Hà Nội: Cử tri kiến nghị 'nới' quy định về tách thửa

TPO - Cử tri cho rằng các điều kiện để tách thửa hiện nay theo quy định tại Quyết định số 61/2024/QĐ-UBND ngày 27/9/2024 của UBND thành phố là quá khắt khe. Cử tri kiến nghị thành phố xem xét, điều chỉnh quy định tách thửa tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân.

UBND TP. Hà Nội vừa thông tin trả lời kiến nghị cử tri về đề xuất giảm diện tích đất tối thiểu khi tách thửa.

Theo đó, cử tri cho rằng các điều kiện để tách thửa được quy định tại Quyết định số 61/2024/QĐ-UBND ngày 27/9/2024 của UBND thành phố là quá khắt khe và không phù hợp, gây khó khăn khi thực hiện, đặc biệt là khu vực nông thôn. Cử tri kiến nghị UBND thành phố xem xét điều chỉnh quy định tách thửa cho phù hợp.

Về kiến nghị này, UBND TP. Hà Nội cho biết, hạn mức giao đất và việc tách thửa đất đối với thửa đất ở phải đảm bảo các nguyên tắc, điều kiện theo quy định tại Điều 220 Luật Đất đai và các điều kiện sau: "thửa đất sau khi tách phải đảm bảo tối thiểu 50m2 trở lên, mặt tiền từ 4m trở lên, nếu để ngõ thì chiều rộng mặt cắt ngang từ 3,5m trở lên đối với các phường, thị trấn.

Cử tri kiến nghị thành phố điều chỉnh quy định về tách thửa

Nội dung này, Sở NN&MT đã tham mưu, báo cáo UBND thành phố quyết định trên cơ sở kế thừa từ Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của UBND thành phố và điều chỉnh các điều kiện về chiều dài cạnh thửa, diện tích tối thiểu được phép tách thửa.

Theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 – 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: Đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc phấn đấu đạt khoảng 27m2 sàn/người. Trong đó, diện tích nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt 28m2 sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 26m2 sàn/người.

Đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc phấn đấu đạt khoảng 30m2 sàn/người, trong đó diện tích nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt 32m2 sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 28m2 sàn/người.

Hiện tại, Đà Nẵng đã quy định (tối thiểu 50m2), TP. Hồ Chí Minh (tối thiểu 36m2) đối với quận lõi và 50m2 đối với các quận khác.

Đảm bảo điều kiện sống tối thiểu của người dân, hạn chế trường hợp xây dựng cơi nới tăng diện tích sàn sử dụng dẫn đến tăng nguy cơ cháy nổ, UBND TP. Hà Nội đã điều chỉnh tăng diện tích tối thiểu khi tách thửa so với trước đây.

UBND TP. Hà Nội cho rằng, việc điều chỉnh tăng diện tích đất tái định cư lên 50m2 để có lợi hơn cho người có đất bị thu hồi (tái định cư bằng đất). Đồng thời, hạn chế tăng dân số các khu vực nội thành; giảm áp lực hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội...