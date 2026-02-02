Bích Động Lakeside: Chọn đúng “thời điểm vàng” của chu kỳ hạ tầng vùng Thủ đô

Sóng phát triển vùng Thủ đô lan rộng về phía Đông Bắc với hạ tầng giao thông - công nghiệp đang vào giai đoạn bứt tốc. Trong nhịp chuyển mình mạnh mẽ của Việt Yên - Bắc Ninh, giới chuyên gia nhận định Bích Động Lakeside ra mắt đúng “điểm rơi” của chu kỳ mới, đón đầu dư địa tăng trưởng trong dài hạn.

Hạ tầng giao thông và công nghiệp định vị lại bản đồ phát triển

Những năm gần đây, bức tranh phát triển vùng Thủ đô Hà Nội đang dịch chuyển mạnh theo mô hình đa cực, lan tỏa ra các tỉnh vệ tinh có lợi thế công nghiệp và hạ tầng. Trong bản đồ đó, trục Đông Bắc với hai “thủ phủ” công nghiệp là Bắc Ninh và Bắc Giang (trước sáp nhập) nổi lên như một “hành lang tăng trưởng” mới, gắn với làn sóng FDI, logistics và công nghiệp công nghệ cao.

Sau sáp nhập, tỉnh Bắc Ninh mới vươn lên Top 5 tăng trưởng GRDP toàn quốc, Top 3 về thu hút FDI, đồng thời tái cấu trúc các cực tăng trưởng trong nội tỉnh. Bắc Giang (cũ), với quỹ đất lớn, hạ tầng đang hoàn thiện và vị trí trung chuyển chiến lược, được xác định là trung tâm hành chính - công nghiệp mới.

Ở góc độ hạ tầng giao thông, Bắc Ninh đang chứng kiến một giai đoạn đầu tư đồng loạt hiếm thấy với các dự án giao thông chiến lược quốc gia và khu vực. Nổi bật nhất phải kể đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang gấp rút triển khai để kịp phục vụ APEC 2027. Song song, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình và Thủ đô Hà Nội với tổng mức đầu tư gần 33.000 tỷ đồng cũng vừa được khởi công.

Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang được quy hoạch mở rộng lên 8 làn xe, trong khi Vành đai 4 vùng Thủ đô kết nối Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh đang trên đà thi công thần tốc. Mở rộng về phía Nam có dự án cầu Kênh Vàng kết nối tỉnh Bắc Ninh với TP. Hải Phòng, dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2026.

Đối với loại hình đường sắt, tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng với tổng chiều dài 390,9km, tổng mức đầu tư khoảng 203.231 tỷ đồng sẽ đi qua 6 tỉnh, thành phố, trong đó có Bắc Ninh, hướng tới kết nối liên vận quốc tế.

Hạ tầng công nghiệp tại Bắc Ninh cũng tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ với hàng loạt khu công nghiệp được mở rộng về quy mô lẫn chất lượng. Điển hình là Việt Yên - khu vực đang chuyển mình mạnh mẽ thành tâm điểm tăng trưởng mới của Bắc Ninh, đón cùng lúc dòng hạ tầng, dòng lao động và dòng vốn đổ về. Nơi đây tập trung hàng loạt khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám - điểm đến của các tập đoàn công nghệ cao như Samsung, Foxconn, Luxshare...

Ông Bùi Văn Doanh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam tổng kết: “Những khu đô thị được triển khai đúng thời điểm sẽ trở thành điểm tựa ổn định và hệ quy chiếu cho thị trường. Đây cũng là lý do bất động sản ven khu công nghiệp, gắn với hạ tầng giao thông chiến lược, đang trở thành tâm điểm của dòng tiền trung và dài hạn”.

Bích Động Lakeside - tọa độ “vàng” giữa làn sóng bất động sản ven khu công nghiệp

Trong bối cảnh Việt Yên bước vào chu kỳ tái định giá mạnh mẽ, sự xuất hiện của Bích Động Lakeside được giới đầu tư nhìn nhận như một nước đi mang tính chiến lược. Khi mặt bằng giá tại Bắc Ninh hay các khu vực cận Vành đai 4 vùng Thủ đô đã tăng mạnh lên ngưỡng 120 - 200 triệu đồng/m², thì giá đất tại Việt Yên vẫn đang thấp hơn đáng kể. Khoảng chênh lệch này, theo các chuyên gia, chính là “vùng trũng giá” hấp dẫn nhất trong giai đoạn “bản lề” 2026 - 2028, khi hạ tầng hoàn thiện và nhu cầu ở thực tiếp tục tăng cao.

Bích Động Lakeside được quy hoạch trên quy mô hơn 14ha, phát triển theo mô hình đô thị sinh thái - thương mại ven sông, với mật độ xây dựng thấp, diện tích cây xanh và mặt nước lớn. Dự án sở hữu lợi thế nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ hiếm có, hội tụ đầy đủ lợi thế về kết nối, dòng người và dòng vốn.

Cụ thể, Bích Động Lakeside đối diện trung tâm hành chính mới của Việt Yên; nằm sát bên sông mang lại không gian sống trong lành, vượng khí. Mặt tiền của dự án giáp QL37 - trục huyết mạch của Việt Yên, đồng thời kết nối thẳng với vành đai 4 vùng Thủ đô và QL17.

Chỉ với vài phút di chuyển, từ Bích Động Lakeside nhanh chóng tiếp cận với các khu công nghiệp lớn của Việt Yên như Đình Trám, Vân Trung, Quang Châu - nơi làm việc của hàng chục ngàn kỹ sư, quản lý và lao động chất lượng. Trong bối cảnh Việt Yên đang thiếu hụt nguồn cung nhà ở chất lượng cao cho chuyên gia và cư dân đô thị mới, những dự án có pháp lý rõ ràng, quy hoạch đồng bộ như Bích Động Lakeside được đánh giá sẽ nhanh chóng hấp thụ tốt.

Tại Bích Động Lakeside, chủ đầu tư An Bình Thăng Long đã dày công kiến tạo hơn 40 tiện ích đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sống và tận hưởng đẳng cấp của cư dân như quảng trường và công viên cây xanh, trường mầm non, trung tâm thương mại, khu thể thao tổng hợp ngoài trời. Đặc biệt, phố đi bộ ven sông với trục shophouse kinh doanh thương mại sầm uất và những góc check-in ấn tượng hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến mang tính biểu tượng của Việt Yên.

Về sản phẩm, Bích Động Lakeside cung cấp các dòng liền kề, shophouse và biệt thự với mặt tiền rộng, thiết kế tinh tế và tối ưu công năng sử dụng, được đánh giá là tài sản “3 in 1”, phục vụ nhu cầu an cư, kinh doanh và tích sản bền vững.

Có thể khẳng định rằng, Bích Động Lakeside là dự án tiêu biểu cho xu hướng phát triển mới của thị trường, hội tụ đầy đủ các yếu tố ven khu công nghiệp, được quy hoạch bài bản, ra mắt đúng thời điểm hạ tầng bứt phá và nhu cầu thực lên ngôi. Trong dòng chảy mở rộng hạ tầng vùng Thủ đô, những dự án như Bích Động Lakeside đang trở thành “điểm neo” giá trị, góp phần định hình diện mạo đô thị và thiết lập mặt bằng phát triển bền vững cho khu vực Đông Bắc Hà Nội trong thời gian tới./.