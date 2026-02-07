Ý tưởng hàng rào gạch lấy gió cho ngôi nhà thôn quê

TPO - Tổng thể công trình được giải quyết được hạn chế nắng nóng của vùng đất Thanh Hóa để đem lại cuộc sống thoải mái hơn cho gia chủ.

Ngôi nhà 1 tầng ở xã Thiết Ống, Thanh Hóa là một minh chứng đẹp cho việc kiến trúc hòa mình cùng thiên nhiên và học hỏi kinh nghiệm chống nóng truyền thống của vùng quê. Thiết kế lấy mặt tiền hướng Nam, cùng mái hiên rộng đua xa che nắng, đem lại bóng mát tự nhiên và làm dịu không gian sống trong những ngày hè oi ả.

Ý tưởng hàng rào gạch thông gió vừa để đảm bảo sự riêng tư nhưng cũng không ngăn cách nhà ở với bên ngoài. Thiết kế ô gió giúp khối nhà ở luôn thoáng mát ngay cả những ngày nắng nóng.

Không gian sống giản dị mà đầy tinh tế này mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên, gợi nhớ những lối sống thanh bình của làng quê. Đây chính là nơi mà hơi thở đất trời và nhịp sống gia đình hòa quyện một cách tự nhiên.