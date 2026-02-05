Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Một địa phương ở phía Bắc cho học sinh toàn tỉnh nghỉ Tết 12 ngày liên tục

LINH LÊ

HHTO - Học sinh tại một tỉnh thuộc khu vực phía Bắc sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 12 ngày liên tục, bắt đầu từ ngày 26 tháng Chạp đến hết mùng 8 tháng Giêng. Lịch nghỉ áp dụng đồng loạt với tất cả các cấp học trên địa bàn.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình, toàn bộ học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 12 ngày liên tục, tính từ ngày 26 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết ngày mùng 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ (theo âm lịch).

Đối tượng áp dụng gồm học sinh mầm non, Tiểu học, THCS, THPT; học viên tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên toàn tỉnh. Lịch nghỉ được triển khai thống nhất nhằm đảm bảo đồng bộ trong công tác tổ chức dạy và học sau kỳ nghỉ Tết.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp, bố trí lịch học bù (nếu có) theo đúng khung kế hoạch năm học đã ban hành, không để ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng học tập của học sinh.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục địa phương cũng nhấn mạnh việc tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở học sinh và phụ huynh thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

Với thời gian nghỉ kéo dài 12 ngày, đây được xem là điều kiện thuận lợi để học sinh có thêm thời gian sum họp gia đình, nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng trước khi quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết.

LINH LÊ
