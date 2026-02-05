64 lô đất ở Đà Nẵng chuẩn bị đấu giá nằm ở khu vực nào?

TPO - Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng vừa ra thông báo về việc tổ chức đấu giá 64 lô đất ở chia lô, với tổng diện tích hơn 12.280m2 tổng giá khởi điểm lên tới khoảng 330 tỷ đồng.

Theo đó, toàn bộ các lô đất đều đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, không có tài sản gắn liền với đất và có thời hạn sử dụng lâu dài. Quỹ đất đấu giá lần này được phân bổ tại 6 phường, trải đều từ khu vực trung tâm, ven biển đến vành đai phía Tây – Bắc thành phố.

Trong tổng số 64 lô đất, phường Ngũ Hành Sơn có 27 lô, tập trung tại các khu dân cư đã hình thành như khu phía Bắc Bến xe Đông Nam, khu dân cư thu nhập thấp Đông Trà (giai đoạn 3) và khu tái định cư Khái Tây 2 (Bá Tùng mở rộng).

Quỹ đất ở trung tâm Đà Nẵng đang ngày càng hạn hẹp.

Đáng chú ý, nhóm các lô đất mặt tiền đường Minh Mạng ghi nhận mức giá khởi điểm cao nhất đợt đấu giá, lên tới 74,81 triệu đồng/m2, giá trị dự kiến trên 7,4 tỷ đồng/lô. Trong khi đó, các lô đất tại khu dân cư Đông Trà có giá khởi điểm khoảng 37,81 triệu đồng/m2. Riêng khu tái định cư Khái Tây 2 ghi nhận các lô có diện tích lớn, từ 400m2 trở lên, giá khởi điểm dao động 16,7 – 23,7 triệu đồng/m2, giá trị mỗi lô lên mức 6,6 – 9,5 tỷ đồng.

Tại phường Sơn Trà có 15 lô đất, phân bổ tại các khu tái định cư Mân Thái 3, Nại Hiên Đông và khu đất thuộc Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang. Các lô đất dao động từ 40,7 triệu đồng đến hơn 71 triệu đồng/m2. Đáng chú ý là lô đất tại khu dân cư An Hòa 4, vị trí giao Vân Đồn – Nại Thịnh 6, có giá khởi điểm trên 71 triệu đồng/m2, với tổng giá trị hơn 11,3 tỷ đồng, thuộc nhóm cao nhất toàn đợt đấu giá.

Tại phường Hải Vân, có 9 lô đất được đưa ra đấu giá, thuộc các khu tái định cư Hòa Hiệp 3, Hòa Hiệp 4. Đây là khu vực ghi nhận mức giá khởi điểm thấp nhất, chỉ từ khoảng 10,7 – 18,9 triệu đồng/m2, tương đương 1,45 – 2,5 tỷ đồng mỗi lô.

Tương tự, phường Liên Chiểu cũng có 9 lô đất, với giá khởi điểm phổ biến trong khoảng 9,9 – 18,6 triệu đồng/m2.

Đợt đấu giá lần này ghi nhận 2 lô đất tại phường Hòa Xuân, nằm tại khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, với giá khởi điểm 33,34 triệu đồng/m2, mỗi lô có giá trị trên 5,3 tỷ đồng.

Trong khi đó, phường An Khê chỉ có 2 lô đất, song đều nằm tại khu dân cư số 2 Phần Lăng, vị trí giao các trục đường lớn như Nguyễn Công Hãng – Nguyễn Khang – Cần Giuộc. Giá khởi điểm tại đây dao động từ 67,7 – 72,7 triệu đồng/m2, đưa giá trị mỗi lô lên mức 9 – 9,4 tỷ đồng.