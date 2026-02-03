Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

TPHCM sắp có quy định tách thửa mới

Duy Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - TPHCM sẽ quy định chi tiết diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở và các loại đất khác (đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở); trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã; quy định về xử lý chuyển tiếp đối với các hồ sơ đã tiếp nhận trước ngày quyết định có hiệu lực…

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa ký tờ trình số 1187 gửi UBND TPHCM về việc đề nghị xây dựng quyết định quy định về điều kiện tách thửa đất và hợp thửa đất trên địa bàn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, tờ trình 1187 căn cứ các quy định pháp luật hiện hành cũng như sự cần thiết ban hành và các vấn đề phát sinh trong thực tiễn cho thấy sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính.

Cụ thể, TPHCM đang tồn tại 3 quy định khác nhau về tách thửa, hợp thửa gồm quyết định số 100 (áp dụng cho khu vực TPHCM cũ), quyết định số 38 (áp dụng cho khu vực Bình Dương cũ) và quyết định số 24 (áp dụng cho khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Việc áp dụng đồng thời nhiều văn bản khác nhau gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai và thực hiện thủ tục hành chính của người dân.

4.jpg
TPHCM đang tồn tại 3 quy định khác nhau về tách thửa, hợp thửa sau khi sáp nhập.

Nếu không kịp thời ban hành một văn bản quy định chung, thống nhất cho toàn TPHCM sau sáp nhập, sẽ dẫn đến sự thiếu đồng bộ trong triển khai cho cơ quan thực thi và ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất trong việc thực hiện các quyền tách, hợp thửa đất. Do đó, việc ban hành quyết định mới để thay thế các quy định cũ là thực sự cần thiết và phù hợp.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng quy định cụ thể về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn TPHCM theo quy định tại Khoản 4 Điều 220 Luật Đất đai năm 2024.

Đối tượng áp dụng là hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có nhu cầu và có quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc thực hiện thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất; các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định của pháp luật.

Dự thảo gồm 8 điều với các nội dung, điều kiện, nguyên tắc chung về việc tách thửa đất, hợp thửa đất; quy định chi tiết diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở và các loại đất khác (đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở); trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã; quy định về xử lý chuyển tiếp đối với các hồ sơ đã tiếp nhận trước ngày quyết định có hiệu lực…

Dự kiến quyết định quy định về điều kiện tách thửa đất và hợp thửa đất trên địa bàn TPHCM sẽ được ban hành trước ngày 28/2.

Duy Quang
#TPHCM sắp có quy định #quy định tách thửa #diện tích tối thiểu được phép tách thửa #đất nông nghiệp #đất phi nông nghiệp không phải đất ở #xử lý chuyển tiếp

Xem thêm

Cùng chuyên mục