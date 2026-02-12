Chủ cơ sở trộn chất có nguy cơ gây ung thư vào hàng tấn riềng xay bán ra thị trường

TPO - Một chủ cơ sở sản xuất riềng xay tươi ở xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh vừa bị khởi tố, tạm giam vì trộn hóa chất bị cấm (chất Vàng O) thuộc nhóm có khả năng gây ung thư cao vào gần 2 tấn riềng xay rồi bán ra thị trường, tiêu thụ mỗi ngày hàng trăm kg.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất riềng xay của hộ Nguyễn Văn Vinh (trú xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện vợ chồng Vinh đang chế biến riềng xay tươi có trộn chất tẩy đường và chất Vàng O. Các hóa chất bị nghiêm cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ gần 2 tấn riềng xay thành phẩm có màu vàng đậm và vàng nhạt, đều được xác định có trộn chất Vàng O và chất tẩy đường.

Công an thu giữ gần 2 tấn riềng xay đã trộn chất Vàng O và chất tẩy đường.

Theo lời khai của Nguyễn Văn Vinh, từ năm 2024, vợ chồng Vinh thu mua riềng củ tươi và củ chuối của người dân trên địa bàn xã mang về xay chế biến. Để sản phẩm có màu vàng bắt mắt, tươi lâu và bán được giá cao, Vinh lên mạng tìm hiểu rồi mua các loại hóa chất trôi nổi trên thị trường về pha trộn vào riềng xay.

Sau khi chế biến, số riềng xay được bán cho các tiểu thương, đưa ra chợ đầu mối, chợ dân sinh hoặc bán cho đầu mối cung cấp thực phẩm cho các công ty trong khu công nghiệp để nấu ăn cho công nhân. Trung bình mỗi ngày, cơ sở này tiêu thụ khoảng 3 tạ riềng xay thành phẩm.

Chất Vàng O bị thu giữ.

Theo cơ quan chức năng, chất Vàng O thuộc nhóm hóa chất có nguy cơ gây ung thư cao, tuyệt đối không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm, chăn nuôi hoặc trồng trọt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Vinh về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. Đồng thời, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.