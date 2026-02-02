Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Kusto Home ký kết hợp tác chiến lược với Cen Land và Kiến Hưng phân phối dự án The Reflection West Lake

P.V

Sáng ngày 30/1, lễ ký kết đại lý phân phối chiến lược giữa Kusto Home với Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) và Công ty CP Dịch vụ & Địa ốc Kiến Hưng đã diễn ra tại Hà Nội, từ đó xác lập mối quan hệ trong công tác phân phối dự án The Reflection West Lake tại khu vực Tây Hồ.

hinh-pr-1.jpg

Việc đồng hành cùng các đối tác am hiểu phân khúc hạng sang là bước đi chiến lược của Kusto Home nhằm đảm bảo những giá trị cốt lõi của dự án được truyền tải một cách thấu đáo và chuẩn mực. Sự kết hợp giữa năng lực phát triển dự án quốc tế và kinh nghiệm thị trường thực chiến dày dặn được kỳ vọng sẽ xác lập những ngưỡng tiêu chuẩn mới cho trải nghiệm sống thượng lưu tại khu vực Tây Hồ.

Là nhánh phát triển bất động sản thuộc tập đoàn Kusto Group, Kusto Home đã luôn vững bước trên hành trình khai mở trải nghiệm sống tại Việt Nam trong hơn hai thập kỷ qua. Hành trình ấy nay đã được sang chương mới, tiếp nối hai dấu ấn đã được khẳng định tại TP. Hồ Chí Minh là Đảo Kim Cương – khu căn hộ hạng sang tiên phong trong trải nghiệm sống nghỉ dưỡng tại thị trường phía Nam; và Urban Green – dự án tại thành phố Thủ Đức (cũ) vốn đã chính thức bàn giao cho cư dân vào đầu năm 2025. Cả hai đều từng được vinh danh tại nhiều giải thưởng bất động sản trong và ngoài nước.

hinh-pr2.jpg

Bước vào năm 2026, đến với thị trường Hà Nội, Kusto Home chính thức “chào sân” với The Reflection West Lake - dự án được phát triển theo mô hình boutique luxury (không gian sống sang độc bản) với quy mô giới hạn 154 căn hộ, cùng vị trí đắt giá tại vùng đất di sản, cho cư dân tầm nhìn trực diện ra Hồ Tây, sông Hồng và cầu Nhật Tân.

Tại đây, Kusto Home hiểu rằng sự riêng tư tuyệt đối và các đặc quyền cá nhân hóa duy mỹ là vô cùng quan trọng để có thể mang đến trải nghiệm khác biệt. Những giá trị ấy sẽ được hiện thực hóa bởi mô hình kết hợp giữa khu căn hộ và khách sạn do Radisson vận hành. Sự góp mặt của thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới không chỉ bảo chứng cho hệ thống tiện ích 5 sao tại The Reflection West Lake, mà còn khẳng định cam kết của chủ đầu tư về chất lượng sống bền vững.

Trong khuôn khổ lễ ký kết đại lý phân phối chiến lược, những thông tin về câu chuyện thương hiệu và thiết kế của dự án đã được chia sẻ bởi đại diện Kusto Home, giúp hai đơn vị phân phối có được cái nhìn chi tiết hơn về các giá trị trong không gian sống mà chủ nhân căn hộ The Reflection West Lake sẽ sở hữu.

hinh-pr3.jpg

Ông Nguyễn Văn Phong – Phó Tổng Giám đốc Kusto Home đã khẳng định rằng, với nền tảng kinh nghiệm toàn cầu và sự thấu hiểu văn hóa địa phương, Kusto Home đã sẵn sàng kiến tạo những không gian sống có chiều sâu và giá trị trường tồn tại Việt Nam.

“The Reflection West Lake là minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng của chúng tôi trong việc mang đến một không gian sống chuẩn mực, đáp ứng kỳ vọng khắt khe của cộng đồng tinh hoa Hà Nội. Nơi đây sẽ trở thành một dấu ấn mới cho thị trường Hà Nội, góp phần định hình chuẩn mực sống cao cấp tại Tây Hồ trong năm 2026” – ông Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

P.V
#Kusto Home #The Reflection West Lake #Cen Land #Kiến Hưng #Tây Hồ #bất động sản cao cấp #hợp tác chiến lược

