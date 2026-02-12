Bắt hai người gây ra vụ ẩu đả sau va chạm giữa siêu xe Benley và taxi công nghệ tại TPHCM

TPO - Liên quan vụ đuổi đánh nhau gây náo loạn trung tâm TPHCM sau va chạm giao thông giữa siêu xe Bentley và ô tô công nghệ xảy ra rạng sáng 10/2 tại giao lộ Nguyễn Trãi – Nguyễn Văn Tráng (phường Bến Thành), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng để điều tra.

Ngày 12/2, Công an TPHCM cho biết, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Mã Thanh và Ngô Duy Đông (cùng sinh năm 1977, ngụ TPHCM) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Clip vụ gây rối trật tự sau va chạm giao thông.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 10/2, ông Mã Thanh (sinh năm 1977, ngụ TPHCM) điều khiển ô tô Bentley lưu thông trên đường Nguyễn Trãi thì xảy ra va chạm với ô tô do anh L.N.T (sinh năm 1992, tài xế xe công nghệ) điều khiển. Thời điểm này, trên xe có anh N.V.H.A (sinh năm 1987) là hành khách.

Sau va chạm, các bên dừng phương tiện giữa khu vực giao lộ để trao đổi, dẫn đến cự cãi, lời qua tiếng lại. Ít phút sau, ông Ngô Duy Đông (sinh năm 1977, ngụ TPHCM) điều khiển xe mô tô đến hiện trường và cùng ông Mã Thanh tham gia tranh cãi.

Trong quá trình xô xát, ông Mã Thanh và ông Ngô Duy Đông đã có hành vi đuổi đánh anh H.A., gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự khu vực. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh can ngăn và lực lượng tuần tra Công an phường Bến Thành phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành có mặt tại hiện trường.

Hai người đàn ông trong vụ việc tại cơ quan công an.

Cơ quan công an đã mời những người liên quan về trụ sở để làm việc, củng cố hồ sơ nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Công an TPHCM, thời gian qua, một số vụ việc tụ tập, đánh nhau xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ khi tham gia giao thông có xu hướng diễn biến phức tạp. Chỉ vì va chạm nhẹ, tranh cãi nhất thời hoặc thiếu kiềm chế, nhiều người đã có hành vi bạo lực, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội.