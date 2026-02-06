Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Le & Associates mang chương trình hướng nghiệp dài hạn đến hàng chục ngàn học sinh, sinh viên

P.V

Le & Associates (L&A) triển khai chặng 2 chương trình Boost4Best với nhiều hoạt động kết nối việc làm và hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên trong tháng 1–2/2026, tiếp tục mở rộng độ phủ và chiều sâu tiếp cận người trẻ trên toàn quốc.

chuong-trinh-boost4best.jpg
Chương trình Boost4Best do L&A khởi xướng tổ chức tiếp cận hàng chục ngàn học sinh sinh viên trong chặng 2

Trong chặng 2 của chương trình Boost4Best, L&A tiếp tục tham gia các Ngày hội việc làm tại nhiều trường đại học, triển khai các hoạt động tư vấn nghề nghiệp, đánh giá CV, phỏng vấn nhanh và kết nối cơ hội việc làm. L&A cũng mở rộng cách tiếp cận qua các buổi đối thoại, tọa đàm chuyên sâu, tạo không gian để sinh viên trao đổi trực tiếp với chuyên gia về lộ trình nghề nghiệp, kỹ năng cần thiết và cơ hội phát triển trong bối cảnh thị trường lao động nhiều biến động.

Đối với học sinh THPT, Boost4Best tiếp tục được L&A đưa đến tại các ngày hội hướng nghiệp, hỗ trợ học sinh tiếp cận xu hướng ngành nghề và trải nghiệm, công cụ tìm hiểu bản thân, từ đó đưa ra quyết định chọn ngành phù hợp hơn ngay từ giai đoạn đầu.

Thông qua các hoạt động đa dạng và thực tiễn, L&A từng bước mở rộng độ phủ chương trình Boost4Best, tiếp cận đông đảo học sinh, sinh viên và góp phần tăng cường kết nối giữa sinh viên, nhà trường và doanh nghiệp. L&A cho biết, trong năm 2026, Boost4Best sẽ tiếp tục được triển khai với quy mô mở rộng và định hướng trở thành chương trình thường niên, đồng hành lâu dài cùng hành trình phát triển nghề nghiệp của thế hệ trẻ.

P.V
#Le & Associates #Boost4Best #hướng nghiệp #việc làm #sinh viên #học sinh #nghề nghiệp

