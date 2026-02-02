Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nghệ An công bố khu đô thị trung tâm mới Nam Đàn quy mô hơn 1.175 tỷ đồng

P.V

Ngày 31-1, tại tỉnh Nghệ An, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiện Phát tổ chức Lễ công bố Dự án Khu đô thị trung tâm mới thị trấn Nam Đàn (nay là xã Vạn An), tỉnh Nghệ An và ký kết hợp tác chiến lược trong triển khai dự án.

11.jpg

Theo đó, Dự án có tổng mức đầu tư dự án hơn 1.175 tỷ đồng, được của UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 858/QĐ-UBND ngày 2-4-2021; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 93/QĐ-UBND ngày 9-9-2021; triển khai tại tại xã Vạn An với quy mô 20,16 ha với mục tiêu hình thành một khu đô thị hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Theo quy hoạch, dự án sẽ xây dựng nhà ở liền kề cao 3 tầng, nhà ở biệt thự, khu thương mại, dịch vụ cao 5 tầng; ngoài ra, còn có 2 nhà văn hóa, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, khu cây xanh, vườn hoa, bãi đỗ xe, hệ thống chiếu sáng đô thị, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống điện và thông tin liên lạc, khu xử lý nước thải,... nhằm đáp ứng chỗ ở cho khoảng 2.000 cư dân sau khi hoàn thành.

12.jpg
Bà Trần Thị Hoài Sơn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập Đoàn Thiện Phát phát biểu tại buổi lễ

Theo kế hoạch, trong quý I/2026 sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan đến giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án. Sang quý II/2026, dự án được khởi công xây dựng. Đến quý IV/2026, dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 về xây dựng hạ tầng. Từ quý I/2027, triển khai thi công xây dựng nhà theo thiết kế. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành trong thời gian 5 năm, kể từ thời điểm đủ điều kiện khởi công.

Theo chủ đầu tư, việc công bố thông tin dự án thể hiện rõ quan điểm nhất quán của chủ đầu tư về tiến độ thực hiện dự án; đồng thời, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật; đảm bảo tính minh bạch, công khai trong quá trình triển khai; tôn trọng quyền được biết, được giám sát và đóng góp ý kiến của cộng đồng dân cư.

Bà Trần Thị Hoài Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiện Phát chia sẻ: “Nam Đàn là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, do đó, sứ mệnh và trách nhiệm của công ty chúng tôi không chỉ xây dựng khu đô thị hiện đại, đáng sống mà còn mang tầm văn hóa, đặc sắc nơi đây. Chúng tôi cam kết cùng với các đối tác sẽ thực hiện đúng quy hoạch, tiến độ, chất lượng của dự án”.

13.jpg
Ông Vương Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Vạn An, tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ

Tại lễ công bố, đồng chí Vương Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Vạn An, tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Dự án Khu đô thị trung tâm mới Nam Đàn là kế thừa của huyện Nam Đàn trước đây và nay là xã Vạn An. Dự án này khi đi vào hoạt động và thành công đúng định hướng Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã với định hướng xã Vạn An sẽ trở thành phường. Dự án khi thành công tạo nên cảnh quan văn minh, đô thị, giao thông phù hợp với định hướng phát triển của xã, tạo nên nhiều cơ hội phát triển, việc làm cho nhân dân trên địa bàn”.

P.V
#Nghệ An #Nam Đàn #khu đô thị #dự án #đầu tư #phát triển

