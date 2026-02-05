Địa kỹ thuật Đông Sơn: Khẳng định vị thế qua những công trình hạ tầng trọng điểm

Trong bối cảnh hạ tầng giao thông Việt Nam đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, Công ty TNHH Địa kỹ thuật Đông Sơn đã khẳng định vai trò là đơn vị cung ứng giải pháp và vật liệu địa kỹ thuật uy tín, góp phần kiến tạo nên những công trình bền vững trên khắp cả nước.

Hệ sinh thái sản phẩm và dấu ấn tại các dự án quốc gia

Ngành địa kỹ thuật đóng vai trò "xương sống" trong việc đảm bảo tính bền vững cho các công trình hạ tầng, đặc biệt là tại những khu vực có địa hình phức tạp và nền đất yếu. Với hành trình gần 10 năm kinh nghiệm, Công ty TNHH Địa kỹ thuật Đông Sơn đang không ngừng lớn mạnh, trở thành đối tác chiến lược của nhiều nhà thầu và chủ đầu tư lớn.

Năm 2025 vừa qua, thương hiệu Đông Sơn đã hiện diện tại hàng loạt dự án trọng điểm như các tuyến cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang, Pháp Vân – Cầu Giẽ, Quy Nhơn – Chí Thạnh, Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột và dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành. Không chỉ dừng lại ở đường bộ, doanh nghiệp còn tham gia vào các dự án hàng không quan trọng như Sân bay Gia Bình và Sân bay Cà Mau.

Thi công Lưới địa kỹ thuật gia cường tường chắn

Ngoài ra, đơn vị cũng đang cung cấp danh mục sản phẩm đa dạng từ lưới địa kỹ thuật, lưới sợi thủy tinh đến công nghệ Neoweb và màng chống thấm, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của Bộ Giao thông Vận tải và các tổ chức quốc tế. Không chỉ đơn thuần là nhà cung ứng vật liệu, Đông Sơn còn cam kết về sự an toàn và ổn định của nền móng - yếu tố quyết định trực tiếp đến tuổi thọ công trình.

Mạng lưới hợp tác quốc tế và năng lực giải pháp tiên tiến

Để duy trì năng lực cạnh tranh và đưa ngành địa kỹ thuật Việt Nam tiệm cận trình độ thế giới, Đông Sơn đã xây dựng mối quan hệ chiến lược với các tập đoàn danh tiếng toàn cầu. Có thể kể đến sự hợp tác với Tensar International (Anh) trong lĩnh vực ổn định nền đường, PRS Geo-Tech (Israel) với công nghệ ô ngăn Neoweb đột phá, cùng các đối tác từ Đài Loan, Canada và Trung Quốc.

Việc tiếp cận tinh hoa công nghệ từ các cường quốc công nghiệp giúp doanh nghiệp đảm bảo nguồn cung ổn định và chất lượng vật liệu đạt chuẩn quốc tế. Đây là bước đi quan trọng giúp Đông Sơn không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn mang đến những công nghệ tiên tiến, xử lý triệt để các bài toán khó về địa chất tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, ưu thế của Đông Sơn còn nằm ở đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, luôn đồng hành cùng khách hàng từ khâu tư vấn thiết kế đến hỗ trợ kỹ thuật tại hiện trường. Cách tiếp cận này giúp tìm ra phương án tối ưu nhất giữa hiệu quả kinh tế và độ bền kỹ thuật cho từng dự án cụ thể, từ đó tạo ra giá trị gia tăng thực tế cho các nhà thầu và đơn vị thi công.

Chiến lược vươn tầm và cam kết phát triển bền vững

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược phát triển của Đông Sơn khi đã cung ứng hàng triệu mét vuông vật liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế, vượt qua những yêu cầu khắt khe nhất về kỹ thuật và chính thức khai trương văn phòng đại diện tại miền Nam. Việc hiện diện tại trung tâm kinh tế năng động nhất cả nước là lời cam kết sát cánh cùng các dự án khu vực phía Nam với tốc độ phản hồi nhanh và dịch vụ chuyên nghiệp hơn, đáp ứng kịp thời tiến độ khẩn trương của các công trình trọng điểm.

Với định hướng lấy chất lượng làm thước đo giá trị, Đông Sơn thiết lập quy trình kiểm định chặt chẽ nhằm đảm bảo mọi vật liệu đều đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhất. Động lực đằng sau sự chuyên nghiệp này chính là đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, cùng chia sẻ tầm nhìn và trách nhiệm trong việc xây dựng những công trình bền vững. Sự hòa quyện giữa công nghệ tiên tiến và tâm huyết của tập thể đã giúp doanh nghiệp tạo dựng niềm tin vững chắc với các chủ đầu tư và nhà thầu lớn.

Song hành với mục tiêu phát triển kinh doanh, Công ty Đông Sơn luôn chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động hỗ trợ cộng đồng thiết thực, đặc biệt là công tác cứu trợ trong thiên tai, bão lũ. Đối với doanh nghiệp, giá trị bền vững không chỉ đo đếm bằng các chỉ số tăng trưởng, mà còn nằm ở sự tử tế và tinh thần trách nhiệm được hiện thực hóa bằng những hành động từ trái tim.

Hướng tới tương lai, với tầm nhìn trở thành đơn vị dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, công ty tiếp tục kiên trì với định hướng cung cấp các giải pháp xanh, thân thiện với môi trường. Đây là nền tảng để Địa kỹ thuật Đông Sơn tiếp tục là người đồng hành tin cậy, cùng các đối tác kiến tạo nên những hành trình phát triển bền vững cho hạ tầng quốc gia trong những năm tiếp theo.