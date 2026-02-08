Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thông tin mới về mưa rét ở miền Bắc

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng sớm hôm nay (8/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ, gây mưa rào rải rác. Ngày và đêm nay tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Từ chiều nay, miền Bắc chuyển rét đậm, trời tiếp tục mưa rải rác đến sáng sớm mai.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Đông Bắc Bộ ngày và đêm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, chiều và đêm trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ, có nơi trên 18 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày và đêm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Chiều và đêm trời chuyển rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Hà Nội ngày và đêm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét, chiều và đêm trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-18 độ.

mua-0901.jpg
Miền Bắc chuyển rét đậm từ chiều nay (8/2).

Dự báo ngày mai, miền Bắc ít mưa, trời tiếp tục rét đậm, vùng núi có rét hại. Từ 10/2, nhiệt độ tăng nhanh ở miền Bắc.

Thanh Hóa, Nghệ An hôm nay nhiều mây, có mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, chiều và đêm trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, cao nhất 21-24 độ. Dự báo ngày mai, khu vực này ít mưa, trời tiếp tục rét đậm.

Hà Tĩnh đến Huế chiều và đêm nay có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, cao nhất 24-26 độ. Ngày mai, khu vực này trời rét.

Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, tỉnh Bình Định cũ, Phú Yên cũ chiều và đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, cao nhất 27-30 độ.

Dự báo từ 9-12/2, khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên cũ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ hôm nay ít mưa, nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #ngập lụt #lũ quét #sạt lở đất #mưa lũ #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #mưa Thái Nguyên #mưa lạng sơn #gió mạnh #mưa lớn #không khí lạnh #trời rét #rét đậm #rét hại #sương muối #băng giá #gió mùa đông bắc

Xem thêm

Cùng chuyên mục