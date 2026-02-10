Hơn 100 công nhân vệ sinh mất việc ngay trước Tết

TPO - Do đơn vị không trúng thầu gói vệ sinh môi trường tại địa phương, không thể bố trí thêm công việc cho lực lượng lao động dôi dư, Công ty Cổ phần công trình đô thị Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long) mới đây thông báo ngừng việc đối với 110 nhân sự.

Ông Đoàn Vĩnh Phúc (46 tuổi, ngụ xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long) cho biết hai vợ chồng ông cũng trong danh sách 110 lao động phải ngừng việc của Công ty CP công trình đô thị Trà Vinh. Ông Phúc lo lắng, với độ tuổi và sức khỏe hiện tại, việc xin vào các nhà máy để làm hưởng lương cố định cực kỳ khó. Cánh cửa học vấn của các con ông Phúc (lớp 11 và 12) đang có nguy cơ khép lại.

“Chúng tôi mong công ty xem xét giữ lại một người trong các cặp vợ chồng cùng làm việc, để các gia đình như chúng tôi đỡ áp lực gánh nặng kinh tế”, ông Phúc bày tỏ.

Ông Đoàn Vĩnh Phúc, một trong các công nhân bị ngưng việc.

Gần 20 năm là công nhân vệ sinh đô thị của công ty, bà Phạm Thị Thúy Oanh cũng bàng hoàng khi nhận thông báo ngừng việc ngay thời điểm Tết cận kề. Với trình độ học vấn chỉ 7/12, không có tay nghề chuyên môn nên sau khi mất việc, bà lâm cảnh khó khăn trong khi đang chăm sóc mẹ già ngoài 80 tuổi, thường xuyên đau ốm. Bà Oanh còn có cha và vợ chồng người em gái cũng làm việc tại công ty, nhiều lao động trong cùng gia đình bị ảnh hưởng khiến họ chưa biết xoay xở ra sao sắp tới.

Ông Phạm Tiết Khoa - Chủ tịch HĐQT Công ty CP công trình đô thị Trà Vinh - cho biết việc cho công nhân ngừng việc là giải pháp bắt buộc, để duy trì hoạt động tối thiểu của bộ máy, công ty đang thực hiện các thủ tục ngừng việc theo quy định.

Theo ông Khoa, mất việc vào thời điểm cận Tết là lúc người lao động gặp nhiều khó khăn nhất. Công ty cũng cam kết ưu tiên tuyển dụng lại lao động cũ nếu trúng thầu các gói dịch vụ mới.

Công ty CP Công trình đô thị Trà Vinh.

Đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Trà Vinh cho biết gói thầu quét, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt phường Trà Vinh năm 2026 được mở thầu tháng 1 vừa qua tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Giá gói thầu hơn 25,5 tỷ đồng, thời gian thực hiện 12 tháng.

Có 3 đơn vị tham gia dự thầu. Kết quả, Công ty TNHH Dịch vụ công ích Sài Gòn Xanh trúng thầu, với giá thấp nhất (15,2 tỷ đồng).

Là đơn vị trúng thầu, nhưng do Công ty TNHH Dịch vụ công ích Sài Gòn Xanh chậm thu gom rác nên xảy ra tình trạng ùn ứ rác thải, gây ô nhiễm, bức xúc trong nhân dân trên địa bàn phường Trà Vinh những ngày cuối tháng 1, đầu tháng 2. Người dân phản ánh rác tồn đọng ngay trước khu vực buôn bán của gia đình suốt 2 ngày, ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm ăn, tình trạng này xuất hiện từ khi đơn vị thu gom rác mới tiếp nhận địa bàn.

Rác chậm được thu gom tại phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long những ngày đầu tháng 2.

Lãnh đạo Công ty TNHH Dịch vụ công ích Sài Gòn Xanh xác nhận có xảy ra tình trạng ùn ứ rác thải như phản ánh của người dân. Nguyên nhân do đơn vị mới tiếp nhận địa bàn, chưa quen tuyến đường và các hẻm dân cư.

Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Trà Vinh, địa phương cũng hỗ trợ đơn vị thu gom rác mới trong giai đoạn đầu triển khai, bằng việc mời các trưởng khóm phối hợp, cử lực lượng dẫn đường cho xe thu gom đến từng hẻm, đồng thời lập nhóm zalo để phản ánh trực tiếp các điểm phát sinh rác thải. Thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục giám sát hoạt động thu gom rác, kịp thời xử lý các phản ánh, bảo đảm môi trường sống ổn định, sạch sẽ.

Sau khi có phản ánh ùn ứ rác, chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã giao Chủ tịch UBND phường Trà Vinh chủ trì, phối hợp với các sở ngành, tđơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát tình hình thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn.