Địa ốc

Google News

Khánh Hòa:

Chỉnh quy hoạch khu đô thị Mỹ Gia hơn 180 ha

Lữ Hồ
TPO - UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị Mỹ Gia (phường Nam Nha Trang và phường Tây Nha Trang) thành 3 khu vực. Dự án có tổng diện tích 181,96 ha, được phân chia thành 8 gói phát triển (giai đoạn) do Công ty CP Phát triển đô thị Vĩnh Thái làm chủ đầu tư chính và tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 60 triệu USD.

Ngày 1/2, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị Mỹ Gia. Cụ thể, phạm vi khu vực lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch gồm 3 khu vực. Khu vực 1 có diện tích hơn 2,24ha (gồm 5 ô đất ký hiệu: LK6-12, LK5-13, TMG6, CX6-5, CX6-6 và giao thông nội bộ nhóm ở) được điều chỉnh vị trí và diện tích ô đất trường mầm non ký hiệu TMG6 và điều chỉnh quy hoạch các ô đất nhà ở liền kề ký hiệu LK6-12, LK6-13 thành nhà ở biệt thự, bổ sung giao thông nội bộ cho nhóm nhà ở.

mygia2.jpg
Nhà ở được xây dựng trong Khu đô thị Mỹ Gia. Ảnh: L.H.

Khu vực 2 có diện tích hơn 2,47ha (gồm ô đất ký hiệu LK7-7, đất cây xanh công cộng và giao thông nội bộ nhóm ở). Khu này điều chỉnh phần diện tích đất cây xanh (441m2) và đất giao thông nội bộ (172m2) thành đất nhà ở liền kề thuộc ô đất ký hiệu LK7-7. Khu vực 3 có diện tích hơn 3.847m2 (gồm ô đất ký hiệu LK8) được điều chỉnh một phần diện tích (613,7m2) thuộc ô đất nhà ở liền kề ký hiệu LK8 thành đất cây xanh công cộng để bổ sung quỹ đất cây xanh công viên cho dự án.

mygia3.jpg
Một khu vực dân sinh sống trong Khu đô thị Mỹ Gia. Ảnh: L.H.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Công ty CP Phát triển đô thị Vĩnh Thái phối hợp cùng UBND phường Tây Nha Trang và UBND phường Nam Nha Trang khi triển khai thực hiện quy hoạch phải đảm bảo tuân thủ các quy định có liên quan; sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, phát triển bền vững kinh tế - xã hội và môi trường đô thị; không để xảy ra các chồng chéo, tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch; không gây thất thoát, lãng phí tài nguyên, tính toán đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo sự đồng thuận của cộng đồng dân cư…

mygia1.jpg
Khu đô thị Mỹ Gia là một trong những khu đô thị lớn của tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: L.H

Được biết, Khu đô thị Mỹ Gia là dự án đô thị kiểu mẫu quy mô lớn của tỉnh Khánh Hòa. Dự án có tổng diện tích 181,96 ha, được phân chia thành 8 gói phát triển (giai đoạn). Dự án do Công ty CP Phát triển đô thị Vĩnh Thái làm chủ đầu tư chính và tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 60 triệu USD. Dự án được giới thiệu ra thị trường từ cuối năm 2010, đến năm 2026, phần lớn các gói (gói 2, 3, 4, 5, 7, 8) đã hoàn thiện hạ tầng và có mật độ dân cư sinh sống đông đúc. Các phân khu mới như gói 6 (Mozzadiso) đang tiếp tục được phát triển và hoàn thiện.

Lữ Hồ
#Khánh Hòa #Mỹ Gia #quy hoạch #đô thị #phát triển #cục bộ #điều chỉnh

