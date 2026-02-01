Khánh Hoà: Vướng quy hoạch treo 15 năm, gần 200 hộ dân ở Nha Trang mòn mỏi chờ 'sổ đỏ'

TPO - Hàng trăm hộ dân khu vực chợ Phước Thái, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị từ chối cấp “sổ đỏ” vì vướng quy hoạch chợ treo từ 15 năm trước khiến quyền lợi bị treo theo dự án.

Mòn mỏi chờ được cấp sổ đỏ

Phản ánh với báo Tiền Phong, anh Nguyễn Đình Hưng Hà (đường Trường Sa, phường Nam Nha Trang) cho biết: Thửa đất rộng 56,8 m² của gia đình anh được sử dụng ổn định từ năm 2001, có nhà ở, không tranh chấp, không vi phạm pháp luật đất đai và chưa từng có quyết định thu hồi của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, khi làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, hồ sơ của anh bị UBND phường Nam Nha Trang từ chối giải quyết.

Các lô đất vừa ở vừa kinh doanh của các hộ dân tại chợ Phước Thái.

Theo thông báo của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nam Nha Trang, khu đất có nguồn gốc do Nhà nước quản lý, người dân lấn chiếm và nằm trong quy hoạch đất dịch vụ (chợ), nên không đủ căn cứ cấp “sổ đỏ”. Không đồng tình với lý do này, anh Hà cho rằng việc xác định đất gia đình đang sử dụng là “đất lấn chiếm, thuộc quy hoạch chợ Phước Thái” là không đúng thực tế. Anh khẳng định chưa từng có quyết định giao đất hay thu hồi đất hợp pháp liên quan đến thửa đất; gia đình cũng không bị lập biên bản hoặc xử phạt hành vi lấn chiếm.

Cơ quan chức năng viện dẫn Quyết định số 1072/UB-QĐ ngày 19/11/1991 của UBND tỉnh Khánh Hòa về giao đất xây dựng chợ Phước Thái. Nhưng theo anh Hà, quyết định này nêu rõ nếu sau 6 tháng không triển khai xây dựng thì sẽ hết hiệu lực. Vì vậy, việc tiếp tục sử dụng văn bản này làm căn cứ pháp lý vào thời điểm hiện nay là không phù hợp. “Không có quyết định thu hồi, không có mốc ranh giới cụ thể, thì căn cứ nào cho rằng gia đình tôi chiếm đất chợ, trong khi nhà ở đã được UBND phường xác nhận từ năm 2002”, anh Hà bày tỏ.

Ông Hoàng Văn Dũng đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết việc cấp sổ đỏ.

Tương tự, ông Hoàng Văn Dũng (cũng ở cùng đường Trường Sa) cho biết gia đình ông sinh sống ổn định tại khu vực từ đầu những năm 2000, có giấy xác nhận nhà ở của phường. Nhưng khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông cũng bị từ chối với cùng lý do: đất có nguồn gốc Nhà nước quản lý, người dân sử dụng không có giấy tờ và không phù hợp quy hoạch do toàn bộ khu vực được quy hoạch là đất dịch vụ (chợ).

Kiến nghị chuyển quy hoạch sang đất ở

Theo tìm hiểu của PV, chợ Phước Thái hình thành từ năm 1991. Đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/2.000) Khu dân cư phường Phước Long - Vĩnh Trường được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tháng 7/2009 xác định, khu vực bãi than - nơi các hộ dân khai hoang, sinh sống từ năm 1987 nằm trong quy hoạch chợ Phước Thái. Tuy nhiên, theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2025 được Thủ tướng phê duyệt tháng 9/2012, khu vực này được xác định là đất đô thị đa chức năng.

Đến tháng 3/2024, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040 thì khu vực này là đất đơn vị ở. Sau đó, ngày 4/4/2025, UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) Khu dân cư các phường Phước Long - Vĩnh Trường - Vĩnh Nguyên, trong đó khu vực này lại được quy hoạch là đất dịch vụ cấp đơn vị ở (chợ).

UBND phường Nam Nha Trang cho biết, đồ án trên tuân thủ quy hoạch chung 2040 và kế thừa quy hoạch chi tiết trước đây. Tuy nhiên, địa phương cũng thừa nhận quy hoạch chợ đã 15 năm không triển khai, khiến người dân không thể làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xin giấy phép xây dựng, gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt.

Khu vực chợ Phước Thái hiện nay.

Ngày 14/1/2026, ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang, có văn bản báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa, xin chủ trương xử lý các kiến nghị liên quan dự án chợ Phước Thái. Từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường nhận nhiều đơn đề nghị hủy quy hoạch chợ, tạo điều kiện cấp “sổ đỏ” cho người dân và bố trí tái định cư tại chỗ nếu triển khai dự án.

Hiện khu vực chợ Phước Thái có 199 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu sinh sống; tất cả các lô đất đều có nhà ở, nhiều hộ đã ổn định từ năm 1987. Theo UBND phường Nam Nha Trang, việc kêu gọi vốn ngoài ngân sách để mở rộng, nâng cấp chợ lên hạng I khó khả thi, thể hiện qua thực tế 15 năm chưa có nhà đầu tư đăng ký. Đồng thời, chi phí thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho gần 200 hộ là rất lớn, gây áp lực ngân sách và tiềm ẩn phát sinh khiếu kiện.

“Để giải quyết dứt điểm tình trạng đơn thư mà vẫn bảo đảm định hướng phát triển chung, UBND phường kiến nghị UBND tỉnh cho phép điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu theo hướng chuyển khu vực này thành đất nhóm nhà ở”, văn bản trên nêu.

Sau khi quy hoạch được điều chỉnh, phường Nam Nha Trang sẽ thông báo, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, cấp phép xây dựng, tạo điều kiện để người dân thực hiện đầy đủ quyền lợi theo quy định pháp luật.