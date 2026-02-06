Dự án Khu đô thị treo hơn 30 năm có nhà đầu tư mới

TPO - Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group), Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long và Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời được chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận là nhà đầu tư của dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa.

Sáng 6/2, tại kỳ họp HĐND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026, đại biểu HĐND TPHCM thống nhất với báo cáo tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa, tại phường Bình Quới.

HĐND TPHCM giao UBND TPHCM chịu trách nhiệm tổ chức triển khai dự án theo đúng Nghị quyết 98 và Nghị quyết 260 của Quốc hội.

Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa có chủ đầu tư mới.

Theo báo cáo, trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ theo quy định, chỉ có liên danh Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group), Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long và Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời nộp hồ sơ đề xuất thực hiện dự án.

Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa đã được HĐND TPHCM đưa vào danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tại Nghị quyết số 452/NQ-HĐND ngày 14/11/2025, với quy mô khu đất khoảng 406 ha.

Tuy nhiên, sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 260/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98/2023/QH15, dự án này được xác định đủ điều kiện để áp dụng cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược theo chính sách đặc thù của TPHCM.

Theo UBND TPHCM, dự án đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định mới, gồm diện tích phù hợp quy hoạch khoảng 423 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 98.000 tỷ đồng, thuộc khu trọng điểm phát triển đô thị theo Quy hoạch chung TPHCM được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM, thông tin về việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư chiến lược đã được công bố công khai từ ngày 13/1. Đến ngày 16/1, Sở Tài chính nhận được hồ sơ đề xuất của liên danh Nhà đầu tư gồm Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời, Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long, Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời đề xuất thực hiện dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư.

Trong thời hạn 7 ngày tiếp theo kể từ ngày 16/1, Sở Tài chính không tiếp nhận thêm hồ sơ của nhà đầu tư nào khác. Căn cứ số lượng hồ sơ hợp lệ, UBND TPHCM xác định việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược cho dự án được thực hiện theo hình thức chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, thuộc thẩm quyền quyết định của UBND TPHCM theo Luật Đầu tư.

Ngày 30/1, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM có tờ trình số 1015-TTr/ĐU trình Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về chủ trương tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa. Theo đó Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM có báo cáo nội dung "chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là liên danh nhà đầu tư Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời, Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long, Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời".

Hiện trạng dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa.

Đến ngày 4/2, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có kết luận số 284-KL/TU, theo đó thống nhất chủ trương xác định dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa là dự án chiến lược theo các quy định tại Nghị quyết số 260/2025 của Quốc hội.

Đồng thời, Thành ủy TPHCM cũng thống nhất chủ trương áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án theo đề xuất của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM tại tờ trình số 1015-TTr/ĐU.

Như vậy, dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa đủ điều kiện xác định là dự án chiến lược và áp dụng hình thức lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược theo quy định tại Nghị quyết số 98/2023/QH15 và Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Do đó, UBND TPHCM báo cáo HĐND TPHCM và đề xuất HĐND TPHCM xem xét việc ban hành nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 452/NQ-HĐND về quyết định danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn TPHCM năm 2025 (đợt 2).

Theo UBND TPHCM, việc bãi bỏ này không làm ảnh hưởng đến quá trình triển khai lựa chọn nhà đầu tư đang được thực hiện theo cơ chế đặc thù. UBND TPHCM chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa theo đúng quy định tại Nghị quyết 98/2023 và Nghị quyết số 260/2025 của Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan.