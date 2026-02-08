Chân dung kẻ điều hành đường dây ma túy liên tỉnh; Căn phòng bí mật của trùm buôn thuốc lá điện tử

TPO - Kẻ điều hành đường dây ma túy liên tỉnh ở TPHCM từng có tiền án giết người; Căn phòng bí mật của trùm buôn thuốc lá điện tử; Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho thiếu tá công an hy sinh khi bắt ‘cát tặc’; Tượng cá voi 50 tỷ đồng ở Bãi Sau Vũng Tàu hoàn thiện,... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Kẻ điều hành đường dây ma túy liên tỉnh ở TPHCM từng có tiền án giết người

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an TPHCM) vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy liên tỉnh, bắt giữ 36 đối tượng.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, PC04 bắt giữ Trần Thị Hương Trang (SN 1991, ngụ phường Tân Thuận) và Trần Thanh Hải (chung sống cùng Trang) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng liên quan vụ án tại cơ quan công an.

Mở rộng điều tra, các tổ công tác thuộc PC04 đã bắt giữ và mời làm việc thêm 34 đối tượng trên địa bàn TPHCM và tỉnh Tây Ninh có liên quan đến đường dây.

Cơ quan công an xác định Hoàng Phi Long (SN 1998, ngụ tỉnh Đồng Nai) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp cung cấp ma túy cho toàn bộ đường dây. Long có tiền án về tội Giết người và đang bị Công an tỉnh Đồng Nai truy nã về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trong đường dây còn có 3 đối tượng có tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy, một đối tượng có tới 4 tiền án liên quan ma túy. Điều này thể hiện tính chất nguy hiểm, manh động và chuyên nghiệp của nhóm tội phạm. (XEM CHI TIẾT)

Căn phòng bí mật của trùm buôn thuốc lá điện tử ở TPHCM

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng về tội Buôn bán hàng cấm.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) phát hiện đường dây cung cấp, phân phối thuốc lá điện tử với số lượng lớn, do một nhóm đối tượng tổ chức, điều hành, có mạng lưới giao dịch rộng khắp, giao hàng liên tục.

Các tang vật bị thu giữ.

Theo cảnh sát, Nguyễn Ngọc Quốc Uy là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp tổ chức và điều hành toàn bộ hoạt động mua bán thuốc lá điện tử tại cửa hàng từ năm 2024, cùng sự tham gia của 6 đối tượng còn lại.

Nhóm này sử dụng vỏ bọc hộ kinh doanh, đăng ký ngành nghề không đúng thực tế; đồng thời, tuyển dụng nhiều nhân viên bán hàng, chi trả lương và hoa hồng theo doanh thu.

Để đối phó với cơ quan chức năng, Nguyễn Ngọc Quốc Uy đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội. Riêng tại cửa hàng trên đường Nguyễn Cư Trinh, đối tượng cho thiết kế một phòng bí mật phía sau, lối ra vào được ngụy trang bằng kệ đựng nước uống, dùng làm kho cất giấu thuốc lá điện tử.

Việc giao nhận hàng được thực hiện thông qua một ô cửa nhỏ, nhập hàng vào ban đêm, giao hàng qua shipper, không giao dịch trực tiếp với khách mua. (XEM CHI TIẾT)

Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho thiếu tá công an hy sinh khi bắt ‘cát tặc’

Công an TPHCM vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Lê Thanh Hải.

Trước đó, đêm 10/8/2020, nhóm đối tượng tổ chức bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn qua xã Thạnh Hội, TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp - Phó Giám đốc Công an TPHCM trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Lê Thanh Hải.

Lúc này, tổ tuần tra của Công an xã Thạnh Hội gồm Thiếu tá Lê Thanh Hải (sinh năm 1985) - Phó trưởng Công an xã, làm tổ trưởng cùng ba dân quân thường trực của xã, phát hiện, điều khiển xuồng máy áp sát ghe để kiểm tra.

Thấy lực lượng chức năng, các đối tượng đã hút cát trên ghe xuống nước để làm chìm, đồng thời nhảy xuống sông tẩu thoát. Do lượng cát đổ xuống nước khá nhiều nên đã tạo thành vùng nước xoáy mạnh, kéo chìm xuồng máy của tổ tuần tra.

Bị nước cuốn bất ngờ, ba dân quân may mắn bơi được vào bờ, riêng Phó trưởng Công an xã Thạnh Hội Lê Thanh Hải bị đuối nước và hy sinh. (XEM CHI TIẾT)

Tượng cá voi 50 tỷ đồng ở Bãi Sau Vũng Tàu hoàn thiện

Biểu tượng cá voi (cá Ông) bằng đồng đỏ cao 8,8 m, nặng gần 50 tấn, cùng hệ thống phun nước, chiếu sáng lắp đặt ở Bãi Sau, trở thành điểm nhấn mới trên trục đường Thùy Vân.

Sau hơn hai tháng thi công, công trình tại quảng trường Cột cờ, đoạn giao đường Hoàng Hoa Thám, phường Vũng Tàu mở cửa phục vụ người dân và du khách.

Tượng được đúc bằng đồng đỏ, dày 20 mm, đặt trên bệ đá giữa hồ nước, xung quanh bố trí hệ thống phun và chiếu sáng nghệ thuật. Tuổi thọ công trình dự kiến khoảng 100 năm.

Quá trình chế tác tượng được thực hiện tại Ninh Bình, bắt đầu từ khâu tạo mẫu bằng đất theo tỷ lệ thực, sau đó làm khuôn composite để đúc đồng. Khung xương bên trong sử dụng inox nhằm tăng khả năng chịu lực, chống ăn mòn trong môi trường biển. Do kích thước lớn, tượng được chia thành 7 khối để gia công, sau đó vận chuyển bằng xe siêu trường, siêu trọng vào Vũng Tàu lắp đặt.

Công trình có mức đầu tư hơn 50 tỷ đồng, thuộc dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân với tổng kinh phí gần 1.100 tỷ đồng, được khánh thành vào cuối năm ngoái. (XEM CHI TIẾT)

Khởi tố người phụ nữ giật dây chuyền ở Tây Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thủy (SN 1974, ngụ xã Mỹ Hạnh) để điều tra về tội Cướp giật tài sản.

Trước đó, bà M.T.K.T. (SN 1972, ngụ xã Hậu Nghĩa) đang bán hàng thời trang ở nhà riêng thì một phụ nữ đến hỏi mua quần áo. Trong lúc lựa đồ, người này nhiều lần cầm áo đưa sát cổ bà T. với lý do đo kích cỡ.

Sau khoảng 10 phút mặc cả, lợi dụng lúc bà T. sơ hở, Thủy bất ngờ giật sợi dây chuyền vàng bà T. đang đeo rồi chạy ra ngoài, tẩu thoát bằng xe máy.

Chủ tiệm thời trang tri hô và đuổi theo, nhưng không kịp, sau đó, bà Thủy đến Công an xã Hậu Nghĩa trình báo.

Công an xã Hậu Nghĩa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, xác định Nguyễn Thị Thủy là người thực hiện vụ cướp giật nói trên. Hồ sơ vụ việc được chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh, xử lý theo thẩm quyền.

Đồng Nai 'cầu cứu' Bộ Công Thương vụ hai cây xăng trên cao tốc ngừng bán

Sở Công Thương Đồng Nai vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương đề nghị hỗ trợ giải pháp cung ứng nhiên liệu trong trường hợp đặc biệt trên tuyến cao tốc này.

Theo Sở Công Thương, hai cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ đã tạm ngừng bán từ tuần trước, khiến nguồn cung trên toàn tuyến bị gián đoạn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây qua Đồng Nai có hai trạm dừng nghỉ do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý. Tuy nhiên, hiện phát sinh tranh chấp dân sự giữa ba bên gồm VEC, Công ty cổ phần Thái Sơn E&C và Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành liên quan quyền kinh doanh và sở hữu tài sản tại các cửa hàng xăng dầu.