Thông tin mới về mưa rét ở miền Bắc

TPO - Sáng sớm hôm nay (8/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ, gây mưa rào rải rác. Ngày và đêm nay tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Từ chiều nay, miền Bắc chuyển rét đậm, trời tiếp tục mưa rải rác đến sáng sớm mai.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Đông Bắc Bộ ngày và đêm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, chiều và đêm trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ, có nơi trên 18 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày và đêm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Chiều và đêm trời chuyển rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Hà Nội ngày và đêm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét, chiều và đêm trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-18 độ.

Miền Bắc chuyển rét đậm từ chiều nay (8/2).

Dự báo ngày mai, miền Bắc ít mưa, trời tiếp tục rét đậm, vùng núi có rét hại. Từ 10/2, nhiệt độ tăng nhanh ở miền Bắc.

Thanh Hóa, Nghệ An hôm nay nhiều mây, có mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, chiều và đêm trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, cao nhất 21-24 độ. Dự báo ngày mai, khu vực này ít mưa, trời tiếp tục rét đậm.

Hà Tĩnh đến Huế chiều và đêm nay có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, cao nhất 24-26 độ. Ngày mai, khu vực này trời rét.

Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, tỉnh Bình Định cũ, Phú Yên cũ chiều và đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, cao nhất 27-30 độ.

Dự báo từ 9-12/2, khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên cũ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ hôm nay ít mưa, nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.