Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Đấu giá đất ở Hà Nội: Có lô cao gấp 10 - 13 lần giá khởi điểm

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Các phiên đấu giá đất ở xã Hạ Bằng và Minh Quang - Hà Nội thu hút nhiều người tham gia, giá trúng đấu giá cao gấp 10- 13 lần so với giá khởi điểm.

Ngày 6/2, UBND xã Hạ Bằng (Hà Nội) phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - quốc gia Hà Nội tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 34 thửa đất tại khu Mục Uyên 2 (xã Hạ Bằng).

Theo đó, các thửa đất đấu giá có diện tích từ 125m2 đến 180m2. Giá khởi điểm từ 8,5 triệu đồng/m2 đến 13,1 triệu đồng/m2.

Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng, áp dụng phương thức trả giá lên.

Kết quả, 100% số thửa đất được đấu giá thành công. Trong đó, giá trúng cao nhất đạt 90,1 triệu đồng/m2 (cao gấp hơn 10 lần giá khởi điểm). Tổng số tiền thu được từ phiên đấu giá hơn 274,9 tỷ đồng.

ha-bang-2.jpg
Khách hàng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở xã Hạ Bằng

Nguồn thu này sẽ được xã Hạ Bằng sử dụng để đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân địa phương.

Trước đó, ngày 30/1, xã Quang Minh (Hà Nội) cũng tổ chức đấu giá thành công quyền sử dụng 6 lô đất ở.

Theo đó, các lô đất có diện tích từ 75m2 đến 211m2 với giá khởi điểm là 10,9 triệu đồng/m2. Các lô đất đều là đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài.

Trong đó, lô đất có giá đấu trúng thấp nhất là gần 73 triệu đồng/m2 và lô có giá trúng cao nhất lên tới gần 130 triệu đồng/m2, gấp 13 lần giá khởi điểm.

Tổng số tiền xã Quang Minh thu được từ phiên đấu giá đất là hơn 57,5 tỷ đồng, chênh so với giá khởi điểm hơn 50 tỷ đồng.

Theo UBND xã Quang Minh, đấu giá quyền sử dụng đất được xã xác định là một trong những giải pháp nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, tăng nguồn thu ngân sách; đồng thời, tạo nguồn lực phục vụ đầu tư hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn tới.

Theo kế hoạch, xã Quang Minh tiếp tục rà soát, xây dựng phương án đấu giá đối với các khu đất đủ điều kiện, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Thanh Hiếu
#Đất ở #đấu giá quyền sử dụng đất Hưng Yên 2025 #Hà Nội #Xã Hạ Bằng

Xem thêm

Cùng chuyên mục