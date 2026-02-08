Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Cần Thơ chấp thuận đầu tư dự án nhà ở cao tầng 150 tỷ ở trung tâm

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND thành phố Cần Thơ vừa quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Đầu tư xây dựng nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ Thiên Quân Apartment.

Dự án do Công ty Cổ phần Thiên Quân (phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ) làm chủ đầu tư; với mục tiêu xây dựng khu nhà ở chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ tại đường Nguyễn Việt Hồng, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

tp-ct.jpg
Một góc trung tâm Cần Thơ.

Dự án có quy mô diện tích đất hơn 538m2; kiến trúc xây dựng dự kiến có 13 tầng (2 hầm, 12 tầng nổi, 1 tầng lửng và mái); chiều cao 40m; với 54 căn hộ chung cư và các thiết kế phục vụ kèm theo (tầng hầm bố trí bãi xe, hệ thống kỹ thuật, không gian sinh hoạt cộng đồng, không gian trống để thoát hiểm, hồ bơi, cafe, gym, sân pickleball, cảnh quan…).

Tổng vốn đầu tư dự án 150 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư 30 tỷ đồng, vốn huy động 120 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm. Tiến độ thực hiện dự án khoảng 36 tháng. Dự kiến dự án khởi công quý II năm nay.

Công ty Cổ phần Thiên Quân cũng là chủ đầu tư dự án Thiên Quân Marina Plaza tại đường Trần Bạch Đằng, phường Tân An, thành phố Cần Thơ. Dự án vừa tổ chức lễ cất nóc hôm 6/2, dự kiến hoàn thành đầu năm 2027. Đây được xem là một trong những công trình nhà ở cao nhất tại Cần Thơ hiện nay, gồm 1 tòa tháp đôi 23 tầng nổi và 2 tầng hầm, với 20 căn hộ thương mại khối đế, 510 căn hộ tầng trên (diện tích 42m-92m2/căn)…

Cảnh Kỳ
#Cần Thơ #nhà ở cao tầng #Thiên Quân #dự án đầu tư #chung cư #chủ trương đầu tư #căn hộ chung cư

Xem thêm

Cùng chuyên mục