảo chính là hạn chế số lượng nguyện vọng sử dụng để đăng ký xét tuyển. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng vào các trường đại học, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

Đáng chú ý, các trường đào tạo nhóm ngành các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển thí sinh đăng ký ở các nguyện vọng có thứ tự từ 1-3. Quy định này sẽ hạn chế lựa chọn của các thí sinh, điều này đồng nghĩa với việc teen 2K8 phải cân nhắc nguyện vọng mình muốn xét tuyển vào để tránh “tiếc nuối” về sau.

“Siết” chặt điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ

Các chứng chỉ ngoại ngữ, đặc biệt là chứng chỉ IELTS luôn được sĩ tử xem là “tấm vé vàng” để xét tuyển vào đại học. Tuy nhiên, trong Dự thảo lần này, điểm cộng khi sử dụng chứng chỉ đã bị “siết” lại đáng kể.

Cụ thể, tổng điểm cộng tối đa của mỗi thí sinh vẫn là 3/30 điểm, nhưng mức tối đa cho một trong ba nhóm điểm cộng chỉ còn 1,5 điểm. Đồng nghĩa với việc thí sinh sở hữu chứng chỉ IELTS cũng chỉ được cộng tối đa 1,5 điểm, thấp hơn đáng kể so với mức điểm cộng nhiều trường đang áp dụng trong những năm gần đây.

ielts-1708746419174725077430.jpg
Việc "siết" chặt số điểm cộng IELTS sẽ khiến sĩ tử 2K8 gặp nhiều bất lợi. Ảnh: Internet.

Ngay khi quy định được công bố, các bạn học sinh đã vô cùng bối rối vì đã đầu tư phần lớn thời gian và tiền bạc cho việc học IELTS, nếu quy đổi điểm theo Dự thảo thì các thí sinh sở hữu chứng chỉ này sẽ gặp bất lợi khá lớn khi xét tuyển. Đồng thời, teen cũng cần phải điều chỉnh gấp rút kế hoạch học tập của mình để “đuổi kịp” các sĩ tử khác.

Điểm thi tốt nghiệp phải từ 16 điểm để xét học bạ

Cuối cùng, một nội dung khác gây tranh luận gần đây chính là quy định đối với phương thức xét tuyển bằng học bạ. Đối với phương thức này, tổ hợp xét tuyển phải sử dụng điểm trung bình chung của 6 học kỳ của ít nhất 3 môn học, trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc Ngữ văn; trọng số tính điểm xét tuyển trong tổ hợp không được thấp hơn 1/3 tổng điểm theo thang điểm 30.

Cần lưu ý là các thí sinh muốn xét tuyển học bạ phải đạt từ 16 điểm trở lên ở kỳ thi tốt nghiệp THPT, thay vì chỉ căn cứ vào kết quả học tập như trước đây. Việc quy định trước mức điểm sàn xét tuyển học bạ được nhiều giáo viên nhìn nhận là khá “nguy hiểm” cho teen. Nếu đề thi năm nay có độ khó cao, quy định này có thể thu hẹp cơ hội trúng tuyển của không ít thí sinh.

thi-tot-nghiep-thpt-nam-2026-co-mot-so-dieu-chinh-2027-thi-tren-may-tinh-15231426092025.jpg
Các bạn thí sinh phải đạt được 16 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 để đủ điều kiện xét tuyển học bạ. Ản minh họa từ Internet.

Theo góc nhìn từ các giáo viên, Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học 2026 mặt tích cực sẽ mang lại sự công bằng và minh bạch khi xét tuyển đại học, tuy nhiên, nếu tiến hành quá gấp rút sẽ khiến các bạn học sinh gặp nhiều bất lợi và rơi vào thế “bị động”. Chính vì vậy, những quy định này cần được xem xét một cách kỹ lưỡng hơn và có một lộ trình công bố rõ ràng.

image.jpg
Văn Thuận (tổng hợp)
#Thi tốt nghiệp THPT 2026 #Nguyện vọng xét tuyển #THPT 2026 #IELTS #Học bạ

