Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức kỳ thi riêng để xét tuyển các trường quân đội từ 2026

HHTO - Lần đầu tiên, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức một kỳ thi riêng nhằm đánh giá năng lực thí sinh, phục vụ công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ quân sự. Kỳ thi dự kiến áp dụng từ mùa tuyển sinh năm 2026, bên cạnh các phương thức xét tuyển truyền thống.

Theo thông tin từ Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng, kỳ thi mới có tên gọi là kỳ thi đánh giá năng lực, do Bộ Quốc phòng trực tiếp chủ trì tổ chức. Đây là bước đổi mới đáng chú ý trong công tác tuyển sinh khối các trường quân đội, nhằm đánh giá toàn diện hơn năng lực của thí sinh.

Kỳ thi dự kiến được tổ chức một đợt duy nhất trong năm, vào tuần thứ 3 của tháng 6, sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc. Việc tổ chức thi sẽ diễn ra đồng thời tại ba khu vực đại diện cho ba miền Bắc - Trung - Nam, bảo đảm thuận lợi cho thí sinh trên cả nước.

Về hình thức, thí sinh sẽ làm bài thi trên máy tính, với tổng điểm tối đa là 150 điểm. Nội dung bài thi gồm 3 phần chính: tư duy định lượng (toán học và xử lý số liệu), tư duy định tính (ngôn ngữ - văn học) và phần tự chọn là khoa học tự nhiên hoặc tiếng Anh. Kết quả thi được trả ngay sau khi thí sinh hoàn thành bài làm.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực này sẽ được sử dụng làm một trong những phương thức xét tuyển vào các trường quân đội. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng vẫn duy trì các phương thức tuyển sinh khác như xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, hoặc sử dụng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực do đại học khác tổ chức.

Dự kiến, 23 trường trong khối quân đội sẽ sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng tổ chức để phục vụ công tác tuyển sinh từ năm 2026.

Việc triển khai kỳ thi riêng được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng tuyển sinh, lựa chọn được những thí sinh có năng lực phù hợp với yêu cầu đào tạo đặc thù của các trường quân đội trong giai đoạn mới.