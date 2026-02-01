Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Nhà phân tầng tối ưu thời gian, không gian sử dụng của gia chủ

Thúy Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Điểm đắt giá nhất trong giải pháp thiết kế của công trình là việc quy hoạch không gian dựa trên thói quen và khung giờ sinh hoạt, thay vì phân chia cứng nhắc theo tên gọi phòng chức năng truyền thống.

Bắt nguồn từ bối cảnh ngôi nhà nằm trong một khu dân cư đã định hình với những quy định chặt chẽ về chỉ giới, độ cao và khoảng lùi. Đội ngũ thiết kế xác định rằng, khi biên độ sáng tạo ở mặt tiền bị giới hạn, thì chiều sâu không gian và chất lượng sống nội tại sẽ là chìa khóa. Ngôi nhà không cần là một tuyên ngôn hình khối ồn ào, mà là một phông nền tĩnh lặng cho nhịp sống của gia chủ.

dsc-0908.jpg

Tầng trệt - nhịp sống ban ngày: Được dành trọn vẹn cho các hoạt động chung. Phòng khách, bếp và khu vực ăn uống được tổ chức liên thông, xóa bỏ các vách ngăn để tạo ra sự kết nối thị giác xuyên suốt chiều dài 17 mét của ngôi nhà. Việc gom tất cả chức năng “động” về tầng trệt giúp gia đình giảm thiểu việc di chuyển lên xuống cầu thang trong ban ngày, đồng thời tối đa hóa sự tương tác giữa các thành viên.

02.jpg
06.jpg
07.jpg
14-1.jpg
22-1.jpg
24-1.jpg
25-1.jpg
41.jpg
28-1.jpg
19-1.jpg
nhung-khoang-dem-xanh.jpg

Tầng lầu - nhịp sống ban đêm: Là không gian của sự riêng tư và tĩnh tại. Các chức năng như vệ sinh cá nhân, phòng ngủ, góc làm việc hay khu vực tập nhạc được quy về một mặt sàn. Cách bố trí này tạo nên một quy trình sinh hoạt khép kín, gọn gàng và liền mạch khi màn đêm buông xuống.

47-copy.jpg
38.jpg
40-copy.jpg
46.jpg

Cầu thang bộ lúc này không chỉ là trục giao thông đứng, mà đóng vai trò như một “khoảng đệm chuyển đổi tâm lý”, dẫn dắt người ở từ sự huyên náo bên dưới sang sự thư thái, nghỉ ngơi bên trên.

Thêm vào đó, để giải bài toán khí hậu nóng ẩm của TP.HCM và giảm phụ thuộc vào điều hòa không khí, công trình được tổ chức như một thực thể biết “thở”. Các khoảng lùi ở mặt trước, mặt sau không bị bỏ phí mà được chuyển hóa thành những vùng đệm xanh.

09.jpg
rca-dua-anh-sang-va-khong-khi-tu-nhien-vao-nhung-trai-nghiem-rieng-tu-nhat.jpg

Trong công trình, vật liệu được sử dụng không nhằm mục đích phô diễn sự sang trọng tức thời, mà mang lại vẻ đẹp của sự trầm tích: Gạch gốm, đá mosaic, gỗ tự nhiên và các chi tiết kim loại thủ công. Chúng có độ nhám, có chiều sâu và quan trọng hơn cả là khả năng “lão hóa” duyên dáng cùng ngôi nhà. Mỗi bề mặt vật liệu là một điểm chạm, kết nối con người với không gian sống một cách gần gũi và mộc mạc nhất.

01.jpg
39.jpg
10-2.jpg
Thúy Hiền
Red Cape Architects
#thiết kế nhà #phân tầng #không gian sống #thói quen sinh hoạt #giải pháp tối ưu #kiến trúc

