Nam Bộ sắp đón mưa trái mùa trong những ngày giáp Tết

TPO - Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, trong những ngày đầu kỳ Tết Nguyên đán 2026, thời tiết khu vực Nam Bộ nhìn chung thuận lợi cho vui chơi, du xuân. Tuy nhiên, từ khoảng ngày 11-13/2, mưa trái mùa có khả năng xuất hiện do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông trên cao.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hiện áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) đang tác động mạnh đến các tỉnh Bắc và Trung Bộ. Nam Bộ nằm ở rìa phía nam của khối không khí lạnh này nên chỉ chịu ảnh hưởng yếu trong 1-2 ngày tới, thời tiết nhìn chung ổn định.

Trong hai ngày 9 và 10/2, thời tiết tại TPHCM và các tỉnh Nam Bộ phổ biến ít mây, ngày nắng, xác suất mưa thấp, dao động từ 12-20%.

Cụ thể, TPHCM ngày 9/2 có nhiệt độ thấp nhất 24 độ C, cao nhất 33 độ C; ngày 10/2 nhiệt độ giảm nhẹ, thấp nhất 22 độ C, cao nhất 32 độ C. Xác suất mưa trong hai ngày này chỉ ở mức 15-17%.

Từ khoảng ngày 11-13/2, mưa trái mùa có khả năng xuất hiện ở Nam Bộ do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông trên cao. Ảnh minh họa: Ngô Tùng

Khu vực Miền Đông Nam Bộ duy trì nền nhiệt khá cao, ban ngày phổ biến 33 độ C, trong khi Miền Tây có nhiệt độ thấp hơn đôi chút, dao động 32 độ C, thời tiết nhìn chung ổn định, ít mưa.

Đến ngày 11/2, thời tiết bắt đầu có sự thay đổi. Tại TPHCM, xác suất mưa tăng lên khoảng 53%, nhiệt độ cao nhất duy trì ở mức 32 độ C. Các khu vực Miền Đông và Miền Tây cũng ghi nhận khả năng mưa rào rải rác, xác suất mưa từ 56-57%, chủ yếu xuất hiện vào chiều tối và đêm.

Tại các điểm du lịch, thời tiết có sự phân hóa rõ rệt:

Nha Trang tiếp tục có mưa với xác suất rất cao, từ 80-85% trong cả ba ngày (9-11/2), nhiệt độ dao động 27-28 độ C.

Đà Lạt hai ngày đầu thời tiết mát mẻ, ít mưa, nhiệt độ thấp nhất 13-14 độ C; đến ngày 11/2, khả năng mưa tăng lên gần 60%.

Mũi Né, Phú Quốc và Côn Đảo hai ngày đầu nắng nhiều, xác suất mưa thấp; sang ngày 11/2, khả năng mưa tăng lên mức 53-60%, nhiệt độ phổ biến 30-31 độ C.

Trên biển, khu vực từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa vài nơi, gió đông bắc mạnh dần cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Trong khi đó, vùng biển Cà Mau - Kiên Giang - Phú Quốc gió Đông đến Đông Nam cấp 3-4, thời tiết tương đối ổn định cho hoạt động du lịch biển ngắn

“Gió đông bắc có cường độ mạnh trong 2-3 ngày tới, tàu thuyền hoạt động trên vùng biển phía Đông Nam Bộ cần hết sức đề phòng. Từ ngày 11/2 tới 13/2 thời tiết Nam Bộ có mưa trái mùa, cần chú ý có các biện pháp phòng tránh khi có các hoạt động ngoài trời”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ khuyến cáo.