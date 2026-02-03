Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Học đường

Google News

Thủ khoa kỳ thi TSA đợt 1 của ĐH Bách khoa là học sinh Hưng Yên, đạt 96,1 điểm

Linh Lê

HHTO - Đại học Bách khoa Hà Nội sáng 3/2 công bố kết quả Kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) đợt 1 năm 2026 với gần 17.000 thí sinh dự thi. Thủ khoa Trần Anh Tú (Trường THPT Hưng Nhân, Hưng Yên) đạt 96,10 điểm, làm đúng 92 câu hỏi (40 - 18 - 34), trong bối cảnh điểm trung bình toàn đợt đạt 54,01/100 điểm.

Kỳ thi TSA đợt 1 năm 2026 được tổ chức trong 3 kíp thi, gồm sáng và chiều Thứ Bảy (24/1/2026) và sáng Chủ Nhật (25/1/2026), với gần 17.000 thí sinh đăng ký dự thi. Kỳ thi diễn ra đồng thời tại 28 điểm thi trên cả nước, trong đó có 15 điểm thi tại khu vực Hà Nội và 13 điểm thi tại các địa phương gồm: Hưng Yên (2 điểm), Hải Phòng (2 điểm), Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình (2 điểm), Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Đà Nẵng.

Theo PGS. Vũ Duy Hải - Trưởng Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội, đợt thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế với tỷ lệ thí sinh dự thi đạt trên 98%. Công tác chấm thi được triển khai khẩn trương ngay sau khi kỳ thi kết thúc.

gen-n-z7493714897052-3a274dc413c98c364db8631ec9d9d2be.jpg

Kết quả chấm thi cho thấy, điểm cao nhất của TSA đợt 1 năm 2026 là 96,10/100. Thủ khoa của đợt thi là thí sinh Trần Anh Tú, học sinh Trường THPT Hưng Nhân (tỉnh Hưng Yên), đạt 96,10 điểm với 92 câu trả lời đúng (40 - 18 - 34), dự thi tại kíp 3 sáng Chủ Nhật.

Thống kê cho thấy có 5 thí sinh đạt trên 90 điểm; 59 thí sinh đạt trên 80 điểm và 564 thí sinh đạt trên 70 điểm. Điểm trung bình toàn đợt thi đạt 54,01/100.

Top 6 thí sinh có kết quả cao nhất đợt 1 năm 2026 đến từ các trường: THPT Hưng Nhân (Hưng Yên), THPT chuyên Bắc Giang (Bắc Ninh), THPT Liên Hà (Hà Nội), THPT An Dương (Hải Phòng), THPT chuyên Hưng Yên (Hưng Yên) và THPT Lê Lợi (Thanh Hóa).

anh-man-hinh-2026-02-03-luc-110325.png

Thí sinh truy cập tài khoản đã đăng ký tại địa chỉ https://tsa.hust.edu.vn để xem kết quả thi đợt 1. Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ cấp Giấy chứng nhận kết quả thi dạng ký số điện tử và gửi trực tiếp vào tài khoản dự thi của thí sinh trên hệ thống. Giấy chứng nhận điện tử này được sử dụng trong hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học. Trường hợp thí sinh có nhu cầu nhận Giấy chứng nhận bản in giấy cần đăng ký trên hệ thống.

coverfb.jpg
Linh Lê
Theo HUST
#kỳ thi TSA #ĐH Bách khoa #Thủ khoa #Hưng Yên #Điểm thi #Kỳ thi đánh giá tư duy #tuyển sinh Đại học 2026 #cá chép hóa rồng #thí sinh 2008

Xem thêm

Cùng chuyên mục