Dự kiến diện tích tối thiểu để tách thửa đất ở tại TPHCM

TPO - Diện tích được tách thửa do Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM soạn thảo để trình UBND TPHCM xem xét tối thiểu là 36m2.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa có tờ trình UBND TPHCM dự thảo quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn TPHCM sau sáp nhập, nhằm thay thế các quy định riêng lẻ đang áp dụng tại TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Theo đó, với đất ở, cơ quan soạn thảo đưa ra 2 phương án phân chia khu vực áp dụng, với diện tích tối thiểu được phép tách thửa dao động từ 36 - 100 m2.

Dự thảo cũng quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa, quy định thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau tách thửa (đã trừ phần diện tích thuộc quy hoạch hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng, quy hoạch đường giao thông) phải đảm bảo diện tích tối thiểu.

Trong đó đối với đất ở, được chia làm 2 phương án. Phương án 1 được chia thành 4 khu vực. Khu vực 1 có diện tích tối thiểu 36 m2, có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 3 m, khu vực 4 có diện tích tối thiểu 100 m2, có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5 m.

Quy định về điều kiện tách thửa và hợp thửa đất trên địa bàn TPHCM dự kiến ban hành trước ngày 28/2.

Đối với phương án 2 được chia thành 5 khu vực. Khu vực 1 có diện tích tối thiểu 36 m2, có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 3 m. Còn khu vực 5 có diện tích tối thiểu 100 m2, có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5 m.

Đối với thửa đất nông nghiệp diện tích tối thiểu là 500 m2 đối với đất trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp khác và diện tích 1.000 m2 đối với đối với đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất chăn nuôi tập trung.

Việc tách thửa đất, hợp thửa đất phải bảo đảm các nguyên tắc, điều kiện được quy định tại Luật Đất đai, Nghị quyết số 254/2025 của Quốc hội.

Theo đó, trường hợp người sử dụng đất dành một phần diện tích của thửa đất để làm lối đi kết nối với đường giao thông công cộng hoặc được người sử dụng đất liền kề đồng ý cho đi qua để kết nối với đường giao thông công cộng thì lối đi đó do các bên thỏa thuận.

UBND phường, xã và đặc khu Côn Đảo có trách nhiệm căn cứ vào tình hình thực tế xem xét lối đi do các bên thỏa thuận có đảm bảo nhu cầu thoát hiểm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cấp phép xây dựng để có ý kiến chấp thuận trước khi thực hiện việc tách thửa đất hoặc hợp thửa đất.

Phần diện tích đất được xác định làm lối đi sử dụng cho nhiều thửa đất (từ 2 thửa đất trở lên) được chuyển sang hình thức sử dụng chung trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, TPHCM đang tồn tại 3 quy định khác nhau về tách thửa, hợp thửa đất. Việc áp dụng song song các văn bản này gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai và giải quyết thủ tục cho người dân. Nếu không sớm ban hành một quy định chung, thống nhất cho toàn TPHCM, việc triển khai sẽ thiếu đồng bộ, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất khi thực hiện các thủ tục tách thửa, hợp thửa.

Theo kế hoạch, quy định về điều kiện tách thửa và hợp thửa đất trên địa bàn TPHCM sẽ ban hành trước ngày 28/2.