Cần Thơ chấp thuận đầu tư dự án nhà ở cao tầng 150 tỷ ở trung tâm

TPO - UBND thành phố Cần Thơ vừa quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Đầu tư xây dựng nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ Thiên Quân Apartment.

Dự án do Công ty Cổ phần Thiên Quân (phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ) làm chủ đầu tư; với mục tiêu xây dựng khu nhà ở chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ tại đường Nguyễn Việt Hồng, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Một góc trung tâm Cần Thơ.

Dự án có quy mô diện tích đất hơn 538m2; kiến trúc xây dựng dự kiến có 13 tầng (2 hầm, 12 tầng nổi, 1 tầng lửng và mái); chiều cao 40m; với 54 căn hộ chung cư và các thiết kế phục vụ kèm theo (tầng hầm bố trí bãi xe, hệ thống kỹ thuật, không gian sinh hoạt cộng đồng, không gian trống để thoát hiểm, hồ bơi, cafe, gym, sân pickleball, cảnh quan…).

Tổng vốn đầu tư dự án 150 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư 30 tỷ đồng, vốn huy động 120 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm. Tiến độ thực hiện dự án khoảng 36 tháng. Dự kiến dự án khởi công quý II năm nay.

Công ty Cổ phần Thiên Quân cũng là chủ đầu tư dự án Thiên Quân Marina Plaza tại đường Trần Bạch Đằng, phường Tân An, thành phố Cần Thơ. Dự án vừa tổ chức lễ cất nóc hôm 6/2, dự kiến hoàn thành đầu năm 2027. Đây được xem là một trong những công trình nhà ở cao nhất tại Cần Thơ hiện nay, gồm 1 tòa tháp đôi 23 tầng nổi và 2 tầng hầm, với 20 căn hộ thương mại khối đế, 510 căn hộ tầng trên (diện tích 42m-92m2/căn)…