Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Giả danh cán bộ Cục Cảnh sát Kinh tế lừa bán rượu ngoại thanh lý

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tự xưng là cán bộ Cục Cảnh sát Kinh tế, một thanh niên ở TPHCM đã dựng kịch bản có “lô rượu ngoại thanh lý” giá rẻ để lừa nạn nhân tại Đà Lạt chuyển hơn 130 triệu đồng rồi chiếm đoạt.

Ngày 11/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ Nguyễn Trí Thiện (28 tuổi, trú phường Phú Lâm, TP.HCM) để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cán bộ công an.

z7523591251420-e9858dd3d670a43f3eb737ae1756a4ff.jpg
Nguyễn Trí Thiện cùng tang vật tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, lợi dụng nhu cầu kinh doanh dịp cận Tết tăng cao, Thiện tiếp cận một người dân tên C. (trú phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) và tự xưng là cán bộ Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an. Tại đây, đối tượng “nổ” đang có lô rượu ngoại thanh lý tại Cảng Sài Gòn, có thể lấy 100 chai với giá khoảng 100 triệu đồng, yêu cầu đặt cọc trước 50 triệu đồng và hẹn 3-5 ngày sẽ giao hàng.

Tin tưởng vào “mác” công an, anh C. đã chuyển trước 20 triệu đồng. Để tạo thêm lòng tin, Thiện đến trung tâm thương mại chụp ảnh rượu ngoại đắt tiền gửi cho nạn nhân, đồng thời đặt mua quân phục công an trên mạng xã hội và mặc đến nhà anh C. nhằm tạo vỏ bọc.

Sau đó, Thiện liên tục đưa ra nhiều lý do yêu cầu chuyển đủ tiền mới xuất hàng. Tổng cộng, anh C. đã chuyển khoản và giao tiền mặt cho đối tượng hơn 130 triệu đồng. Chờ mãi không thấy rượu, anh C. nghi ngờ bị lừa và tìm gặp đối chất. Lúc này, Thiện thừa nhận không có lô hàng nào, toàn bộ số tiền đã tiêu xài cá nhân và chỉ trả lại 23,5 triệu đồng.

z7523592092131-f9bcf4123a478f6ab4cd3a71c568f093.jpg
Thiện thừa nhận đặt mua quân phục công an trên mạng xã hội để lừa đảo.

Nhận tin báo, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt nhanh chóng vào cuộc, xác minh và tạm giữ Thiện. Tại cơ quan công an, đối tượng bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thái Lâm
#Cảnh sát Kinh tế #lừa đảo #Nguyễn Trí Thiện #thanh lý rượu ngoại #Công an tỉnh Lâm Đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục