Siêu thị tung cách bán hàng mới, khách thảnh thơi đón xuân

TPO - Thay vì tất bật dậy sớm đi chợ, chen chúc giữa biển người những ngày cận Tết, nhiều gia đình tại TPHCM giờ đây chỉ cần vài thao tác trên điện thoại là có thể chuẩn bị đầy đủ mâm cỗ, trái cây chưng Tết và cả đặc sản vùng miền. Những cách bán hàng “độc lạ” nhưng tiện lợi của các siêu thị đang giúp người tiêu dùng thảnh thơi hơn trong hành trình đón xuân.

Ngồi nhà sắm Tết

Những ngày này, chị Minh Hòa (ngụ phường Trung Mỹ Tây, TPHCM) không còn cảnh tất bật đi chợ từ sáng sớm như nhiều năm trước. Tranh thủ thời gian rảnh, chị mở ứng dụng siêu thị, lập sẵn danh sách thực phẩm cần mua cho Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chọn ngày giờ giao hàng rồi… chờ nhận.

“Thật sự rất tiện. Tôi không phải xếp hàng, không lo đông đúc mà hàng hóa vẫn tươi ngon, giá cả lại có khuyến mãi như mua trực tiếp. Chỉ cần đặt sớm, đến đúng ngày là hàng được giao tận nơi, miễn phí” - chị Hòa hào hứng chia sẻ.

Siêu thị đông nghịt người mua sắm từ sáng sớm đến tận nửa đêm trong những ngày giáp Tết

Không chỉ thực phẩm tươi sống, nhu cầu mua đặc sản vùng miền dịp Tết cũng được “số hóa”. Anh Trịnh Hoài Đức (ngụ phường Thủ Đức) chia sẻ, chỉ cần vài cú nhấp chuột trên sàn thương mại điện tử là có thể mua đủ trâu gác bếp, cơm lam, măng le hay các loại đặc sản khô. “Chốt đơn hôm nay, một – hai ngày sau là nhận hàng, không cần đi xa mà vẫn có đặc sản ngon đãi khách”, anh Đức nói.

Mâm cỗ gia tiên trọn gói lên ngôi

Nắm bắt xu hướng tối giản việc bếp núc ngày Tết của các gia đình đô thị, nhiều hệ thống bán lẻ đã tung ra dịch vụ cung ứng mâm cỗ gia tiên trọn gói.

Đại diện Saigon Co.op cho biết, đơn vị đang triển khai các mâm cỗ gia tiên tiện dụng với nhiều lựa chọn: từ mâm nấu chín sẵn gồm gà luộc, thịt kho trứng, canh khổ qua, bánh chưng… đến mâm sơ chế với nguyên liệu đã làm sạch, tẩm ướp. Khách hàng cũng có thể chọn mua từng món riêng lẻ, giá từ khoảng 135.000 đồng/kg. Chỉ với mức chi dưới 400.000 đồng, gia đình 4 người đã có mâm cỗ gia tiên tươm tất.

Mâm cỗ Tết của hệ thống Saigon Co.op

Trong khi đó, Lotte Mart lần đầu giới thiệu set chín món “Tết Sum vầy” với giá ưu đãi 569.000 đồng. Set gồm đầy đủ các món truyền thống như gà thả vườn hấp nguyên con, thịt kho trứng, canh măng giò heo, chả giò, xôi gấc… phù hợp khẩu vị nhiều vùng miền.

“Khách có thể mua trực tiếp tại siêu thị mà không cần đặt trước. Việc chuẩn bị sẵn mâm cỗ trọn gói giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức nấu nướng trong những ngày cao điểm Tết”, đại diện Lotte Mart cho hay.

Trong khi đó, hệ thống GO! giới thiệu hai lựa chọn mâm cơm Tết trọn gói: combo “Mâm cơm Tết gắn kết” giá 490.000 đồng và combo “Mâm cơm Tết đoàn viên” giá 690.000 đồng. Các combo gồm những món quen thuộc trong ngày Tết cổ truyền như gà luộc, nem rán, giò tai, thịt ba rọi nướng, củ kiệu, hành chua, canh măng, canh khổ qua… được chế biến sẵn, đảm bảo hương vị và an toàn thực phẩm.

Combo mâm cỗ Tết do hệ thống GO! cung cấp

Đặc biệt, khách hàng đặt mâm cơm Tết tại GO! còn được tặng kèm 1 set lẩu Thái cho 2 người, góp thêm hương vị sum vầy cho bữa tiệc đầu năm. GO! còn nhận đặt trước và giao hàng theo lịch hẹn, giúp mỗi gia đình đón Tết đủ đầy mà không còn lo toan.

Trái cây Tết cũng… đặt trước

Không chỉ mâm cỗ mặn, các siêu thị còn đẩy mạnh dịch vụ đặt trước mâm ngũ quả và combo trái cây chưng Tết. Saigon Co.op cung ứng sẵn mâm ngũ quả thuần Việt như mãng cầu, đu đủ, xoài cát, bưởi da xanh với giá khoảng 289.000 đồng/mâm.

Tại Bách Hóa Xanh, khách hàng có thể đặt trước combo trái cây từ sớm với mức giá đang áp dụng và chọn ngày nhận hàng, tránh tình trạng giá tăng mạnh sát Tết. Các loại trái cây được ưa chuộng như bưởi da xanh, bưởi đường lá cam, xoài cát chu, xoài cát Hòa Lộc… đều có trong danh sách đặt trước.

Trái cây biếu Tết nếu khách đặt trước sẽ được giảm giá lên tới 20% tại hệ thống Bách Hóa Xanh

Theo ông Phạm Văn Trọng – Tổng Giám đốc Bách Hóa Xanh, hình thức này giúp bình ổn giá trái cây Tết, đồng thời tạo sự chủ động cho người tiêu dùng. “Chúng tôi làm việc trực tiếp với nhà vườn để đưa ra mức giá tốt, giao hàng đúng lịch khách đã đặt”, ông Trọng nói.

Giá nhiều mặt hàng được niêm yết khá mềm, như bưởi đường lá cam Tân Triều 6 trái khoảng 274.500 đồng/thùng, bưởi da xanh 284.000 đồng/thùng, xoài cát chu 3kg giá 169.000 đồng/thùng…

Tại MM Mega Market An Phú, bên cạnh bán lẻ theo kg, nhiều loại trái cây được thiết kế thành hộp, thùng quà Tết sang trọng với giá từ 119.000 – 269.000 đồng/hộp.

Vú sữa hoàng kim, dưa lưới vào giỏ quà Tết

Ông Nguyễn Đức Toàn – Tổng Giám đốc điều hành MM Mega Market Việt Nam cho biết, các combo trái cây này đang được nhiều doanh nghiệp lựa chọn làm quà biếu cho đối tác, khách hàng và nhân viên nhờ hình thức chỉn chu, giá hợp lý và khả năng cung ứng số lượng lớn.

Song song đó, các loại trái cây đặc sản vùng miền như bưởi da xanh Bến Tre, dưa hấu Long An, vú sữa Vĩnh Long, Phật thủ Sơn La, bưởi Diễn Phú Thọ… cũng được siêu thị tuyển chọn kỹ lưỡng và đẩy mạnh phân phối.