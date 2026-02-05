Lý do Bộ GD&ĐT không công bố đề minh họa thi tốt nghiệp THPT 2026 như mọi năm

HHTO - Khác với thông lệ nhiều năm qua, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ không có đề minh họa do Bộ GD&ĐT công bố. Quyết định này đang nhận được sự quan tâm lớn từ học sinh, giáo viên và phụ huynh, trong bối cảnh đây là năm thứ hai kỳ thi được tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đề thi năm 2026 giữ ổn định như năm trước

Theo Bộ GD&ĐT, một trong những lý do quan trọng khiến năm 2026 không công bố đề minh họa là bởi định dạng và cấu trúc đề thi không có sự thay đổi so với kỳ thi năm 2025. Từ hình thức ra đề, tỷ lệ câu hỏi đến mức độ phân hóa, tất cả đều được giữ ổn định nhằm đảm bảo tính kế thừa và quen thuộc cho thí sinh.

Vì vậy, Bộ GD&ĐT cho rằng đề minh họa năm 2025 vẫn còn nguyên giá trị tham khảo, học sinh hoàn toàn có thể sử dụng để ôn tập, làm quen với cấu trúc đề và yêu cầu của kỳ thi.

Không có điều chỉnh lớn trong định hướng đánh giá

Bộ GD&ĐT khẳng định, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 không có thay đổi đáng kể về định hướng đánh giá năng lực học sinh. Nội dung đề thi tiếp tục bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018, tập trung kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và liên hệ thực tiễn.

Trong bối cảnh không có điều chỉnh lớn về yêu cầu hay cách thức ra đề, việc xây dựng một bộ đề minh họa mới được cho là không thực sự cần thiết.

Tránh tâm lý “học tủ”, chạy theo đề minh họa

Một lý do khác được Bộ GD&ĐT nhấn mạnh là tránh tạo áp lực không cần thiết cho học sinh và giáo viên. Thực tế cho thấy, mỗi khi đề minh họa được công bố, không ít thí sinh có xu hướng học lệch, học tủ hoặc chỉ tập trung luyện theo cấu trúc minh họa thay vì nắm chắc kiến thức nền tảng.

Việc không công bố đề minh họa được kỳ vọng sẽ giúp học sinh tập trung học đều các nội dung trong chương trình, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào một bộ đề tham khảo.

Thí sinh nên ôn tập thế nào?

Bộ GD&ĐT khuyến nghị học sinh lớp 12 năm học 2025-2026 chủ động tham khảo đề minh họa và đề thi chính thức của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, đồng thời bám sát nội dung chương trình và sách giáo khoa hiện hành.

Giáo viên và nhà trường cũng được yêu cầu tăng cường ôn tập theo định hướng phát triển năng lực, rèn kỹ năng làm bài, đọc hiểu và vận dụng kiến thức, thay vì chỉ luyện đề theo khuôn mẫu.

Việc không công bố đề minh họa thi tốt nghiệp THPT 2026 không phải là thay đổi đột ngột, mà xuất phát từ chủ trương giữ ổn định kỳ thi, giảm áp lực cho học sinh và hạn chế tình trạng học lệch. Trong bối cảnh cấu trúc đề thi không thay đổi so với năm trước, đề minh họa 2025 vẫn được xem là tài liệu tham khảo phù hợp cho quá trình ôn luyện.