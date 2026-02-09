Soi lý do dàn "chiến mã" Tết Bính Ngọ lộ diện muộn: Mải nối mi, bận dỗi chồng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tôn Huy
HHTO - Dàn linh vật "trùm cuối" đang rục rịch lộ diện để chuẩn bị cho hội du Xuân. Hóa ra lý do các "chiến mã" này ra mắt muộn màng là vì còn bận đi... spa tút tát, gỡ rối "drama" gia đình và chuẩn bị màn "chào sân" đỉnh cao tại phố đi bộ.

Không hẹn mà gặp, đường đua linh vật năm nay bỗng chốc biến thành một "sàn diễn thời trang" với những ý tưởng táo bạo chưa từng có. Tại Mỹ Tho (Tiền Giang), linh vật ngựa vừa ra mắt đã lập tức chiếm trọn "spotlight" nhờ giao diện được chăm chút kỹ lưỡng như vừa bước ra từ tiệm làm đẹp.

linh-vat-2026-12.jpg
Linh vật ngựa Mỹ Tho. - Ảnh: Chạy vòng Mỹ Tho.

Thay vì vẻ oai phong lẫm liệt thường thấy, chú ngựa này khiến hội chị em phải "xin vía" với đôi mắt to tròn và đặc biệt là hàng mi cong vút được "nối" dày cộm. Chưa dừng lại ở đó, phần bờm rơm được duỗi thẳng làm tôn lên thần thái "sang chảnh".

linh-vat-2026-18.jpg
Từng sợi mi rõ nét cùng "mái bờm" duỗi thẳng của ngựa vàng Mỹ Tho. - Ảnh: Chạy vòng Mỹ Tho.

Phố biển Quy Nhơn (Bình Định) lại sôi động theo một cách rất riêng. Bên cạnh gia đình ngựa mặc áo hoa đi nghỉ mát, netizen còn thích thú soi ra cả một "tiểu phẩm". Đó là hình ảnh nàng ngựa mũm mĩm, mặt bí xị ngồi lướt điện thoại. Trong khi đó, một chú ngựa cơ bắp khác khoác lên mình bộ cánh Batman "giải cứu thế giới". Netizen đồn đoán một kịch bản "gia đình lục đục" do chồng mê làm siêu anh hùng nên bỏ bê vợ con. Khu tiểu cảnh bỗng thành điểm check-in "có cốt truyện" nhất mùa Tết.

linh-vat-2026-10.jpg
Outfit mát mẻ của gia đình ngựa Quy Nhơn. - Ảnh: Thanh Phong Trương.
linh-vat-2026.jpg
1001 kịch bản "gia đình ngày Tết" được netizen đề xuất. - Ảnh: Thanh Phong Trương.

Rời xa những ồn ào phố thị, Tuy Hòa (Phú Yên) và Tây Ninh lại mang đến hai thái cực đối lập đầy thú vị. Nếu như Tuy Hòa gây ấn tượng mạnh với lớp vỏ bạc lấp lánh thì Tây Ninh lại chọn quay về với thiên nhiên. Chú ngựa Pegasus có cánh cao 6 mét được kết hoàn toàn từ rơm khô sừng sững giữa đồng hoa. Tuy nhiên, sự "organic" này cũng khiến dân tình lo nơm nớp, đùa vui rằng chỉ cần một trận mưa xuân hay trời nóng ẩm, linh vật rất có thể sẽ... nảy mầm hoặc mọc nấm ngay trước thềm năm mới.

linh-vat-2026-16.jpg
Giao diện "tỏa sáng" của dàn "chiến mã" Tuy Hòa. - Ảnh: Trần Quốc Tuấn.
linh-vat-2026-19.jpg
Ngựa rơm tại Tây Ninh. - Ảnh: Minh Châu.

Tại TP.HCM, linh vật ở Đường hoa Nguyễn Huệ đang dần hoàn thiện. Chú ngựa vàng sở hữu kích thước khổng lồ. Tác phẩm gây ấn tượng với những đường cong xoắn ốc mềm mại. Sự hoành tráng này hứa hẹn thu hút đông đảo người dân đến check-in dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Những hình ảnh đầu tiên của Đường hoa Nguyễn Huệ 2026. - Clip: SaiGonLoCo.
coverfb1474.jpg
Tôn Huy - Ảnh: Tổng hợp
#linh vật #chiến mã #Tết #Tết Bính Ngọ

