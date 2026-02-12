Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Chủ cơ sở trộn chất có nguy cơ gây ung thư vào hàng tấn riềng xay bán ra thị trường

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một chủ cơ sở sản xuất riềng xay tươi ở xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh vừa bị khởi tố, tạm giam vì trộn hóa chất bị cấm (chất Vàng O) thuộc nhóm có khả năng gây ung thư cao vào gần 2 tấn riềng xay rồi bán ra thị trường, tiêu thụ mỗi ngày hàng trăm kg.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất riềng xay của hộ Nguyễn Văn Vinh (trú xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện vợ chồng Vinh đang chế biến riềng xay tươi có trộn chất tẩy đường và chất Vàng O. Các hóa chất bị nghiêm cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ gần 2 tấn riềng xay thành phẩm có màu vàng đậm và vàng nhạt, đều được xác định có trộn chất Vàng O và chất tẩy đường.

cong-an.jpg
Công an thu giữ gần 2 tấn riềng xay đã trộn chất Vàng O và chất tẩy đường.

Theo lời khai của Nguyễn Văn Vinh, từ năm 2024, vợ chồng Vinh thu mua riềng củ tươi và củ chuối của người dân trên địa bàn xã mang về xay chế biến. Để sản phẩm có màu vàng bắt mắt, tươi lâu và bán được giá cao, Vinh lên mạng tìm hiểu rồi mua các loại hóa chất trôi nổi trên thị trường về pha trộn vào riềng xay.

Sau khi chế biến, số riềng xay được bán cho các tiểu thương, đưa ra chợ đầu mối, chợ dân sinh hoặc bán cho đầu mối cung cấp thực phẩm cho các công ty trong khu công nghiệp để nấu ăn cho công nhân. Trung bình mỗi ngày, cơ sở này tiêu thụ khoảng 3 tạ riềng xay thành phẩm.

chat-vang-o-bi-thu-giu.jpg
Chất Vàng O bị thu giữ.

Theo cơ quan chức năng, chất Vàng O thuộc nhóm hóa chất có nguy cơ gây ung thư cao, tuyệt đối không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm, chăn nuôi hoặc trồng trọt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Vinh về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. Đồng thời, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Thắng
#Sử dụng hóa chất gây ung thư trong thực phẩm #Khởi tố vụ án trộn hóa chất độc hại #Nguy cơ gây ung thư từ hóa chất trong thực phẩm #Kiểm tra đột xuất và xử lý vi phạm an toàn thực phẩm #Thực phẩm bẩn và nguy cơ sức khỏe cộng đồng #Công an tỉnh Bắc Ninh

Xem thêm

Cùng chuyên mục