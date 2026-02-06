Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

5 tầng nhà xoay quanh trục lõi thang để lấy sáng và thông khí

Thúy Hiền
TPO - Kiến trúc sư thiết kế một không gian thông tầng xuyên suốt quanh lõi thang nhằm liên kết các tầng, đồng thời mỗi phòng ngủ đều có logia riêng để mỗi thành viên vừa có góc riêng tư vừa dễ dàng kết nối với nhau.

Dự án là một ngôi nhà phố 5 tầng được thiết kế để đáp ứng yêu cầu sống chung của nhiều thành viên thuộc các thế hệ khác nhau - ông bà, cha mẹ và con cái trong bối cảnh đô thị mật độ cao và diện tích hạn chế.

fb-img-1770346173638.jpg
fb-img-1770346171819.jpg
fb-img-1770346169964.jpg

Kiến trúc sư thiết kế một không gian thông tầng xuyên suốt quanh lõi thang nhằm liên kết các tầng, đồng thời mỗi phòng ngủ đều có logia riêng để mỗi thành viên vừa có góc riêng tư vừa dễ dàng kết nối với nhau.

fb-img-1770346168123.jpg
fb-img-1770346164467.jpg
fb-img-1770346166267.jpg
fb-img-1770346156713.jpg

Khoảng thông tầng trung tâm đóng vai trò vừa là nguồn ánh sáng và gió gián tiếp cho các phòng, vừa tạo sự cân bằng giữa không gian riêng và chung. Chiếu nghỉ của cầu thang được tận dụng làm khu vui chơi nhỏ cho trẻ, trong khi sân sau rộng rãi mang lại sự thông khí cho khu bếp và là nơi lý tưởng để ngồi thư giãn buổi sáng. Mặt đứng với hệ lam và cửa xếp linh hoạt không những đảm bảo an ninh trong khu dân cư đông đúc mà còn giúp tối ưu thông gió tự nhiên cho cả ngôi nhà.

fb-img-1770346158743.jpg
fb-img-1770346160728.jpg
fb-img-1770346162663.jpg
fb-img-1770346154091.jpg
Thúy Hiền
Story Architecture
#thiết kế nhà phố #thông tầng #đa thế hệ #kết nối gia đình #thiết kế kiến trúc #Thông gió

