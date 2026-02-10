Thủ tướng: Việt Nam lựa chọn con đường hành động quyết liệt, nhất quán và có trách nhiệm

TPO - Nhân dịp năm mới 2026 và Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Bính Ngọ 2026, chiều tối 9/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân chủ trì tiệc chiêu đãi đoàn ngoại giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân. Ảnh: VGP

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng năm 2025 đã đi qua để lại nhiều cung bậc cảm xúc thăng trầm và đột phá với những yếu tố bất ngờ, bất thường và bất định; khó khăn, thách thức và cơ hội, thuận lợi đan xen, nhưng nhìn chung khó khăn, thách thức nhiều hơn.

"Dẫu vậy, giữa những ‘cơn gió ngược’ đó, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là dòng chảy chính, là sợi dây kết nối tất cả chúng ta, là giá trị chung cốt lõi mà mọi quốc gia, dân tộc đều hướng tới", Thủ tướng nói.

Thủ tướng cho biết đối với Việt Nam, năm 2025 là một phép thử toàn diện đối với năng lực điều hành, khả năng thích ứng và sức chống chịu của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân. Trong bối cảnh thế giới không ngừng biến động, Việt Nam đã lựa chọn con đường hành động quyết liệt, nhất quán và có trách nhiệm, tham gia chủ động, tích cực, hiệu quả vào giải quyết những thách thức chung mang tính toàn cầu, toàn dân, toàn diện của thế giới.

Việt Nam đã vượt qua khó khăn, thách thức để đạt được những thành tựu phát triển quan trọng, tăng trưởng GDP đạt 8,02% - cao nhất khu vực và thuộc nhóm các nước có tăng trưởng cao trên thế giới; đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu.

Thủ tướng nêu rõ, đạt được những thành tựu to lớn đó, bên cạnh nỗ lực tự thân của Việt Nam, không thể thiếu sự đồng hành, ủng hộ và hợp tác quý báu của bạn bè quốc tế.

Thủ tướng nêu rõ, trong giai đoạn phát triển mới, bám sát tinh thần xuyên suốt và mục tiêu mà Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra, Việt Nam tiếp tục kiên trì, kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới, là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón các Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam. Ảnh: VGP

Người đứng đầu Chính phủ bày tỏ, trên cơ sở phát huy những lợi thế và bản sắc đó, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành và giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế - những đối tác, những người bạn chân thành của Việt Nam - để cùng nhau hiện thực hóa tầm nhìn: "Việt Nam phát triển vững bền - ASEAN gắn kết sát bên - châu Á thịnh vượng liên kết - Thế giới hòa bình ấm êm - Nhân loại bình đẳng tiến lên".

Thủ tướng cho biết, trong văn hóa Việt Nam, Ngọ – con Ngựa – tượng trưng cho chuyển động không ngừng, cho sự bền bỉ và khát vọng đi nhanh, đi xa nhưng bền vững; còn Bính – ngọn lửa – tượng trưng cho ánh sáng, sự sống, nhiệt huyết và năng lượng phát triển mới. Mọi khởi đầu mới đều đòi hỏi hành động mạnh mẽ, nhưng phải được dẫn dắt bởi bản lĩnh vững vàng, kiên trì, kiên định đổi mới tư duy; được xác lập bởi tầm nhìn chiến lược; với tinh thần "nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn".

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng các vị Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò cầu nối, đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các nước, các tổ chức quốc tế với Việt Nam ngày càng gắn kết bền chặt, sâu sắc, thiết thực và hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại tiệc chiêu đãi. Ảnh: VGP

Đại sứ Palestine Saadi Salama - Trưởng đoàn Ngoại giao tại Việt Nam, nhấn mạnh năm 2025 là một năm có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam, ghi nhận nhiều kết quả tích cực và đáng khích lệ trên các lĩnh vực. Đặc biệt, việc tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu một chặng đường phát triển mới của Việt Nam.

Ông cho rằng những thành tựu kinh tế - xã hội trong năm 2025 phản ánh nỗ lực bền bỉ của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong việc duy trì tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô và cải thiện đời sống người dân.

Đại sứ Palestine cho rằng trên nền tảng những kết quả đó, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển ấn tượng - một kỷ nguyên vươn mình với khát vọng đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát huy tối đa tiềm năng con người, tiếp nối những thành tựu đã đạt được, đồng thời mở ra những hướng đi hiện đại và bền vững cho tương lai.

Trên lĩnh vực đối ngoại, Việt Nam tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò là đối tác tin cậy, một thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực cũng như trên thế giới. Những nỗ lực này được cộng đồng quốc tế và đoàn ngoại giao tại Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao.

Đại sứ Palestine Saadi Salama phát biểu tại tiệc chiêu đãi. Ảnh: VGP

Đại sứ Saadi Salama nhấn mạnh, bước sang năm 2026, Việt Nam tiếp tục hướng tới những mục tiêu phát triển mới với nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Đây là một dấu mốc có ý nghĩa, thể hiện sự vận hành ổn định của các thiết chế nhà nước, cũng như cam kết không ngừng hoàn thiện hệ thống quản trị quốc gia để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

Theo Đại sứ, môi trường cởi mở, an toàn, thân thiện và giàu tình cảm mà Việt Nam dành cho cộng đồng ngoại giao quốc tế không chỉ giúp các Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế yên tâm cống hiến cho sự phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị mà còn nuôi dưỡng tình cảm chân thành, sự gắn bó sâu sắc, khiến các Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện ngày càng thêm yêu mến đất nước và con người Việt Nam.