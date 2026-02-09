‘Mắt thần’ trinh sát giúp phá nhanh các vụ án tại TPHCM

TPO - Với hàng chục nghìn thiết bị tích hợp, nhận diện biển số, khuôn mặt - Hệ thống camera an ninh giúp Công an TPHCM phá nhanh nhiều vụ án, khiến người dân yên tâm hơn mỗi khi ra đường.

Trinh sát “mắt thần”

Ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, trên địa bàn TPHCM không còn những camera đặt manh mún, nhỏ lẻ như trước đây, bây giờ được trang bị trở thành mạng lưới dày đặc khắp các ngõ, hẻm với công nghệ cao. Nhiều phường đã chi tiền tỷ xây dựng cả trung tâm điều hành camera, nhờ đó giúp công an phá án nhanh, góp phần giữ bình yên khu phố.

Phường Bình Dương với 7 khu công nghiệp, trở thành nơi nhiều khu công nghiệp nhất cả nước. Hầu hết các đường phố, ngõ hẻm trên địa bàn phường này đều được gắn camera an ninh. Nhờ đó, công nhân lao động tan ca đêm không còn lo lắng khi trở về phòng trọ một mình.

Chị Nguyễn Thị Xuân, công nhân làm việc trong Khu công nghiệp Vsip 2 (phường Bình Dương) cho biết, từ nhà máy về khu trọ khoảng 5km. Trước đây mỗi khi tan ca về muộn trong đêm, chị Xuân rất lo lắng, phải nhờ bạn đến đón.

Camera an ninh giám sát trên đường phố ở phường Bình Dương

“Bây giờ chạy trên đường, thấy có gắn camera an ninh, tôi yên tâm hơn rất nhiều. Thông qua báo chí, tôi cũng biết không ít trường hợp đối tượng trộm cắp, cướp giật đều không thoát được nhờ hình ảnh nhận diện từ camera. Cả năm nay, tôi không còn nhờ bạn đến đón mỗi khi tan ca đêm”, chị Xuân nói.

Đại diện Công an phường Bình Dương cho biết, nhờ hệ thống camera an ninh đã hỗ trợ lực lượng chức năng phá nhanh các vụ án. Đơn cử như một vụ án cướp giật tài sản mới xảy ra cách đây chưa lâu.

Trước đó, khoảng 17h chiều 6/1, tại quán nước mía đầu đường Phú Chánh 39 (khu phố Phú Trung, phường Bình Dương), người đàn ông đến quán nước mía của bà L.T.K.T. (SN 1974). Lợi dụng lúc quán vắng người, đối tượng dùng dao kề vào cổ nạn nhân cướp giật sợi chuyền vàng của nạn nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Dương đã triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, trích xuất camera trong khu vực. Đối tượng sau đó đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Đại diện Công an phường Bình Dương cho biết, camera an ninh nhận diện chính xác đối tượng, hướng di chuyển, nhờ đó hỗ trợ phá án nhanh.

Hệ thống camera an ninh hỗ trợ lực lượng chức năng xử lý hiệu quả các vụ việc

Phường Tân Thới Hiệp là một trong những điểm sáng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại TPHCM nhờ thành công, hiệu quả từ mô hình camera giám sát theo công nghệ lưu giữ dữ liệu hình ảnh trên đám mây hiện đại. Đây là một trong những địa phương áp dụng phương pháp tiên tiến nhằm tối ưu hóa việc giám sát an ninh trật tự, truy xét, điều tra tội phạm. Thay vì sử dụng ổ cứng lưu trữ truyền thống, tất cả dữ liệu hình ảnh từ hệ thống camera giám sát đều được truyền dẫn và lưu trữ hoàn toàn trên đám mây. Phương thức này bảo đảm dữ liệu luôn được bảo vệ an toàn, tránh tình trạng hư hỏng hoặc thất thoát.

Đại diện Công an phường Tân Thới Hiệp chia sẻ, điểm đặc biệt của hệ thống này là việc lưu trữ dữ liệu hình ảnh qua trung tâm điều hành camera giám sát an ninh trật tự, Công an dễ dàng nắm bắt tình hình và xuất dữ liệu hình ảnh khi cần thiết một cách nhanh chóng và chính xác.

Tại phường Tân Hưng, chia sẻ tính hiệu quả, đại diện Công an phường cho biết, mới đây đơn vị đã nhanh chóng làm rõ một vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn nhờ hệ thống camera trí tuệ nhân tạo.

Cuối tháng 12/2025, một người dân ở phường Tân Hưng trình báo bị kẻ gian đột nhập phòng trọ trên đường 51, lấy trộm 2 máy tính xách tay, 1 ví tiền cùng nhiều giấy tờ cá nhân. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Hưng đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc.

Thông qua việc trích xuất, phân tích dữ liệu từ hệ thống camera AI trên địa bàn, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định được đối tượng nghi vấn. Tổ công tác Công an phường Tân Hưng phối hợp Cảnh sát hình sự và Công an phường Trung Mỹ Tây tiến hành kiểm tra một tiệm game trên đường Tô Ký, đưa đối tượng nghi vấn Phạm Ngọc Huy (SN 2002) về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Huy thừa nhận hành vi phạm tội kể trên.

Hệ thống camera an ninh bố trí trên các tuyến đường, ngõ hẻm, giúp công an xác định hướng di chuyển của đối tượng

Theo Công an phường Tân Hưng, vụ việc được làm rõ trong vòng chưa đầy 72 giờ, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, đồng thời khẳng định hiệu quả của việc ứng dụng hệ thống camera AI trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Bằng chứng xác thực, người vi phạm hết cãi

“Mắt thần” không chỉ giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng mà còn hỗ trợ trong việc lấy hình ảnh làm bằng chứng phạm tội trong quá trình xử lý vụ án.

Một cán bộ Cảnh sát giao thông Công an TPHCM cho biết, trước đây việc xử lý lỗi vi phạm gặp nhiều khó khăn vì thiếu bằng chứng, khiến tài xế quanh co chối cãi. Tuy nhiên, với việc sử dụng camera giám sát, các vi phạm đã có bằng chứng rõ ràng, từ đó người vi phạm không thể chối cãi.

“Thông qua hình ảnh từ camera an ninh, lực lượng chức năng không chỉ kịp thời phát hiện hành vi vi phạm Luật giao thông của tài xế, còn xác định được nguyên nhân các vụ tai nạn. Qua đó, những trường hợp liên quan đến vụ việc, trong quá trình xử lý đều có thái độ hợp tác”, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM chia sẻ.

Công an TPHCM thử nghiệm sử dụng UAV giám sát an ninh từ trên cao

Trong bối cảnh địa phương triển khai hệ thống camera giám sát và ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông, người dân bắt đầu ghi nhận những tác động tích cực từ hình thức xử lý này. Việc công khai, minh bạch các vi phạm qua hệ thống kỹ thuật số cũng khiến quá trình xử phạt ít phụ thuộc vào cảm tính, giảm thiểu khiếu nại.

Tính đến nay, Công an TPHCM đã lắp đặt được khoảng 31.000 mắt camera với hơn 4.200 đầu thu. Ngoài ra, lực lượng trị an cơ sở đã vận động nhà dân, doanh nghiệp tự lắp đặt khoảng 50.000 camera.