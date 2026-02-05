Bất động sản khu Đông TP.HCM tiếp tục sôi động dịp cận Tết

Kết thúc 2025, thị trường bất động sản TP.HCM tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực với lượng giao dịch sôi động ngay từ đầu năm 2026. Tại khu Đông, nơi hạ tầng và nhịp sống đang bứt tốc, Masteri Cosmo Central đang nổi lên như một tâm điểm an cư mới tại The Global City - nơi mỗi mét vuông đều gắn với kết nối, tiện nghi và giá trị bền vững.

Bất động sản lõi trung tâm TP.HCM duy trì nhịp phát triển ổn định

Kể từ sau COVID-19, chưa khi nào thị trường bất động sản TP.HCM sôi động như hiện tại. Theo báo cáo của One Mount[1] , trong năm 2025 có tới 30.400 căn hộ được giao dịch thành công, tăng 124% so với năm trước và là mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Bước sang năm 2026, đơn vị này dự báo sức cầu vẫn sẽ duy trì tích cực với tỷ lệ hấp thụ tại các dự án khu vực trung tâm TP.HCM đạt từ 70% trở lên.

Theo dòng chảy đó, tại những khu vực được đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ và phát triển mô hình đô thị phức hợp đa chức năng, thị trường gần như không có khái niệm “đợi ra Giêng”. Những giao dịch giá trị vẫn âm thầm được hoàn tất ngay cả khi năm cũ sắp khép lại. Trường hợp tại khu Đông TP.HCM là một ví dụ điển hình. Theo các báo cáo thị trường bất động sản trong ba năm gần đây, khu vực này luôn dẫn đầu về mức độ quan tâm trên toàn thị trường TP.HCM.

Hạ tầng giao thông và tiện ích được đầu tư đồng bộ giúp các dự án thuộc mô hình đô thị phức hợp chuẩn quốc tế thu hút được dòng tiền ổn định dù đã cận Tết.

Cùng với từng nhịp hạ tầng được hoàn thiện, theo đánh giá của Knight Frank[1] , đến năm 2030, khu vực này sẽ đón hơn 20.000 kỹ sư, chuyên gia và lao động trình độ cao, đưa quy mô dân số lên khoảng 1,5 – 1,8 triệu người và có thể đạt 2,6 triệu người vào năm 2040.

Loạt cú hích về hạ tầng cộng hưởng cùng làn sóng dịch chuyển dân cư quy mô lớn sẽ thổi luồng sinh khí mạnh mẽ vào thị trường khu Đông TP.HCM. Khi sức cầu ngày một gia tăng, việc quyết đoán đầu tư đúng thời điểm là cách để những cư dân đón đầu lợi thế về hạ tầng cũng như chủ động nắm trong tay những căn hộ có vị trí tâm điểm kết nối, như một dấu ấn tinh tế để khép lại năm cũ và mở ra chặng đường phát triển cho năm mới đang chờ phía trước.

Đánh giá về cơ hội của thị trường địa ốc trong năm 2026, TS. Lê Xuân Nghĩa – Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính của Chính phủ[2] – cho biết, quyết định mua một căn nhà sẽ không chỉ dựa trên những giá trị hiện tại mà còn xuất phát từ những kỳ vọng trong tương lai. Khi niềm tin vào triển vọng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam được củng cố, việc sở hữu bất động sản nghiễm nhiên sẽ trở thành một lựa chọn vững chắc.

Masteri Cosmo Central: Dấu ấn mở màn năm mới rực rỡ, đáp ứng nhu cầu an cư thời đại mới

Niềm tin mà TS. Lê Xuân Nghĩa nhắc tới cũng là cách Masterise Homes nhìn nhận về mong muốn an cư lâu dài và kiến tạo tương lai của thế hệ cư dân hiện đại và có nền tảng tài chính vững chắc. Ngay trong tháng đầu tiên của năm 2026, nhà phát triển Masterise Homes đã ra mắt Masteri Cosmo Central thuộc tâm điểm khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế The Global City, đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình kiến tạo chuẩn sống chất lượng tại trung tâm TP.HCM.

Tuyến đường Liên Phường đã thông xe 02 chiều, trở thành “trục xương sống” nối liền Masteri Cosmo Central với các khu vực trọng điểm khác của thành phố.

Thời điểm Masteri Cosmo Central chính thức ra mắt cũng là lúc các dự án hạ tầng xung quanh The Global City đã và đang bứt tốc triển khai. Từ dấu mốc thông xe hai chiều tuyến đường Liên Phường - “trục xương sống” khu Đông đến việc tăng tốc hoàn thiện nút giao An Phú trong năm 2026, loạt công trình khác như Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc đã động thổ, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành kết nối liên vùng, đặc biệt phân khu cao tầng đầu tiên tại khu đô thị này là Masteri Grand View cũng đã chính thức cất nóc cuối tháng 1 vừa qua. Những cú hích hạ tầng này tạo lực đẩy mạnh mẽ, biến toàn bộ khu vực The Global City nói chung và Masteri Cosmo Central nói riêng trở thành mảnh ghép trọng yếu trong quần thể đô thị - thể thao - giải trí mang tầm vóc quốc tế của TP.HCM.

Chưa cần chờ đến lúc các dự án hạ tầng trên thành hình, vị thế “siêu kết nối” của Masteri Cosmo Central vẫn được bảo đảm ngay ở thời điểm hiện tại khi cư dân chỉ cần 5 phút để tới Thảo Điền; 10 phút để đến trung tâm tài chính Thủ Thiêm; chưa đầy 15 phút để chạm tới nhịp sống sôi động của phường Bến Thành, Sài Gòn; và gói gọn trong 30 phút để đến sân bay Tân Sơn Nhất hoặc Long Thành.

Giữa nhịp sống đô thị sôi động hiện nay, nhu cầu của người mua nhà không còn gói gọn trong “nhà ở” mà là tìm kiếm không gian sống chất lượng cùng cộng đồng văn minh, tiện nghi sống ngay ngưỡng cửa. Tại Masteri Cosmo Central, điều này được thể hiện rõ qua hệ sinh thái tiện ích all-in-one - nơi chuẩn mực sống hiện hữu ngay trong từng nhịp sinh hoạt mỗi ngày của cộng đồng cư dân. Chỉ cần vài bước chân khỏi thềm nhà, cư dân đã có thể tiếp cận trung tâm thương mại 123.000 m² cùng hệ thống trường học và bệnh viện quốc tế; tổ hợp giải trí - thể thao City Park, Vịnh Tình yêu, khu công viên cây xanh và khu phố nhà phố thương mại SOHO sôi động, quy tụ các thương hiệu thời trang, ẩm thực có tiếng.

Thừa hưởng lợi thế tâm điểm The Global City, Masteri Cosmo Central mang đến nhịp sống all-in-one, nơi cư dân thành thị sống trọn vẹn từng nhịp cộng hưởng

Ngay trong khu vực nội khu, cư dân cũng thỏa sức tận hưởng một thế giới đa trải nghiệm với hơn 50 tiện ích được sắp đặt tinh tế: thả mình ngắm hoàng hôn tại hồ bơi vô cực, gặp gỡ những người bạn hàng xóm đồng điệu tại Pavilion ngắm cảnh, khởi động ngày mới thư thái trên đường chạy bộ ven sông… Mỗi trải nghiệm đều được thiết kế trau chuốt để nâng niu chất lượng sống của các công dân toàn cầu đa trải nghiệm.

Đáng chú ý, những căn hộ hướng trực diện ra kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á đang trở thành tâm điểm của Masteri Cosmo Central. Trong tương lai, mặt nước ấy sẽ hóa thành sân khấu của lễ hội, nghệ thuật và những màn trình diễn đặc sắc. Ban công rộng mở và hệ cửa kính toàn cảnh biến những căn hộ trở thành những hàng ghế VIP độc bản - nơi cư dân được thưởng thức trọn vẹn cảnh sắc đại đô thị rực rỡ sắc màu cộng hưởng cùng hơi thở toàn cầu. Vị trí tâm điểm, tiện ích sống sôi động chính là lý do Masteri Cosmo Central thuyết phục khách hàng, lan tỏa sức hút bền vững ngay trong các tháng đầu năm 2026.

Tâm điểm cảnh quan của dự án là những căn hộ có hướng nhìn ra kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á

Một không gian sống nằm tại lõi của khu đô thị chuẩn quốc tế được đầu tư hạ tầng chiến lược như Masteri Cosmo Central chính là lựa chọn an cư hoàn hảo dành cho cộng đồng cư dân thế hệ mới. Được kiến tạo bởi nhà phát triển Masterise Homes với năng lực quốc tế cùng hạ tầng và tiện ích ngày càng hoàn thiện của The Global City, Masteri Cosmo Central là lựa chọn thông minh cho những cư dân thời thượng chọn an cư và phát triển bền vững tại đô thị sôi động.

Tìm hiểu thêm về Masteri Cosmo Central tại https://masterisehomes.com/the-global-city/masteri-cosmo-central