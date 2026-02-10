Chuyến tàu xuân đưa gần 3.000 lao động TPHCM về quê đón Tết

TPO - Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, từ ga Sài Gòn, “Chuyến tàu Công đoàn – Xuân 2026” đã lăn bánh đưa 124 gia đình đoàn viên, công nhân lao động xa quê trở về các tỉnh miền Trung, miền Bắc sum họp cùng người thân. Những tấm vé nghĩa tình không chỉ giúp người lao động vơi bớt gánh nặng chi phí đi lại, mà còn mang theo sự sẻ chia, chăm lo của tổ chức công đoàn TPHCM.

Ngày 10/2, Liên đoàn Lao động TPHCM đã tổ chức tiễn 124 đoàn viên, người lao động cùng thân nhân về quê đón Tết trên chuyến tàu nghĩa tình. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình chăm lo Tết với phương châm xuyên suốt: Tết đến với mọi đoàn viên công đoàn, người lao động, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Những tấm vé tàu khứ hồi được trao tận tay, đưa người lao động từ TPHCM trở về các tỉnh miền Trung, miền Bắc trong khoảng thời gian từ ngày 9 – 14/2, và đón họ quay lại thành phố làm việc sau Tết, từ ngày 20 – 24/2.

Gia đình người lao động TPHCM hào hứng về quê đón Tết trên chuyến tàu xuân

Có mặt tại ga Sài Gòn từ 5 giờ sáng, chị Bích Ngọc (quê Quảng Ngãi, công nhân Công ty Mặt Trời Việt) không giấu được niềm xúc động. Nhiều năm qua, chi phí đi lại cao trong khi thu nhập bấp bênh khiến vợ chồng chị đành gác lại mong muốn về quê ăn Tết. “Năm nay được công đoàn hỗ trợ vé tàu khứ hồi, gia đình tôi vui lắm. Nhờ vậy mà tiết kiệm được gần 10 triệu đồng tiền vé. Với công nhân như chúng tôi, số tiền đó là cả một cái Tết”, chị Ngọc chia sẻ, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc.

Anh Nguyễn Thanh Luận (công nhân Công ty CP Hoàng Hạc, quê Nghệ An) bồi hồi khi lần đầu tiên sau gần 10 năm được về quê đón Tết cùng người thân. Gia đình anh gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ đều được nhận vé miễn phí. “Nếu tự mua vé, chi phí có thể lên đến 20–30 triệu đồng, vượt quá khả năng của gia đình. Khi nhận tin được hỗ trợ, tôi vừa bất ngờ vừa xúc động. Cả tuần nay, gia đình chuẩn bị quà mang về quê, lòng háo hức như Tết đã đến rất gần”, anh Luận nói.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM động viên, tặng quà người lao động trước khi lên tàu về quê đón Tết

Theo Liên đoàn Lao động TPHCM, 124 gia đình lên chuyến tàu năm nay là đại diện cho gần 2.300 đoàn viên, người lao động và thân nhân được hỗ trợ về quê đón Tết bằng tàu hỏa. Tổng kinh phí thực hiện chương trình vượt hơn 7 tỷ đồng, thể hiện nỗ lực rất lớn của tổ chức Công đoàn trong bối cảnh phải cân đối nguồn lực để chăm lo cho số đông người lao động.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM cho biết, hiện thành phố có gần 2,4 triệu đoàn viên và hơn 7 triệu lao động đang làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, trong đó trên 60% là lao động xa quê. Cuộc sống nơi đô thị với chi phí sinh hoạt cao buộc nhiều người lao động phải chắt chiu từng khoản khiến giấc mơ sum họp ngày Tết đôi khi trở nên xa xỉ.

Những vé tàu khứ hồi giúp người lao động nhiều năm không về quê đón Tết cảm thấy ấm lòng

Thấu hiểu điều đó, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn TPHCM xác định chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh “Chuyến tàu Công đoàn – Xuân 2026” hỗ trợ gần 3.000 đoàn viên, người lao động, thành phố còn hỗ trợ 820 người về quê bằng máy bay và khoảng 5.000 người bằng xe do Công đoàn tổ chức.

“Dù số lượng vẫn còn khiêm tốn so với tổng số đoàn viên nhưng đây là nỗ lực rất lớn trong điều kiện phải tiết kiệm chi phí để dành nguồn lực chăm lo ngày càng tốt hơn, rộng hơn trong những năm tới” – ông Nhân nói.

Gọi điện báo tin vui cho người thân

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TPHCM trò chuyện cùng các đoàn viên công đoàn, người lao động

Mọi người ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm trước khi tạm xa TPHCM

Không chỉ dừng lại ở những chuyến tàu, chuyến xe đưa công nhân về quê, Công đoàn TPHCM còn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên ở lại thành phố trong dịp Tết, đặc biệt quan tâm đến con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động hoặc chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19. Những hoạt động này không chỉ diễn ra trong những ngày giáp Tết mà được duy trì xuyên suốt trong năm.

Dịp này ban tổ chức còn trao mỗi gia đình đoàn viên, người lao động phần quà trị giá 300.000 đồng/người và lì xì cho các em nhỏ đi cùng, góp thêm niềm vui trên suốt hành trình về quê đón Tết.