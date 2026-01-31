Thêm loạt chung cư ở TPHCM được cấp sổ hồng

TPO - Do còn một số tồn tại, dự án Khu dân cư Hà Đô và chung cư I-Home sẽ được cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà, giữ phần thương mại của chủ đầu tư để giải quyết một số tồn tại của dự án. Đối với chung cư Thái An 3 - 4 và chung cư Vũng Tàu Goldsea, chủ đầu tư sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính rồi cư dân mới được cấp sổ.

Cấp cho người dân trước

Tổ công tác 1645 do ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM làm Tổ trưởng cùng các thành viên đã họp để xem xét, tháo gỡ vướng mắc để cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại một số dự án.

Đầu tiên là dự án Khu dân cư Hà Đô (phường Thới An) do Công ty CP Tập đoàn Hà Đô làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích 54.982m2 được UBND TPHCM ban hành quyết định số 4399 về chấp thuận đầu tư dự án với có 256 căn chung cư, nhà biệt thự 51 căn, nhà liên kế vườn 73 căn.

Dự án I-Home tại số 359 Phạm Văn Chiêu sẽ được cấp sổ.

Dự án được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Về nghĩa vụ tài chính bổ sung, dự án đã được UBND TPHCM giao đất để thực hiện dự án tại quyết định số 1816 và phê duyệt giá đất theo quyết định số 3975. Dự án đã nộp xong tiền sử dụng đất với số tiền 133 tỷ đồng.

Đại diện UBND phường Thới An xác nhận hạ tầng đã được đầu tư nghiệm thu xong. Tuy nhiên, chủ đầu tư chưa bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền, khu vực nhà thấp tầng cũng đã xây dựng khoảng 95% và người dân đã dọn về ở.

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Toàn Thắng đồng ý cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà thuộc khối chung cư, giữ lại phần diện tích thương mại. Về nghĩa vụ nhà ở xã hội, đề nghị Sở Xây dựng TPHCM làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, đối với khu vực nhà thấp tầng đề nghị chủ đầu tư giải quyết những vấn đề phát sinh.

Tiếp đó, dự án I-Home tại số 359 Phạm Văn Chiêu (phường An Hội Tây) do Công ty CP Metro Star làm chủ đầu tư gồm 3 block với 498 căn hộ. Ngày 23/11/2010, UBND TPHCM có công văn số 5957 về chấp thuận cho Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Thiên Lộc đầu tư dự án xây dựng. Trước đó, công ty này nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nói trên và được Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM cập nhật đăng ký biến động và đổi tên thành Công ty CP Metro Star.

Sau khi nghe ý kiến các thành viên, ông Nguyễn Toàn Thắng đồng ý cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà, giữ phần thương mại của chủ đầu tư để giải quyết một số tồn tại của dự án.

Phải tính tiền sử dụng đất

Dự án chung cư Thái An 3 - 4 (phường Đông Hưng Thuận) TPHCM do Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành làm chủ đầu tư với quy mô 780 căn hộ. Tại dự án này, Sở Xây dựng ban hành quyết định số 103 về việc chấp thuận phê duyệt dự án đầu tư xây dựng với tổng diện tích đất 35.478m2. Trong đó, đất xây dựng nhà ở (chung cư và nhà liên kế) 7.205 m2, đất cây xanh 12.768m2, đất công trình giáo dục (mầm non) 2.791m2, đất giao thông 12.712m2.

Chủ đầu tư dự án chung cư Thái An 3 - 4 phải nộp tiền sử dụng đất thì cư dân mới được cấp sổ. Ảnh: Trọng Tín.

Sau đó, UBND TPHCM ban hành quyết định số 4851 chấp thuận cho Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành được chuyển mục đích sử dụng khu đất với diện tích 15.913m2 để đầu tư xây dựng chung cư Thái An.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, đã chuyển mục đích sử dụng một số hạng mục không đúng với giấy phép. Hiện nay tầng trệt phần thương mại đang bị bỏ trống. Do vậy, chủ đầu tư đề nghị nộp đơn để xem xét thực hiện nghĩa vụ tài chính của dự án.

Theo đại diện Sở Xây dựng TPHCM, dự án này hiện còn nhiều vấn đề tồn tại. Trong khi đại diện UBND phường Đông Hưng Thuận thông tin dự án có nhiều đơn thư khiếu nại về việc cấp giấy, phát sinh việc chia nhỏ căn hộ không có phép, chưa đầu tư công viên cây xanh.

Do đó, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai TPHCM Thân Thế Hùng, đề nghị cần phân loại các nhóm vấn đề tồn tại để tháo gỡ. Ông Nguyễn Toàn Thắng đề nghị Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành báo cáo thực trạng và nguyện vọng của doanh nghiệp, UBND phường Đông Hưng Thuận tổng hợp các tồn tại và đề xuất giải pháp, Phòng Kinh tế đất Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM phối hợp với chủ đầu tư để hướng dẫn thủ tục tính tiền sử dụng đất đối với dự án. Sau khi giải quyết được những vấn đề trên, Tổ Công tác 1645 sẽ xem xét cấp giấy chứng nhận cho dự án.

Chung cư Vũng Tàu Goldsea có hơn 300 căn hộ đã được bàn giao cho người mua nhà từ cuối năm 2019 tới nay nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà khiến cư dân bức xúc.

Trong tháng 3/2026 sẽ trình Hội đồng thẩm định giá đất TPHCM xem xét tiền sử dụng đất chung cư Vũng Tàu Goldsea.

Đại diện phòng Kinh tế đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết hiện nay đơn vị đang thực hiện các thủ tục về đấu thầu, chọn đơn vị tư vấn, thẩm định giá để đến đầu quý II/2026 sẽ trình phương án giá đất để Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể TPHCM xem xét đối với dự án.

Sau khi Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể xem xét và thông qua, chủ đầu tư sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính. Từ đó, các phòng ban chuyên môn của sở sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu phòng Kinh tế đất phải nhanh chóng thực hiện các thủ tục cần thiết để trong tháng 3/2026 trình Hội đồng thẩm định giá đất TPHCM xem xét thay vì đầu quý II/2026.

Ông Thắng cho biết thêm, vụ việc này phát sinh từ trước khi Bà Rịa - Vũng Tàu hợp nhất với TPHCM. Tuy nhiên, ông Thắng chân thành xin lỗi cư dân sự về sự chậm trễ trong việc giải quyết bức xúc của bà con trong thời gian qua.