Mặt tiền QL 13 có thêm dự án cao cấp The Emerald Boulevard

Không gian sống tích hợp, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đô thị hiện đại

Trong bối cảnh quỹ đất dọc các tuyến giao thông chính ngày càng khan hiếm, đặc biệt là những khu đất có khả năng phát triển dự án quy mô lớn, sự xuất hiện của The Emerald Boulevard được đánh giá là điểm nhấn đáng chú ý của thị trường. Theo đại diện Tập đoàn Lê Phong, dự án được định hướng không chỉ là một khu nhà ở đơn thuần, mà còn là không gian sống tích hợp, đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, làm việc và tận hưởng của cư dân đô thị hiện đại.

Tập đoàn Lê Phong ký kết cùng các đối tác triển khai dự án.

The Emerald Boulevard được triển khai trên quỹ đất hơn 10.000m², gồm 3 tòa tháp cao 40 tầng và 3 tầng hầm, tích hợp hệ thống tiện ích đồng bộ như trung tâm thương mại, trường mầm non, khu vui chơi – giải trí, ẩm thực và không gian xanh đa lớp. Môi trường sống tại đây được kiến tạo để dung hòa giữa tiện nghi hiện đại và giá trị sống xanh, mang đến trải nghiệm sống trọn vẹn cho cư dân. Từ dự án, cư dân dễ dàng kết nối đến trung tâm TP. HCM cũng như các khu công nghiệp trọng điểm của Bình Dương, đáp ứng nhu cầu Sống – Làm việc – Tận hưởng của giới chuyên gia và các gia đình trẻ thành đạt.

Lễ khởi công dự án vào ngày 23/01/2026.

Để hiện thực hóa định hướng phát triển bài bản, Lê Phong Group đã hoàn tất ký kết hợp tác với nhiều đối tác uy tín trong các lĩnh vực thiết kế, thi công và vận hành. Cụ thể, Công ty CP Kiến trúc Lập Phương (CUBIC) đảm nhiệm thiết kế kiến trúc; Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Kiến Xanh phụ trách tư vấn quy hoạch; LJ-Group tham gia thiết kế cảnh quan; ACONS đảm nhiệm thiết kế kết cấu; P&M phụ trách thiết kế hệ thống cơ điện. Ở giai đoạn thi công, Công ty CP Xây dựng Central giữ vai trò tổng thầu, trong khi Công ty CP Thiết kế Xây dựng S&K đảm nhiệm tư vấn giám sát. Dự án cũng có sự đồng hành của DKRS trong vai trò kinh doanh – tiếp thị, MB Bank là ngân hàng tài trợ và CBRE là đơn vị tư vấn quản lý vận hành.

Danh mục sản phẩm tại The Emerald Boulevard được phát triển đa dạng, bao gồm căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ, penthouse, shophouse và condotel. Các sản phẩm được thiết kế theo hướng tối ưu công năng, đề cao sự linh hoạt trong sử dụng, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau từ gia đình trẻ, chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp lân cận đến nhà đầu tư tìm kiếm sản phẩm có khả năng khai thác bền vững.

Quốc lộ 13 – trục giao thông chiến lược và dư địa tăng trưởng dài hạn

Một trong những yếu tố tạo nên sức hút của The Emerald Boulevard đến từ vị trí mặt tiền Quốc lộ 13 – tuyến giao thông được xem là “xương sống” của khu vực Đông Bắc TP. HCM, giữ vai trò kết nối trực tiếp TP. HCM với các đô thị vệ tinh và chuỗi khu công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ.

Theo quy hoạch, Quốc lộ 13 đoạn dài khoảng 6 km từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình sẽ được mở rộng từ 6 lên 10 làn xe, với tổng mức đầu tư gần 21.000 tỷ đồng. Dự án dự kiến khởi công vào quý IV/2026 và hoàn thành vào năm 2028. Khi hoàn thiện, tuyến đường này sẽ kết nối trực tiếp với khu vực Hàng Xanh và trung tâm TP. HCM, đồng thời liên thông trục Phạm Văn Đồng – Vành đai 2, hình thành hành lang giao thông chiến lược giữa TP. HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Song song với việc mở rộng Quốc lộ 13, tuyến Metro số 2 mở rộng (Thủ Dầu Một – TP. HCM) cũng được quy hoạch đi trên cao, chạy dọc theo trục đường này, với tổng vốn đầu tư khoảng 53.000 tỷ đồng, chiều dài gần 22km và năng lực chuyên chở từ 30.000 đến 40.000 người mỗi giờ.

Việc tiếp cận Metro ngay trước dự án được đánh giá là lợi thế hiếm có, đặc biệt trong bối cảnh phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng. Khi tuyến Metro số 2 hoàn thành, cư dân có thể rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển vào trung tâm TP. HCM, đồng thời giảm áp lực giao thông cá nhân trên Quốc lộ 13.

Vị trí dự án The Emerald Boulevard ngay mặt tiền quốc lộ 13.

Thực tế thị trường cho thấy, những dự án nằm dọc các tuyến Metro đã vận hành thường ghi nhận mức tăng giá rõ rệt. Tại khu vực An Khánh, mặt tiền Xa lộ Hà Nội – nơi có trạm Metro Bến Thành – Suối Tiên, giá trị bất động sản dọc tuyến đã tăng trung bình từ 1,5 đến 2,5 lần chỉ sau một năm đi vào hoạt động. Riêng các dự án phát triển theo mô hình All-in-One, có trạm Metro ngay trước nhà, mức tăng ghi nhận cao hơn, dao động khoảng 3 đến 4 lần so với thời điểm mở bán.