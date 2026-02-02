Tọa độ "vừa học vừa chill" hơn 50 tuổi tại TP.HCM, sinh viên không thể bỏ qua

HHTO - Với tuổi đời hơn 50 năm hoạt động, thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM là nơi gắn bó với nhiều thế hệ học sinh, sinh viên. Hãy cùng khám phá không gian yên bình nằm giữa lòng trung tâm nhộn nhịp này nhé!

Tọa lạc tại số 69 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, TP.HCM, thư viện Khoa học Tổng hợp trở thành chốn thân quen của lớp lớp thế hệ học sinh, sinh viên, người đi làm từ cách đây hơn 50 năm.

Thư viện mang nét kiến trúc vừa hiện đại vừa truyền thống, được bao quanh bởi không gian xanh, nhiều cây cối. - Ảnh: Như Quỳnh

Ngược về quá khứ, sau khi trải qua nhiều biến cố lịch sử, thư viện được đặt gạch khởi công vào năm 1968, theo bản thiết kế của hai kiến trúc sư Bùi Quang Hanh và Nguyễn Hữu Thiện, với sự cộng tác của cố vấn kỹ thuật - kiến trúc sư Lê Văn Lắm. Công trình chính thức khánh thành vào tháng 12/1972 với tên gọi Thư viện Quốc gia và bắt đầu hoạt động vào tháng 2/1973.

Tượng Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng được đặt trang trọng trong khuôn viên thư viện.

Lịch sử của mảnh đất rộng lớn nằm ở trung tâm TP.HCM.

Toàn cảnh thư viện "thu nhỏ" dưới dạng mô hình, tiền thân là thư viện công cộng đầu tiên của Việt Nam, ra đời năm 1868.

Với kinh phí xây dựng khoảng 177 triệu đồng, thư viện có diện tích 7070m², chia thành hai khối riêng biệt: Khối thứ nhất là dãy nhà dài 71m, ngang 23m gồm một tầng hầm, một tầng trệt và hai lầu, một sân thượng ở lầu hai. Khối thứ hai nằm ở trung tâm, hình vuông có 14 tầng, cao 43m, chứa tài liệu. Đến năm 1978, thư viện đổi tên thành Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM và giữ đến ngày nay.

Không gian bên trong thư viện rộng rãi.

Với không gian "không giới hạn", có thể tận dụng được tất cả các khu vực từ phòng đọc kín, hành lang đến khoảng sân trước tòa nhà, "điểm hẹn tri thức" này mỗi ngày đều chật kín bạn đọc.

Không gian ngoài sân được bố trí nhiều bàn, ghế đá.

Đặc biệt, nhiều người chọn đây là "trạm dừng chân" bởi yêu thích sự yên tĩnh, không khí trong lành giữa trung tâm thành phố tấp nập. Công trình "nhuốm màu thời gian" còn được bao thế hệ miêu tả bằng những mỹ từ như "vẻ đẹp khởi nghiệp", "vẻ đẹp tri thức":

- Ngồi ròng rã những ngày ôn thi ĐH, rồi đậu ĐH thì vô đây học bài mỗi mùa thi, khi nắng hắt lúc mưa tạt.

- Một thời cúp mấy môn học không vô giảng đường nhưng ngồi nguyên ngày ở đây. Đặc biệt thích kiến trúc này, không khí ra vào tự nhiên, mát mẻ, rất yên lành.

- Rất nhớ Thư viện Tổng hợp ở Lý Tự Trọng. Thời sinh viên 94-99 hay đạp xe từ ký túc xá Bách Khoa đến đây học bài. Buổi trưa có thể chợp mắt tại bàn học. Rất khoái ở lại vì yên tĩnh và mát mẻ. Hồi đó có một quán cơm trưa nhỏ nhỏ nhưng ăn ngon ở gần đấy.

- Thời sinh viên 2004 mình cũng hay vào đây. Đến giờ vẫn còn giữ cái thẻ thư viện. Giữa phố thị ồn ào mà bước vào thư viện thấy sự yên tĩnh đến lạ thường. Kiến trúc thư viện và khuôn viên rất đẹp, sách thì vô vàn các loại kiểu tìm gì cũng có, thậm chí những bài báo ép dán vào các quyển sách thủ công tự chế.

- Chỉ ước rằng sẽ có thêm nhiều thư viện như thế này ở các nơi khác nữa. Mong rằng đó sẽ là điểm hẹn bình yên dành cho không chỉ học sinh, sinh viên mà cho tất cả những người quan tâm đến tri thức và hoàn thiện bản thân.

Thư viện lưu giữ hàng trăm nghìn tài liệu ở nhiều lĩnh vực từ khoa học tự nhiên đến khoa học xã hội trong và ngoài nước.

Để có được "tấm vé thông hành" đến đây, bạn đọc chỉ cần chi 40K để làm một chiếc thẻ thư viện, có giá trị sử dụng trong một năm. Đổi lại, mỗi bạn đọc sẽ nhận về vô số quyền lợi, từ kho tài liệu "khổng lồ", đến trải nghiệm cơ sở vật chất khang trang, có wifi, bàn làm việc, lò vi sóng - nơi hâm nóng đồ ăn...

Chiếc "vé thông hành" đưa bạn đọc đến "kho tàng tri thức".

Ngoài ra, thư viện cũng quy định thời gian mở theo các khung giờ cố định, bạn đọc cần lưu ý:

- Thứ Hai đến thứ Năm từ 7h30 đến 19h00.

- Thứ Bảy và Chủ nhật từ 9h00 đến 17h00.

- Thứ Sáu và các ngày lễ đóng cửa.