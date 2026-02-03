Ngôi trường biên giới “5 sao” giữa núi rừng Điện Biên gây ấn tượng mạnh

HHTO - Giữa núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên) vừa chính thức được đưa vào sử dụng, nhanh chóng gây chú ý bởi quy mô hiện đại và cơ sở vật chất vượt trội. Ngôi trường được nhiều người ví như “trường học 5 sao” nơi biên giới, mở ra kỳ vọng mới cho giáo dục vùng đặc biệt khó khăn.

Công trình hiện đại giữa vùng biên giới khó khăn

Trường liên cấp Si Pa Phìn tọa lạc tại xã Si Pa Phìn, một trong những xã khó khăn nhất của tỉnh Điện Biên, giáp biên giới Việt - Lào. Dù điều kiện địa hình hiểm trở, giao thông phức tạp, công trình vẫn được thi công thần tốc và hoàn thiện chỉ sau hơn 5 tháng.

Ngôi trường được xây dựng trên khuôn viên rộng hàng chục nghìn mét vuông, tổng mức đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đồng. Đây là công trình mở đầu cho chương trình xây dựng 248 trường học liên cấp nội trú tại các xã biên giới đất liền, theo chủ trương của Bộ Chính trị, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, rút ngắn khoảng cách tiếp cận tri thức giữa vùng cao và khu vực đô thị.

Cơ sở vật chất “5 sao” và cơ hội học tập bình đẳng cho học sinh vùng cao

Điểm đặc biệt khiến trường Si Pa Phìn gây ấn tượng mạnh chính là hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ và đầy đủ, hiếm thấy ở khu vực miền núi biên giới.

Trường có 31 phòng học tiêu chuẩn, 14 phòng học bộ môn, cùng các không gian chức năng như thư viện, phòng tư vấn học đường, phòng STEM, phòng âm nhạc. Hệ thống trang thiết bị dạy học được đầu tư bài bản, từ máy tính, máy chiếu, thiết bị thí nghiệm cho đến nhạc cụ phục vụ học tập và hoạt động ngoại khóa.

Bên cạnh đó, khu nội trú của trường gồm 120 phòng dành cho học sinh và 15 phòng công vụ cho giáo viên, đảm bảo điều kiện sinh hoạt ổn định, an toàn. Các hạng mục phụ trợ như sân bóng, bể bơi, khu bếp ăn, nhà đa năng cũng được xây dựng đồng bộ, tạo môi trường học tập và rèn luyện toàn diện cho học sinh.

Từ lớp học nhìn ra, học sinh có thể phóng tầm mắt ra không gian núi non trùng điệp - “view triệu đô” giữa vùng biên giới.

Mô hình trường nội trú liên cấp giúp học sinh các bản làng xa xôi được học tập, sinh hoạt tập trung trong môi trường an toàn, đầy đủ, từ đó hạn chế tình trạng bỏ học, nâng cao chất lượng giáo dục. Việc bố trí phòng công vụ cũng tạo điều kiện để giáo viên yên tâm gắn bó lâu dài với vùng cao.

Dấu ấn từ chủ trương lớn về giáo dục vùng biên

Trường liên cấp Tiểu học - THCS Si Pa Phìn là công trình đầu tiên được hoàn thành trong chương trình xây dựng hệ thống trường học vùng biên giới đất liền trên cả nước. Chương trình này được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ cho giáo dục ở các địa bàn khó khăn, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực và củng cố an ninh - quốc phòng từ gốc.

Với quy mô, chất lượng và ý nghĩa xã hội sâu rộng, Trường liên cấp Si Pa Phìn không chỉ là niềm tự hào của ngành giáo dục Điện Biên mà còn trở thành biểu tượng cho quyết tâm đầu tư giáo dục vùng cao của Việt Nam - nơi những ngôi trường hiện đại đang dần mọc lên giữa núi rừng biên giới.