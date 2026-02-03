Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nữ sinh THPT Võ Thị Sáu làm phim hoạt hình, đồng cảm cùng teen vượt qua tự ti

Nguyễn Thị Kim Anh (tổng hợp)

HHTO - Hội chứng Imposter (hội chứng "kẻ giả mạo") là câu chuyện tâm lý mà nhiều bạn học sinh ngày nay phải đối mặt. Từ một đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, hai nữ sinh Trường THPT Võ Thị Sáu (TP.HCM) đã biến khái niệm khô khan này thành bộ phim hoạt hình ngắn dễ thương, dễ cảm; kể lại chuyến hành trình tìm kiếm lại chính mình của nhân vật theo cách gần gũi và chân thật.

Hội chứng Imposter là một chủ đề tâm lý còn khá mới lạ nhưng đã được hai nữ sinh đến từ Trường THPT Võ Thị Sáu (Phường Gia Định, TP.HCM) lựa chọn làm đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường với hình thức tiếp cận độc đáo.

Hội chứng Imposter (hội chứng "Kẻ giả mạo") là trạng thái tâm lý của một người luôn nghi ngờ năng lực của bản thân, cảm thấy không xứng đáng đối với những thành tựu mà họ đạt được và luôn lo sợ sẽ bị người khác nhìn nhận không giỏi như vẻ bề ngoài. Hội chứng này khiến họ thường cho rằng thành công là nhờ vào sự may mắn chứ không thật sự xuất phát từ khả năng thật sự, dẫn đến tình trạng những người này rơi vào trạng thái lo âu, tự ti và kiệt sức.

Tác giả của đề tài nghiên cứu là Nguyễn Phan Như QuỳnhNguyễn Trần Tuệ Anh (12A5, trường THPT Võ Thị Sáu - TP.HCM). Dự án được hai bạn khai thác và "biến hóa" thành bộ phim hoạt hình có tên Người sáng giá.

Tập 1 - Người sáng giá
Tập 2 - Người sáng giá
Tập cuối - Người sáng giá

Mong muốn giúp nhiều bạn học sinh tiếp cận và hiểu rõ hơn về hội chứng Imposter một cách gần gũi nhất; cùng với nguồn cảm hứng được tìm thấy từ bài học "thuật toán tìm đường đi ngắn nhất"; đôi bạn trẻ đã cùng xây dựng bộ phim theo cấu trúc tương tự trò chơi, đồ họa bắt mắt và nội dung cốt truyện sâu sắc, chân thực.

z7488558410191-8c26e0dd3b0383993dae437cb4f0d4e5.jpg

Dự án phim Người sáng giá được thực hiện từ giữa năm 2025. Trong đó, Tuệ Anh đảm nhiệm viết kịch bản, Như Quỳnh phụ trách thiết kế nhân vật, xây dựng bối cảnh và lồng tiếng với sự hỗ trợ của bạn bè. Ban đầu, dự án chỉ thu hút một lượng nhỏ người xem trên YouTube, nhưng sau đó nhanh chóng lan tỏa và được chia sẻ rộng rãi, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các bạn khán giả trẻ.

z7488550205193-d6cc40060cba7dee2817dc58f0f4e28a.jpg
Như Quỳnh (bên trái) và Tuệ Anh (bên phải) là tác giả bộ phim "Người sáng giá". Ảnh: FBNV

Trong thời gian thực hiện đề tài, hai nữ sinh không chỉ tận dụng được những ưu điểm của bản thân để tạo dấu ấn riêng mà còn là cơ hội giúp đôi bạn tích lũy cho bản thân được nhiều kiến thức và kỹ năng mới.

Theo chia sẻ của cả hai bạn, tác phẩm không chỉ đơn thuần là một đề tài nghiên cứu khoa học để dự thi mà còn là người bạn đồng hành "dễ thương" có thể an ủi, sẻ chia, đồng cảm và thấu hiểu trên chuyến hành trình tìm kiếm giá trị của nhiều bạn trẻ.

image.jpg
Nguyễn Thị Kim Anh (tổng hợp)
