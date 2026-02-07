Đấu giá đất ở Hà Nội: Có lô cao gấp 10 - 13 lần giá khởi điểm

TPO - Các phiên đấu giá đất ở xã Hạ Bằng và Minh Quang - Hà Nội thu hút nhiều người tham gia, giá trúng đấu giá cao gấp 10- 13 lần so với giá khởi điểm.

Ngày 6/2, UBND xã Hạ Bằng (Hà Nội) phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - quốc gia Hà Nội tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 34 thửa đất tại khu Mục Uyên 2 (xã Hạ Bằng).

Theo đó, các thửa đất đấu giá có diện tích từ 125m2 đến 180m2. Giá khởi điểm từ 8,5 triệu đồng/m2 đến 13,1 triệu đồng/m2.

Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng, áp dụng phương thức trả giá lên.

Kết quả, 100% số thửa đất được đấu giá thành công. Trong đó, giá trúng cao nhất đạt 90,1 triệu đồng/m2 (cao gấp hơn 10 lần giá khởi điểm). Tổng số tiền thu được từ phiên đấu giá hơn 274,9 tỷ đồng.

Khách hàng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở xã Hạ Bằng

Nguồn thu này sẽ được xã Hạ Bằng sử dụng để đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân địa phương.

Trước đó, ngày 30/1, xã Quang Minh (Hà Nội) cũng tổ chức đấu giá thành công quyền sử dụng 6 lô đất ở.

Theo đó, các lô đất có diện tích từ 75m2 đến 211m2 với giá khởi điểm là 10,9 triệu đồng/m2. Các lô đất đều là đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài.

Trong đó, lô đất có giá đấu trúng thấp nhất là gần 73 triệu đồng/m2 và lô có giá trúng cao nhất lên tới gần 130 triệu đồng/m2, gấp 13 lần giá khởi điểm.

Tổng số tiền xã Quang Minh thu được từ phiên đấu giá đất là hơn 57,5 tỷ đồng, chênh so với giá khởi điểm hơn 50 tỷ đồng.

Theo UBND xã Quang Minh, đấu giá quyền sử dụng đất được xã xác định là một trong những giải pháp nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, tăng nguồn thu ngân sách; đồng thời, tạo nguồn lực phục vụ đầu tư hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn tới.

Theo kế hoạch, xã Quang Minh tiếp tục rà soát, xây dựng phương án đấu giá đối với các khu đất đủ điều kiện, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.